Gilber Caro: Exige demostrar con expertos digitales veracidad de fotos con las que pretenden vincularlo a bandas criminales #11Jun

Las acusaciones hechas por el chavista Pedro Carreño, quien lo vinculó con bandas criminales armadas de La Vega y la Cota 905, a través de unas fotografías falsas, fueron rechazadas este jueves, en conferencia de prensa, por el diputado de Voluntad Popular, a la Asamblea Nacional electa el 2015, Gilber Caro.

“Lo reto a que con unos expertos del ámbito digital demuestre si esa persona que usted mostraba ahí es Gilber Caro. Le quiero dejar bien claro: lo reto a que demuestre que ese es Gilber Caro. Tengo 21 años trabajando como líder social”, apuntó el dirigente de la tolda naranja.

El parlamentario envió un mensaje al régimen y aseguró que con la cárcel no han logrado amedrentarlo y que se mantendrá en el país y en las calles.

“Si ustedes creen que con la cárcel me han amedrentado se han equivocado. Tenemos dirigentes que han sido perseguidos y nombrados por el régimen como si fuésemos unos terroristas. Ahora es cuando hay Voluntad Popular para rato. Si pretenden con esas acusaciones banales montarnos una olla, como ya lo han hecho antes, están equivocados, siempre salgo más fortalecido. Les aclaro algo, no me voy de Venezuela ni de Caracas porque a ustedes les dé la gana. Aquí sigo, dando la cara”, indicó Gilber.

Caro tildó las acusaciones de vulgares y sin fundamento alguno

“Quiero decirle al señor Pedro Carreño que fui electo en 2011 en esta organización, luego en 2015 fui electo por el circuito cuatro de Guarenas Guatire de la Asamblea Nacional y siempre me voy a las comunidades a buscar el voto”, dijo al enfatizar que las fotografías mostradas por el miembro del régimen en lo absoluto corresponden a él.

Además, aclaró que tiene muchos años sin visitar la Cota 905, pero sí ha recorrido el país para promover el Acuerdo de Salvación Nacional, impulsado por el presidente (I) Juan Guaidó y respaldado por la comunidad internacional.

“Ahora tengo la oportunidad de visitar cada barrio y pueblo promoviendo el Acuerdo de Salvación Nacional. Nuestros dirigentes están a lo largo y ancho de todo el país, en las 22 parroquias de Caracas, llevando el mensaje del Acuerdo de Salvación Nacional, que ustedes con su ambigüedad quieren patear”, afirmó.

El diputado del partido naranja se refirió al mensaje que Guaidó ha promovido a través del acuerdo en el cual piden condiciones para el cambio político del país. “Aquí estamos Venezuela, aquí estamos dando la cara y siendo consecuentes con lo que venimos haciendo. Nos medimos en el terreno que ustedes quieran con condiciones justas”, aseveró.

Voluntad Popular, el partido de la gente

Mientras que el coordinador nacional de Voluntad Popular, Emilio Graterón, fijó posición por el partido y aseguró que la tolda naranja es una fuerza “liberadora que está en cada red popular, en cada municipio, en cada estado de este país”.

En ese sentido, enfatizó que resulta absoluta y enorme la contradicción mental que existe en la cabeza de Jorge Rodríguez, al expresar que VP está conspirando en los barrios de Caracas.

“Nosotros estamos organizados en torno a la dimensión política que dirigen nuestros hermanos Leopoldo López, Juan Guaidó, Freddy Guevara, Adriana Pichardo y la Dirección Nacional del partido”, acotó.

Además, Graterón recordó que VP es una organización política a la que el TSJ del régimen, “le arrebató tarjetas, símbolos, secuestró nuestro partido el año pasado y tienen sentados frente a ellos a unos alacranes”.

Ambos líderes indicaron que Voluntad Popular seguirá en campaña con el Acuerdo de Salvación Nacional el cual lucha por condiciones para unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables.