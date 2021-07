COLUMNA El rincón de los miércoles #7Jul

SHARLOTE SILVA, así se llama una niña que recién llega al mundo con algunos problemas que afectan su normal desarrollo, midiendo apenas 44 centímetros, con apenas 6 meses de gestación. Como es de suponer, los médicos hacen todo lo posible en una UCI para superar sus deficiencias, para lo cual requieren una serie de tratamientos y mantenerla con vida, como sus padres y todos nosotros estamos deseando. Sus padres han agotado todos sus recursos para mantener a su bebé y están necesitando ayuda urgente y generosa para pagar la UCI neonatal y los exámenes y recuperar a SHARLOTTE. Estoy plenamente seguro que los lectores se harán presentes a este llamado que hacemos desde este rincón de solidaridad para ayudar a los padres de SHARLOTTE a sufragar los gastos necesarios para que la niña salga airosa de este momento crítico que enfrenta. Augusto Da Silva y Sheila Da silva, sus angustiados progenitores han llevado a Sharlotte hasta el hospital Antonio María Pineda donde los médicos hacen todos los esfuerzos para salvar a Sharlotte, a la espera de la ayuda necesaria, la cual puede enviarse a las siguientes direcciones Banco Mercantil, cuenta de ahorros de Sheyla Lucena, cédula 18258220 número de cuenta 0105014745014714639,o al BOD, el mismo titular, CC: número 01160101410013864637. Igualmente BOFA ZELLE a nombre de Augusto Da Silva CUENTA [email protected]

II

Es de bien nacido, ser agradecido. sentencia el decir popular y se aplica en estos momentos difíciles a dos países amigos que se han unido para darle la mano a centenares de migrantes venezolanos en su lamentable peregrinaje. Colombia y los Emiratos Árabes han destinado varios millones de dólares para mejorar las condiciones de vida de nuestros compatriotas, en un gesto que los enaltece como pueblo. Si bien es cierto que la política mal entendida pretende separarnos del hermano país, también es verdad los indisolubles lazos que nos unen, no solamente territorialmente sino también en una historia común que no se puede olvidar tan fácilmente. Miles de colombianos se han unido a nuestra gente desde hace mucho tiempo a través de un sentimiento universal: el amor, convertido en hijos de la patria común. Gracias Colombia por recibir a los desheredados de tierra y fortuna, gracias a los Emiratos por su generosidad, que seguramente será premiada por el Supremo autor.

III

PANDEMIA: Más de un venezolano debe andar preocupado después de leer en este diario la noticia: EL kremlin admitió su fracaso en cuanto a su objetivos de vacunación contra el COVID-19 porque los rusos desconfían de las vacunas desarrolladas en el país. Suponen que no llegarán al 60 por ciento de vacunados. En Venezuela tenemos muy poca información sobre la campaña anticoronavirus, a no ser de la Abdala, un medicamento cubano que está siendo probado muy a pesar de las recomendaciones negativas de las academias nacionales. Parece ser que la vacuna cubana no ha sido aprobada por ninguna de esas instituciones, y menos por la organización mundial de la salud. Lo más recomendable ahora es atender a la norma establecida, eso es usar la mascarilla, y guardar la llamada distancia grupal para evitar contagios multiplicadores del virus.

IV

NOTABLE: El Real Madrid se ha convertido en la primera organización deportiva en superar los 100 millones de seguidores en Instagram. Se confirma de esa manera la universalidad de la casa blanca. El Barcelona, por su parte, le sigue muy de cerca con 97 millones de fans. AH, me imagino que ya saben que Sergio Ramos, quien fuera el gran capitán del Madrid, ha firmado con el PSG para jugar la próxima temporada… COPAS: La selección española luce un mundo para adjudicarse la Eurocopa a juzgar por lo exhibido en sus últimas presentaciones. Si bien los jugadores han cumplido con la misión encomendada, ayer debe haber superado a Italia, un equipo plagado de estrellas y con mucha historia satisfactoriamente, es justo darle un justiciero mérito a Luis Enrique Martínez, su director técnico, quien ha sabido mover con maestría sus muchachos en los momentos más críticos. Entretanto, la Copa América está a tiro de ballesta para Brasil, aunque no pueden dejar de pensar en Perú, la gran sorpresa del grupo dirigido por el gran Ricardo Gareca.

Finalmente elevamos nuestra oración por la pequeña Sharlotte.

LRM