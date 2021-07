Rector Virtuoso: El tema de la pandemia y la ausencia de un plan de vacunación paralizan el país #1Jul

En este momento lo que tiene frenada la economía, la educación, la vida social en general, es el tema de la pandemia, problema que no se termina de resolver con un plan masivo de vacunación, afirma el Rector de la UCAB, Francisco José Virtuoso.

Advierte que numerosas personas siguen muriendo de Covid-19, hay graves problemas para atender esta situación, el plan de vacunación no existe, las vacunas no existen, no llegan, no hay suficientes, de allí que un país que no está inmunizado mediante el mecanismo de vacunación, es imposible que se piense que vamos a comenzar normalmente los períodos escolares en todas las institución es educativas a partir de octubre como si nada hubiera pasado.

“Entonces una de las exigencias básicas de toda la sociedad, tiene que ser este plan de vacunación, cuando otros países cercanos de América Latina han avanzado en la vacunación de porcentajes importantes de su población. Creo que todos los venezolanos deberíamos salir con una pancarta, casi en la frente que diga” necesitamos urgentemente un plan de vacunación”, “necesitamos vacunas en el país”.

Las megaelecciones regionales

Por otra parte, señala que estamos en el umbral de unas megaeleccion regional, elecciones de gobernadores, parlamentarias estadales, alcaldes y concejales con condiciones insuficientes, porque aun cuando se han dado algunos pasos, se celebran pero son chucutos, insuficientes, no es lo mismo tenerlos que no tenerlos, eso es positivo y es bueno.

“Pero evidentemente es insuficiente, el tema de las habilitaciones de los partidos me parece muy bien, que le devuelvan la tarjeta a la MUD, pero esta no existe, mientras que Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y otro conjunto de partidos están inhabilitados y sus líderes fuera del país. El tema del protectorado, nos quitan los protectores, pero estamos con el Consejo Comunal que hereda las alc alcaldías y los concejos municipales, es decir peor que la situación del protectorado porque la quita las funciones al Estado Federal consagrado en la Constitución, es decir vamos a tener un alcalde, pero este va a tener pocas funciones, si se implementa lo que dicen las ciudades comunales, por lo tanto si algo hay que exigir, es por lo menos respetémonos, tenemos una institucionalidad para regir el gobierno local, para lo cual estamos eligiendo representantes, pero no me cree un estado paralelo que le va a quitar las funciones que tiene esa institucionalidad”, señaló.

Asegura que existe todo un conjunto de movimientos, en paralelo, que no generan confianza, esperanzas, es decir vamos a tener un proceso electoral inmenso, megaregional, pero a la vez ¿para qué va a servir? ¿Qué es lo que efectivamente van a poder hacer estos señores? ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Cuáles pueden ser sus funciones efectivas?.

Ratifica que no es un proceso que genera esperanzas, que la gente que puede resolver sus problemas, está lleno de incertidumbres, con unas condiciones insuficientes, advirtiendo que lo que se prevé es que por este camino lo va a haber es una profunda abstención, donde se estima que pudiera haber un 35% de participación, máximo un 40% y hay que pensar en lo que podría ser un escenario con estas características.

Advierte que uno de los grandes problemas que se avizora es ¿Cómo unos partidos tan debilitados, cómo una estructura política en las condiciones en las que está, al menos de parte de los partidos que no forman parte del régimen, tienen una condición de mucha debilidad para concurrir a esta competencia, advirtiendo que entonces los ciudadanos, en cada municipio tendrán que definir, entras los candidatos que existen, cual es la mejor y cuál es la mejor se adapta a mis preferencias, en medio de la desinformación, de la asimetría en las campañas, dificultades para encontrar medios de comunicación.