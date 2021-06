Área de siembra en todos los rubros vegetales se reducirá en 75 % en el ciclo de invierno #30Jun

Se estima una reducción de 75 % en el área de siembra para este ciclo de invierno, en todos los rubros vegetales, toda vez que de 2 millones de hectáreas que antes se sembraban, es probable que este año no se lleguen a sembrar ni alrededor de 500 mil hectáreas.

La información la dio a conocer el presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), Celso Fantinel, quien destacó que este es uno de los ciclos más importantes para la siembra en el país donde los cultivos extensivos se benefician; como el maíz, arroz, caña de azúcar, frutales y hortalizas.

“Es lamentable, ojalá lleguemos a las mismas Has del año pasado en maíz que fueron de 150 mil. Pero con el avance que hay, en occidente no llegamos a las 80 mil has, en oriente no se llegan ni a las 30 mil”, aseguró con propiedad, ya que este es el rubro que ha estado sembrando durante años

Precisó que en maíz este año se quedará en un 18%, de arroz se mantendrá en un 20%, caña de azúcar en un 22%, mientras que en café alrededor de unas 40 mil has.

Sin embargo, asegura que esta situación podría revertirse con un buen financiamiento al campo y una inversión de unos 1.500 millones de dólares anuales, con el que posiblemente en tres años se podría retornar a la siembra de las 2 millones de hectáreas.

Fantinel ratificó que desde hace cuatro años no se reúnen con las autoridades competentes y, por ahora tampoco se ha tenido respuesta para dar solución a la situación del gasoil que se ha convertido en un obstáculo insalvable, pero diera la impresión que en el alto gobierno no lo entienden de esta manera..

Advierte que la falta de combustible ha generado una reducción dramática de los inventario y, sobre todo la escasez se ha notado hacia el occidente del país,“donde existe la presión de los agricultores, porque hay muchas más siembras e industrias”.

El líder de los agricultores organizados, advierte que siguen a la espera de una decisión de la administración de Maduro, que les permita importar directamente el diésel, advirtiendo que esto le reduciría la presión al ejecutivo y aun cuando sería un duro golpe para los productores, podrían obtener el combustible a 0,60 $/lt y no tendrían que pagarlo bachaquedado entre 1 y 2 $/l para poder continuar trabajando, señaló en Fedecámaras Radio