VIDEO Autoridades de Lara evalúan medidas para abrir nuevos centros de vacunación #11Jun

Desde la Gobernación de Lara se evalúan “protocolos de medidas” para habilitar nuevos centros de vacunación en la entidad, informó este viernes 11 de junio Adolfo Pereira.

“No es que vamos a abrir un centro por abrirlo. Hay que tener personas dedicadas a esa área, eso es tomar personal de emergencia y asignarlo para la aplicación de vacunas, es un trabajo que vamos haciendo cada vez que abrimos un centro. Los 9 centros habilitados en el estado Lara están bajo ese protocolo de medidas”, puntualizó.

En este sentido, manifestó que se mantienen en trabajo permanente para garantizar que toda la población sea inmunizada.

“Todos nos vamos a vacunar, hay una meta establecida que es tener al 70% de la población vacunada para el mes de diciembre. Al estado Lara han llegado más de 103.000 dosis de vacunas, tanto rusa como china y vamos realizando la colocación respectiva por medio del sistema Patria, no Carnet de la Patria”, dijo.

Por otra parte, aseguró que la pandemia en la entidad se encuentra “controlada”, afirmando que los 806 casos activos en la región se mantienen “vigilados” y recibiendo el tratamiento correspondiente.

“Actualmente los 806 casos que tenemos activos en el estado Lara están controlados y vigilados, gracias al Comité Regional COVID y a nuestro equipo de batas blancas. Nosotros podemos decir que tenemos controlada la pandemia en el estado Lara”, expresó Pereira.

Sin embargo, indicó que no todos los contagios en el territorio larense son “visibles”, pues hay ciudadanos que por temor evitan realizarse la prueba para conocer si son o no positivos.

“De cada caso confirmado, hay 5 casos atrás que no se exponen porque la gente no asiste a hacerse la prueba”, acotó.

Por otra parte, el funcionario que dirige la Gobernación del estado Lara, se refirió a la venta ilegal de vacunas contra la COVID-19, aclarando que estas no provienen del sistema de salud pública.

“Tenemos a la dirección de inteligencia policial buscando casos. No son vacunas del sector de salud pública, las traen en maletines por trochas y las ofrecen a la gente. Yo no me arriesgo a ponerme una vacuna que no sea en un centro de salud público o privado. Está habilitado el 0-800 Timón 01 para que pongan sus denuncias, tal como lo hicieron unos ciudadanos que alertaron que en el centro de Barquisimeto estaban vendiendo vacunas, ahí fuimos y realizamos unas detenciones”, sentenció.

Por último, Pereira destacó que de cara a la próxima semana radical, estudian la posibilidad de incrementar las multas para quienes incumplan el decreto regional.

“Vamos a aumentar las multas, estamos en revisión con el equipo de finanzas y orden público para que el monto sea de peso. Vamos a ser más contundentes, también en la exigencia del salvoconducto, quien no tenga este documento no podrá ingresar al estado”, concluyó.

