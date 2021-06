OPINIÓN Lectura: Medio #15Jun

Sólo puede haber movimiento de los cuerpos ponderables si hay un medio. Un medio es un recurso que permite que los cuerpos se muevan en él. Por ejemplo: la vía férrea es el medio para que el ferrocarril pueda desplazarse por ella. Las autopistas son los medios por donde los autos pueden circular. El espacio es el medio por excelencia para que todos los cuerpos ponderables del universo orbiten por él. Siempre es necesario que para que pueda efectuarse el movimiento deba haber un medio. Nuestra experiencia inmediata nos permite conocer que una calle es un medio para circular los peatones y los autos. Mi caminar es un movimiento que me permite desplazarme por un medio que a juicio de todos es el piso. De modo general un medio es fundamental para que se produzca el movimiento.

El movimiento es general de todos los cuerpos que necesiten desplazarse. El medio no necesariamente tiene que moverse; el medio siempre está en reposo. Volvamos con el ejemplo de la vía férrea y el ferrocarril; la vía férrea es el medio, se mueve por ella el ferrocarril. Abordando la teoría de la relatividad, dos cuerpos en sus movimientos de uno y el otro son relativos; es el caso del ejemplo de la vía férrea y del ferrocarril, se mueve el ferrocarril, pero la vía por donde se mueve siempre está en reposo. De manera que en la relación vía férrea ferrocarril no hay relatividad, se mueve el ferrocarril. Como queda claro, la vía férrea es el medio. De modo que no es posible que entre el medio y el objeto los dos se muevan, pero como el medio no es movible, entonces, no hay relatividad entre ellos. En la relatividad los dos cuerpos que la generan deben moverse; si se mueve uno solo, como el ejemplo con el cual ilustramos: la vía férrea y el ferrocarril, es imposible la relatividad. Estas consideraciones las tomamos de un ejemplo de la relatividad donde el ferrocarril y la vía férrea sirven de ejemplo. Detalles que pueden pasar por desapercibidos. ¡No les parece!

Carlos Mujica

