Solórzano: No es posible ningún proceso de transición exitoso sin la participación ciudadana #17Jun

Durante su participación en el foro “Justicia Transicional”, la diputada ante la Asamblea Nacional electa en 2015, Delsa Solórzano, aseguró que ningún proceso de transición puede ser exitoso sin tomar en cuenta a la ciudadanía.

En la actividad, organizada por la Comisión Especial de Justicia y Paz, Solórzano reiteró que, “es sumamente importante que cualquier cosa que hagamos vaya de la mano de la gente”.

“Cuando finalmente logremos la libertad en nuestro país, sabemos exactamente lo que tenemos que hacer. Estamos listos, preparados, ahora nos falta lo más difícil que es lograr la libertad” , agregó.

Dijo que Venezuela aún no logra librarse del régimen por una sencilla razón: “porque vivimos en una dictadura criminal, sangrienta, que es capaz de asesinar a las personas por expresarse en su contra, una dictadura que está hoy investigada por la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad”.

“Esta dictadura ha llevado al derrumbe constitucional del Estado, no hay separación de poderes, no hay sistema de salud, ni sistema electoral, no hay ningún tipo de solidez en las instituciones y esto implica toda una reforma constitucional que deberá ocurrir”, concluyó.