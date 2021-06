VIDEO El régimen prometió que se acabarían las colas por gasolina: Esto opinan los barquisimetanos #30Jun

En una entrevista concedida para Bloomberg, Tareck El Aissami, ministro de Petróleo del régimen venezolano y presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), afirmó que para finales del mes de junio se acabarían las colas para surtir combustible debido a que se tiene previsto producir el 100% de la demanda nacional a través de las refinerías del país al procesar 500.000 barriles al día. Sin embargo, para la fecha, los usuarios barquisimetanos que permanecen en extensas colas tienen ciertas dudas con respecto a esta promesa.

Hernán Morales, usuario barquisimetano que permanecía a la espera para surtir combustible en una cola ubicada al oeste de la ciudad, calificó esta promesa por parte de Tareck El Aissami como “una mentira más” por parte del régimen de Nicolás Maduro. Aseguró que para este 30 de junio las colas en Barquisimeto continúan presentando el mismo problema: falta de gasolina y extensas colas de vehículos.

“En unos días no van a surtir todas las bombas de gasolina del país, es la misma mentira de siempre (…) no sé si para el otro mes o para el otro, pero eso no se va a acabar de la noche para la mañana, eso es imposible”, expresó.

Por otra parte, Raymond Sequera, usuario barquisimetano, considera que existe una posibilidad de que llegue más combustible a las bombas del país: “Puede ser que medio suelten gasolina porque ahorita vienen las gobernaciones, pero después vamos a seguir con el mismo problema (…) es que no estamos produciendo gasolina como se debe“, indicó.

Precisó que pensando en campaña política, el régimen podría despachar combustible en todo el país con el objetivo de disminuir la molestia de la población: “Ya vienen las elecciones y ellos van a hacer cualquier cosa para que la gente esté contenta (…) así es el gobierno”, agregó.

Desde otra perspectiva, el señor Freddy Cordones mencionó que actualmente las colas para intentar surtir gasolina pueden prolongarse hasta por 6 días, debido a que hay más de 1.500 carros a la espera de surtir combustible en las diferentes estaciones de servicio de Barquisimeto.

Pese a todas estas dudas y la desconfianza que existe ante el mencionado tema, el usuario Carlos Hernández destacó que “la esperanza es lo último que se pierde“, y por ende, aspiran que en algún momento este problema se resuelva: “Tenemos la fe de que esto debe mejorar de alguna manera, ojalá que no sea tarde para todos”, acotó.