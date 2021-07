Capriles: Los acuerdos que se han trazado no han obtenido los resultados esperados #22Jul

- Publicidad -

El exgobernador del Estado Miranda, Henrique Capriles se refirió este jueves al proceso de negociación entre el chavismo y la oposición y consideró que los acuerdos que se han trazado, no han tenido los resultados esperados.

Sostuvo que todo proceso de negociación debe ser discreto y no televisado como lo planteó Nicolás Maduro. También cree que se debe recuperar la confianza en el voto, para que las personas expresen su descontento.

Capriles, quien fue candidato presidencial dos veces, manifestó que la ciudadanía ya no está pendiente de la política y menos de los políticos. Ahora se centran en buscar el sustento diario y en tratar de abastecer gasolina en las bombas dolarizadas en un país donde la mayoría gana salario mínimo, sobre todo, los empleados del sector público.

«Hay una crisis social, un dólar a casi cuatro millones de bolívares. Es la destrucción de un país», señaló durante una entrevista concedida al Circuito Éxitos.

Desde la perspectiva del político venezolano, todo se ha ido descomponiendo durante los últimos años y más cuando se ha hablado de «negociación».

A su juicio, quienes ejercen actualmente el poder, temen que pueda ocurrir lo mismo si la oposición llega a gobernar a Venezuela. «Por eso es el acuerdo, hay que insistir, persistir y buscar el objetivo que queremos», dijo..

Hay preocupación en la oposición

Henrique Capriles afirmó que entiende que hay una preocupación en quienes están en los temas políticos, sin embargo consideró que lo importante es hacia donde va el país, «y no vamos a lograr nada si no asumimos la realidad. No se trata de criticar a alguien en particular pero, ¿en Venezuela quién tiene el poder? no lo tenemos nosotros y no se puede seguir jugando a eso», dijo.

Capriles señaló que las elecciones de alcaldes y gobernadores previstas para el próximo 21 de noviembre no son el objetivo, sino un cambio político. «Cada día hay más conciencia de que debemos buscar una solución. Creo que se está alineando todo para que el país pueda plantearse un proceso de acuerdo. Habrá cosas que se opondrán. No se trata de renunciar a principios sino salir del hueco en donde estamos», cerró.