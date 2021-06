OPINIÓN Reflexión en positivo: Cuando un amigo se nos va #17Jun

Hace pocos días se nos fue a su viaje eterno nuestro querido amigo Félix Otamendi Osorio, un hacedor a tiempo completo, un ciudadano de primera con su capacidad y deseo de hacer; eso era su vida, tuve la suerte de conocerlo y entablar una sincera amistad a los pocos días de haber llegado a esta ciudad hasta la hora o momento de despedirse , tengo tantos y agradables recuerdos de el quehacer con quien fue mi amigo, que es un poco difícil enumerar siempre fui parte de sus tantas inquietudes para mantenerse activo en sus propósitos de un hacedor de cosas buenas y positivas que dejan huellas imborrables en sus tareas impuestas, como es la costumbre de un verdadero hacedor; como se llama mi libro Hacedores Larenses; donde hablo un poco de él y ahí lo hice con orgullo por ser Félix para cualquier evento un valor agregado de prestigio que insta con sus actuaciones al digno trabajo y pertenecer a ese grupo de los que venimos a este mundo a servir como tarea fundamental sin buscar prevendas, porque si uno se porta bien lo demás llega solo, sobre todo cuando se vive para servir, ser útil, trabajar mucho, frenar las tentaciones, primero ser caballero, ante todo respeto para ganar respeto, admirar y amar, como lo supo hacer Félix con su amada esposa Sarita y sus hijos y así como a sus fieles amistades ,admirador de las aptitudes de sus amigos, de gran valentía y asertivo en sus quehaceres su permanente preocupación por cada día prepararse más y estar más actualizado, esa fue su forma de ser para todos los que los apreciábamos, era contagioso su energía para seguirle los pasos y compartir o acompañarlo en su creatividad de excelencia sobrada, voluntad para todo un hacedor.

Con toda serenidad cuando quería intentar un proyecto ponía en práctica aquel decir “Si se unen los esfuerzos y jalan las carretas en el mismo sentido estamos seguros que vamos en la autopista del progreso”, eso era Félix una persona de respuestas y discursos rápidos fáciles despiertos, era una de esas personas que ven las soluciones donde los demás ven el problema o ven el santo donde otros ven el pecador o cuando los demás vienen a ver dónde está la vaca ya venía con el queso y la arepa.

Voy a resaltar algunas tareas donde participamos de formas positiva y con el mismo propósito que recuerde; Cámara Junior, Ave, Asociación de Ejecutivos de Venezuela, Rotary Club, Promoción de el Barquisimeto Golf Club, Cardenales de Lara, Asociación de Jóvenes en recuperación, ASOPAJO el primer instituto que existió en la época para la protección u orientación de ayuda a jóvenes al momento que caminaban al peligro de los vicios, Grupo Jirahara por más de treinta años a nivel regional, avanzado a nacional y connotaciones internacionales, quien no recuerda a Félix por su dotes y fama de buen anfitrión y mejor chef, deleitando con tan deliciosos sabores y la gran camaradería después de las jornadas de trabajo del Grupo Jirahara donde también era un banquete de aprendizaje y enseñanzas cada quien con sus propios criterios pero en la misma autopista de la excelencia; puedo escribir mucho más de este gran ciudadano, pero lo que he escrito hoy lo hice con un nudo en la garganta, un dolor acompañado de algunas lágrimas, con el ruego a Dios porque este cerca de él y que reúna todas las condiciones de esas personas que hasta el sepulcro llora su partida, mis condolencias a toda la familia y amigos.

Cuando fue candidato a gobernador yo fui nombrado coordinador de campaña y les cuento esta anécdota una de tantas en un parque del municipio Torres, en un agradable mitin, al terminar el evento un joven campesino voluntarioso y participativo, muy popular en su barrio después de terminado el acto se me acerca y me dice “Sera que ustedes me aceptan un refrigerio, yo miro a Félix con la señal que sí y le respondo al joven con mucho gusto y el personaje dice caminemos a la bodega a pocos metros; llega el joven y saca la chácara y le dice al bodeguero véndame una botella grande de Cola Marbel y tres catalinas, las partió en pedacitos y le dice a Félix adelante gobernador, conociendo a Félix de tan buena mesa, pulcro y refinado, me miró dubitativamente y agarro la señal y le dije adelante candidato este joven va ser su operador político en esta parroquia y para más broma había un solo vaso, cosas de la política.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Durán

