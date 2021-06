Asdrúbal Oliveros: El dólar no se devalúa pero hay un desfase entre el ritmo en que crece la inflación y en el que sube el tipo de cambio #9Jun

La hiperinflación venezolana ya está afectando al dólar, porque este no es más que un medio de pago, más que una moneda de curso legal, pero es un desafío porque la capacidad de la persona de poder aumentar sus ingresos en dólares, no va a la misma velocidad como para equiparar la pérdida del poder de compra que esa moneda tiene dentro del país.

Así lo explica el economista y socio director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, al exponer que eso solo ocurre en Venezuela, porque si la persona toma esos dólares y se marcha a Estados Unidos, por más que haya ahora un debate intenso sobre la inflación en EE.UU, no es ni de cerca el monto que se tiene en Venezuela, señalando que incluso si se va Colombia o a Europa.

Destaca asimismo, que el dólar no se devalúa, sino que hay una especie de desacomplamiento entre el ritmo en que crece la inflación y el ritmo al que sube el tipo de cambio, el tipo de cambio luce más lento que el resto de los precios, con lo cual los precios expresados en dólares tienen que subir, porque si no, lo que estas teniendo en todo caso, es un a perdida brutal de rentabilidad para los vendedores, para el sector comercial, para las empresas lo que ha ocurrido, pero que en realidad no es fácil de sostener, porque el tema de los costos se dispara.

Explica que de acuerdo con las cifras de Ecoanalítica, la inflación acumulada es más o menos 240 % en Venezuela, mientras que el tipo de cambio ha subido cerca de 188%, se observa entonces como el tipo de cambio sube más lento que el resto de los precios.

“Para decirlo en lenguaje que la gente lo entienda, la manera en que yo pudiese encontrar que los precios en dólares no suban, se mantengan en ese período igual, el dólar debió haber subido 240%, igual que la inflación, pero resulta que solo subió 188%, creció mucho más lento, hay un diferencial entre el crecimiento del dólar y el resto de los precios, que hace que para entonces poder equiparar los costos, por que las empresas enfrentan una subida fuerte en sus costos, los precios en dólares tengan que subir, entonces al final el fenómeno que afecta a los precios en dólares, tiene que ver con la dinámica interna de los precios en bolívares, porque hay que entender que Venezuela es un país muy sui generis, se usa el dólar para pagar, se usa como moneda de intercambio, per o el dólar no es una moneda de acción del Estado venezolano, éste sigue trabajando con los bolívares, sigue generando desequilibrios con los bolívares, porque al final es la moneda de curso legal, es la moneda que fabrica, que circula vía el Banco Central y, por supuesto esto genera una distorsión total en los precios, independientemente de la moneda que tu utilices, sea dólar, peso colombiano, en el caso de la frontera con Colombia , hasta euros si estas en la Comunidad Europea, no importa la moneda, los precios van a subir porque eso tiene que ver con el fenómeno de la hiperinflación, cosa que a mucha gente le cuesta entender”, dijo Oliveros.

Se pregunta ¿Qué pasaría si el Estado venezolano renunciara a usar el bolívar y usara el dólar, tipo Ecuador, tuviera un poco más de disciplina autoimpuesta porque utiliza el dólar? Obviamente los precios no subieran a ese ritmo, porque hay una disciplina autoimpuesta, pero eso no es lo que está pasando en Venezuela, dijo el Asdrúbal Oliveros en el Circuito Éxito.