OPINIÓN Se busca un Emprendedor: Los nuevos consumidores inteligentes (Parte III) #3Ago

“La tendencia también alcanza a la educación y a los nuevos canales de acceso. Gran parte del aprendizaje se produce fuera del aula. Esta generación usa YouTube de forma periódica para sus deberes, lo que indica que quieren un mayor grado de personalización en la educación. Si no les gusta o no entienden el enfoque de su profesor, buscarán a alguien online que se lo explique mejor”

Anne Boysen (Consultora en estrategia y experta en cuestiones generacionales de la firma After Millennials afterthemillennials.com

La Generación Z desarrolla un gran interés en cuestiones financieras.

Según una encuesta realizada por Morningstar a mil jóvenes estadounidenses de entre 18 y 25 años, el 35% de la muestra declaró que ya se consideraba un «inversor» y el 57% dijo estar interesado en invertir.

¿Por qué no educar económicamente a esta generación?

En 2010, el presidente del Grupo Intesa Sanpaolo de Turín, llamó a Giovanna Paladino, economista, ex profesora de Economía de los Mercados Financieros en Luiss, para formar parte de su equipo. Ella es hoy la directora del Museo del Ahorro de Turín. Su primera solicitud fue la construcción de un museo dedicado a la educación financiera. Había visto el Museo de las Finanzas en Wall Street y se preguntó: “¿Por qué no crear algo similar también en Italia?”.

Museo que ha sido el líder de muchos otros, creado a instancias de los bancos privados y centrales, y que en tiempos normales acoge a 20.000 personas al año, de las cuales el 60% son estudiantes. Inversión: 5 millones de euros.

«Queríamos un museo físico, porque es sólo en un lugar dedicado a las habilidades que estas se construyen», explica Paladino. «Al diseñarlo, me inspiré en los museos que había visto en Estados Unidos, que tienen un fuerte componente didáctico. También tenía que implicar emocionalmente, hablando no solo al corazón, sino también al vientre de las personas, porque el involucrarse favorece el aprendizaje”.

Por último, tecnología: “el museo es muy moderno, parece que se construyó hace un año. Cada habitación tiene el nombre de un verbo, que lleva a la acción: conocer, comprender, contar, soñar, experimentar… Son 130 videos que explican conceptos financieros o crisis con storytelling. Hay personajes históricos, representados con hologramas, que relatan su relación con el dinero. Y videojuegos, que se utilizan para poner a prueba las habilidades adquiridas en el camino. También hay una sala de cine con clips de películas que tratan temas relacionados con el dinero ”.

Continúa Paladino. ¿El objetivo? Educativo. “Queremos explicar cómo se gestiona el dinero personal. Ahorrar, de hecho, no debe ser un fin en sí mismo. Solo tiene sentido si es una herramienta para construir un proyecto de vida, para llevar a cabo una idea. Este museo debería llamarse «Museo del espíritu empresarial». Y creo que los jóvenes viven su dinero en este sentido.

INFORMACIÓN: WWW.MUSEODELRISPARMIO.IT

Definitivamente, el espíritu crítico renace. El malestar evoluciona y se sustituye por planteamientos prácticos y concretos. Solo el 6% tiene miedo de su futuro, según el último Cassandra Report. Pero crece la desconfianza hacia las grandes corporaciones. Dos tercios de los chicos que aparecen en la mayoría de las encuestas quiere fundar su empresa. Para Anne Boyse, esta generación será más cautelosa y realista, y también más escéptica respecto a las grandes compañías. “Tiene que ver con haber crecido en un ambiente de post recesión. Buscarán trabajos que tengan sentido y que les ayuden a cambiar el mundo”

Continuara…

Italo Olivo

www.iolivo.com