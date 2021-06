OVV: Persiste el maltrato a niños, niñas y adolescentes en Lara #16Jun

El Observatorio Venezolano de Violencia en Lara (OVV Lara) aseguró que para el 2020 el maltrato físico y sexual a niños, niñas y adolescentes (NNA) en la región representó el 6% del total de delitos registrados por esta metodología. Las víctimas tenían entre 0 y 14 años.

En una nota de prensa, el OVV señaló que durante el primer trimestre de 2021 dos pequeños, de 1 y 4 años, y dos adolescentes, fueron ingresados a la emergencia del Hospital de Pediatría doctor Agustín Zubillaga de Barquisimeto por maltrato físico, de los cuales a tres se le diagnosticó abuso sexual. Uno de los niños recibió una golpiza de su madre y otro fue agredido sexualmente por el padrastro.

Elaine Mogollón, integrante de la Asociación Larense de Planificación Familiar (ALAPLAF) y psicóloga infantil, señaló que el maltrato infantil no es un hecho nuevo en la entidad y recalcó que no hay estadísticas oficiales porque el Estado no las presenta.

“Además del maltrato sexual y físico, también ocurre el maltrato psicológico y el de abuso de sustancias, aunque estos últimos no son denunciados; existen pocos registros en los hospitales. El maltrato y abuso sexual son temas complejos y sus secuelas psicológicas traen el agravante de que una importante proporción de las víctimas no son diagnosticadas y no reciben tratamiento”, expresó Mogollón.

La especialista explicó que existen dos variables centrales en la reproducción de este tipo de violencia. El primero es que el sistema judicial es débil y no permite garantizar el castigo necesario para este delito. Y el segundo la cultura violenta de algunos sectores del país legitima el maltrato, porque responsabiliza a la víctima por las acciones del agresor.

“Es necesario intensificar los grupos de apoyo psicológico y de orientación jurídica para restituir los derechos vulnerados de la infancia y la adolescencia”, destacó Mogollón.