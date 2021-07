OPINIÓN Murió mi cuñado Iván Elías (Parte II) #27Jul

“Los justos heredarán la tierra, Y vivirán para siempre sobre ella”

Sal.37:29

Definitivamente, mi cuñado Iván Elías fue un hombre justo y estoy plenamente convencido que será uno de esos herederos. Y el versículo que encabeza este artículo lo dice todo. No tiene desperdicio. Dios no dice heredarán el cielo, por cuanto el muerto no sube al cielo cuando fallece, así lo expone Dios en su Palabra, ya explicada. El apóstol Pedro lo presenta claramente “Hermanos, permítanme decirles con franqueza que el patriarca David murió y fue enterrado, y que su sepulcro está todavía entre nosotros. “Porque el rey David no subió al cielo…” Hech. 2:29-34. ¿Cuál es el interés que el cristiano sepa y entienda esto como debe ser? El mismo Señor contesta esa pregunta y hace una seria advertencia. Sobre todo, para aquellos importantes líderes de iglesia “Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote; como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos” Oseas 4:6. ¡Terrible!

Mis apreciados, perder un amigo es duro, pero perder un ser amado tan cercano a nosotros, la verdad hay que vivirlo para poder entenderlo. Solo Dios es capaz de dar la tranquilidad de poder seguir viviendo en esta sociedad que el pecado y el enemigo de la Palabra de Dios ha hecho tan cruel y dolorosa. Pero, enseñanzas y promesas sin sustento bíblico nunca van a traer verdadera paz al hombre en esta tierra cuando sufra pérdidas tan dolorosas. Solo él nos puede dotar de la fuerza para seguir adelante y solo en la verdad es como podemos conseguir esa fuerza y la confortación. Cuando Lázaro falleció y Jesús lo resucitó, tenía 4 días de muerto. “Jesús dijo: Quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, porque hace cuatro días que murió” …” Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había muerto salió” Juan 39,43. Esta es la verdad verdadera. Lázaro, su entrañable amigo, murió, fue puesto en el sepulcro y él lo resucitó.

Así también será con cada uno de nosotros y de nuestros amados justos que han muerto creyendo en Jesús. Y Dios nos induce a dar consuelo a otros con su PALABRA. “Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. … Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras”1Tes.4:13-18. ¿Qué interpretación puede tener textos tan claros?

“Para los que están perdiendo a sus amados en este mundo, … La resurrección de Jesús fue una muestra de la resurrección final de todos los que duermen en él. El cuerpo resucitado del Salvador, su porte, el acento de su voz, serán familiares para sus seguidores. En forma semejante se levantarán los que mueran creyendo en Jesús. Conoceremos a nuestros amigos en aquel solemne momento. … ¡El paraíso de Dios, el hogar de los salvados! Allí toda lágrima será quitada de todos los rostros cuando Cristo venga por segunda vez, para «ser admirado en todos los que creyeron en él”. LIBRO. A fin de conocerle. Helen White. ¡En eso creemos…!

¡Hasta la semana que viene Dios mediante por la WEB!

William Amaro Gutiérrez

