OPINIÓN Reflexión en positivo: Las esperanzas siguen intactas #22Jul

En la búsqueda de una patria donde hayan personas que por sus actitudes sean ejemplo en la búsqueda de la paz aparte de que son ejemplo de vida, de orientación, de esperanza que dan pasos con firmeza, creadores de confianza, promotores espontáneos de bienestar y dan luces a los que se confunden entre el vivir en paz o en conflicto, como se ve en nuestro país que mucha gente escogió el lio o la conflictividad como moda; viviendo aun consciente del mal que causan hasta el interior de su conciencia; la violencia es la acción menos indicada y por tal cuando se busca una buena alianza o beneficio mutuo lo menos que se debe apelar es a la violencia y combatir con paciencia como solución de la diatriba, terminar con los odios y rencores que solo sirven para la destrucción maligna de lo que ya está hecho con amor y buena voluntad pensando en el bien mayor del mañana.

Algún día de la esperanza más temprano que tarde llegará el momento de unirnos todos en una inquebrantable solidaridad que rompa a raíz las venas del rencor y volvamos al saludo cordial, la mirada de alegría, la admiración por los logros obtenidos, el aplauso entre sí, para que todos volvamos a celebrar con familiares y amigos, con la vista al frente y el apretón de mano y no del puño cerrado y la sonrisa entre dientes, exigimos de nuevo se nos devuelva nuestra sonrisa o carcajada y no andar con el rostro amargado y mirando para todos lados, incómodos como el que va a una estación de policía a poner una queja o una denuncia y conscientes de que nadie le hará caso ni le tomaran en cuenta su preocupación; entonces sería doble el trauma y decepción, aspiramos a que sigamos siendo amigos de la verdad y no de sus enemigos.

Por el bien de todos y de la salud mental en positivo no olvidemos construir una inmensa autopista a la reconciliación, al amor, a la unión para abrirle paso a la prosperidad para todos sin discriminación y basado en el perdón; no dudemos que un alto porcentaje del venezolano muchos estarán de acuerdo con esto y conociendo la idiosincrasia de nuestros coterráneos no tengo duda de que están de que apoyan este petitorio que es solo la búsqueda de una mejor vida para todos y no el mal para nadie.

Pongámonos un chip en nuestra mente y proceder a reconocer las bondades con la cual está dotada nuestra patria y que no habrá nada ni nadie que pueda acabar con tantas riquezas que Dios nos dio ,que aún están vírgenes que con amor y voluntad pueda recuperarse todo lo destruido , no sé por dónde vendrán las señales pero mi fe, voluntad y optimismo me lo confirman que pronto y con la bendición de Dios se acabara la miseria de niños, jóvenes, adultos, ancianos , jubilados ,pensionados deben tener un cambio total en comer, en el vestir, tener sus alimentos a tiempo, facilidad de estudios, facilidad para las medicinas, para los servicios básicos, para el suministro de gasolina, para la atención en centros hospitalarios; que cese el hambre, el alto costo, que no nos hagan más daño como ya nos tienen acostumbrados, por ejemplo en que nos beneficia que la centenaria Cámara de Comercio, hogar y embajada del comerciante del Estado Lara cuando sale al aire por casualidad es para decir o publicar que han desaparecido o cerrado más del 50% de las empresas de Lara; esto es muy lamentable, debería de ser lo contrario , que se abra el doble o triple de esto; sería lo correcto y saludable; Carabobo también en el mismo foso, en el 1er.semestre del año cerraron a 190 empresas; Unidos por las razones respuestas y salvemos al sector productivo.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Durán

[email protected]