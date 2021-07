VIDEO Yulimar Rojas llegó a Tokio «con ganas de darlo todo» #24Jul

Este 24 de Julio la venezolana y favorita en Triple Salto, Yulimar Rojas llegó Tokio, luego de los problemas en los vuelos que hicieron imposible su presencia en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 realizados el viernes 23. La atleta venezolana dijo que llegó «con ganas de darlo todo» y dejar en nombre de Venezuela en alto en estos, sus segundos juegos olímpicos

«Estoy muy contenta de todo el apoyo que estoy recibiendo de parte de todos y todos los mensajes que me llegan. Me hacen muy feliz y me motivan. Contentisima de sentir esa drenalina de estar aquí y compartir co mis compañeros, con mi equip. Me hubiese encantado estar en la inauguracion pero vi que todo salio de maravilla, que los muchachos desfilaron con esa gallardia de todo venezolano… Ya estamos en Tokio y ahora a seguir enfocados y a esperar el día», fueron las primeras palabras de la campeona triplista.

🇯🇵🇻🇪 Yulimar Rojas llega a Tokyo



La triplista estrella iba a ser la abanderada nacional en la ceremonia de apertura, pero finalmente los problemas de vuelos lo impidieron y fue reemplazada en ese honor por la judoca Karen León, que fue la que acompañó al karateca Antonio Díaz.

“Yulimar tuvo algunos inconvenientes con el vuelo, hoy arriba al país y eso también le va a dar a la selección nacional un empuje y dinamismo. Ella es una esperanza en estos Juegos Olímpicos”, dijo a principio del día, en Japón, el presidente del Comité Olímpico Venezolano (COV), Eduardo Álvarez, en la zona mixta de las instalaciones olímpicas de esgrima.

Yulimar Rojas, plata olímpica en Rio-2016, vigente doble campeona mundial al aire libre y segunda mejor de la historia en su prueba (con una marca personal de 15,43 metros), aspira además en Tokio-2020 a quebrar el récord mundial de la ucraniana Inessa Kravets (15,50 metros desde 1995).

El estreno de Rojas en el atletismo de Tokio-2020 será en el primer día de su deporte, el viernes 30, con la ronda de clasificación. La final del triple salto femenino está programada para dos días más tarde, el domingo 1 de agosto.