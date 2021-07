Florido: Régimen de Maduro seguirá con secuestro de diputados #16Jul

- Publicidad -

El régimen de Maduro está planeando seguir con el secuestro de diputados del Parlamento, con el objetivo de impedir su participación en unas eventuales elecciones, denuncio este viernes el diputado a la Asamblea Nacional, Luis Florido.

“Yo estoy acá en mi estado Lara, porque tenemos el objeto de transformar esta región. Pero también tenemos como objetivo lograr las condiciones electorales para retornar al voto en Venezuela, porque creemos que esa es el arma que en estos momentos es más útil para el país”, afirmó Florido en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

El parlamentario por Un Nuevo Tiempo aseguró que esta ola de secuestros y represión del régimen se debe a que están tan débiles desde el punto de vista electoral y de apoyo popular.

“Nosotros no nos escondemos. Esto no es un tema retador, pero yo no voy a salir corriendo y voy a seguir en mi trabajo para recuperar al estado Lara porque como lo he dicho de aquí vengo, de aquí soy”, afirmó Florido.

Condiciones electorales

Igualmente, el parlamentario señalo que en el momento que estén claras las condiciones electorales y la Unidad decida derrotar al régimen electoralmente, colocará su nombre a disposición de la Unidad.

“No vamos a hacer lo que ellos quieren que hagamos, que es que nos desmovilicemos del tema electoral que al final es lo que están buscando con la detención del diputado Freddy Guevara y una eventual persecución en contra de cualquiera de nosotros”, agregó.

Al respecto, señaló que la dictadura busca que los líderes democráticos de Venezuela se decepcionen y vuelvan a la desesperanza con respecto a una salida electoral.

“Lo hemos dicho, nosotros creemos en el Acuerdo de Salvación Nacional, porque siempre hemos creído en la fórmula de la negociación que promueva la solución en Venezuela”, precisó