PulsoEmpresarial Inter actualizó 50 % de su red y optimiza servicios incluso en pandemia

El Presidente de Inter, Eduardo Stigol, reconoció que la desinversión en tecnología que sufrió el sector telecomunicaciones obedeció al estancamiento de tarifas que, afortunadamente, dio paso a una recomposición que permite hacer esfuerzos, incluso en medio de la pandemia, y actualmente la empresa ha actualizado más de 50 % de su red en todo el país, optimizando la calidad de los servicios de televisión, Internet y telefonía. La otra mitad está en proceso.

“El secreto es muy básico: las tarifas. Si no hay ingresos, no se puede hacer mantenimiento a las redes. La tecnología es importada, se paga en dólares. Cuando las tarifas eran tan bajas, resultaba imposible invertir. A partir del nuevo proceso de readaptar precios a valores más acordes a las necesidades, actualizamos redes y nos apoyamos en 1500 trabajadores en Venezuela que tienen amor por lo que hacen. Lo que recaudamos no es 100% lo que se necesita. Hacemos milagros”, dijo en Entrevista Venevisión.

Mantenimiento de redes y atención al cliente

La segunda vertiente del Plan de Mejoras Progresivas de Inter, además de la adecuación de redes, es la atención al cliente. Stigol mencionó los canales de comunicación que tienen abiertos a sus usuarios: más de 80 oficinas comerciales en todo el país, el número telefónico 0500 INTER 00 (0500 46837 00), la plataforma de autogestión mi.inter.com.ve (a través de la cual se puede cambiar planes de servicios, solicitar visitas técnicas, resolver inconvenientes con equipos, pagar facturas y más) y el número de whatsapp 0412-00INTER (0412-0046837 ) por el que “puedes escribir como si le escribes a un amigo”.

El máximo representante de Inter recordó que la alianza con más de 300 agentes autorizados en el país también genera mejor calidad de servicio; son empresas autorizadas para instalar y ofrecer asistencia técnica de todos los productos. El listado está en la web inter.com.ve/agentes.

Que no quede una casa sin TV o Internet

Stigol recordó que la compañía – que este 2021 cumple 25 años de operación ininterrumpida – trata de tener los servicios más accesibles del mercado: “que no haya una casa en Venezuela sin Internet ni televisión porque no puedan pagar los servicios”. Detalló que Inter ofrece planes de televisión atractivos, de bajo costo, con programación para toda la familia, e Internet con velocidades estándar aceptables, a precios básicos. Adicionalmente, tiene su línea de canales adicionales o Premium, como el recién estrenado ByM Sport, tu béisbol y más. Y, para navegar, opciones de 4 a 20 mbps.

10% de los hogares tienen fibra directa

Para el líder de Inter, el camino irreversible de las telecomunicaciones es la nueva tecnología de fibra óptica, que se comercializa como Fibra hogar. “Renovamos las redes en alto porcentaje: ya 10 % de nuestros clientes está conectado a la fibra óptica directa al hogar. Estos suscriptores tienen mejor calidad en recepción de TV, más opciones de velocidad en Internet y no dependen de la energía eléctrica comercial. La solución definitiva es el cambio a fibra; el servicio siempre va a ser continuo. Desde fines de 2020 trabajamos en eso”, subrayó.

El empresario no ve las opciones de streaming como una amenaza: “Netflix, Amazon… Son librerías de contenido grabado. La televisión va a ser siempre de canales en vivo con noticieros, eventos, el Óscar, fútbol… En tiempo real, ese es su valor. Conviviremos con el streaming, es una nueva tecnología que se suma al entretenimiento”.