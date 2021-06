OPINIÓN Lectura: Oscuridad velocidad #29Jun

Vamos a demostrar que la luz no tiene movimiento, que es puntual y, también agregamos que el espacio del universo es oscuro. En las noches claras, sin nubes en el cielo, sobre el espectáculo de su oscuridad podemos observar sobre ese fondo oscuro del espacio muchos puntos de luz. Los puntos de luz corresponden en su mayoría a estrellas tan o más grandes que el Sol, a planetas muchos de ellos más grandes que nuestra Tierra y tal vez entre tantos puntos de luz algunos satélites. Se observan como puntos de luz debido a la enorme distancia que de modo general separan unos cuerpos de otros. El Sol es una estrella relativamente pequeña, pero se observa muy grande y no como punto de luz debido a que su distancia de la Tierra es verdaderamente pequeña en relación con todos los demás cuerpos observables.

Las estrellas, como el Sol, permanecen iluminadas porque en ellas se producen procesos termonucleares para la conversión de unos elementos e otros; nuestro Sol, por ejemplo, transforma hidrógeno en helio. En todo caso, todo el fondo del espacio donde se observan los puntos de luz por las noches, es totalmente oscuro: todo el espacio es una noche oscura. La luz de esos puntos corresponden para los planetas a uno de sus hemisferios; el otro hemisferio permanece oscuro, como sucede aquí en la Tierra, mientras un hemisferio está iluminado: el día; el otro hemisferio permanece oscuro: la noche. Las estrellas permanecen siempre iluminadas porque comparativamente son soles, es decir: como el Sol que nunca se apaga.

Si fuera cierto que la luz se mueve a una velocidad de 300.000 Km/s., entonces todo el espacio no fuese oscuro porque la luz lo tendría iluminado siempre. Los puntos de luz justamente desmienten esa mentira. Cada cuerpo se auto-ilumina. Todos los cuerpos en torno a ellos tienen una atmósfera; son las partículas transparentes gaseosas de la atmósfera del cuerpo las que iluminan en torno a ese cuerpo su propia atmósfera. Si la luz se moviera a esa velocidad no hubieran puntos de luz sino que el espacio se iluminaría. Hemos dejado demostrado porqué el espacio es oscuro como la noche y, también, porqué es una mítica mentira el que la luz se mueva a la velocidad antes mencionada. La realidad no admite falsedades.

Carlos Mujica

[email protected]

@carlosmujica928