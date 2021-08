Consecomercio: Alza de impuestos municipales, elevadas tarifas de servicios y esquema 7+7 comprometen al comercio y servicios #4Ago

Los incrementos que hasta en 1.200% han registrado los impuestos municipales en algunas entidades federales del país, el encarecimiento de los servicios, especialmente del Aseo Urbano y el esquema de cuarentena de 7+7, están comprometiendo el desempeño del sector del comercio y los servicios.



La información la dio a conocer en una conferencia de prensa, la presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Tiziana Polesel, quien explicó que en algunas Alcaldías entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020, los tributos aumentaron de 0,35% a 6,60% que en términos relativos equivale a un alza de 1.285%; mientras que en otras paso de 0,50% a 6,0% equivalente a un incremento de 1.200%, en otras alcaldías el aumento ha llegado a ser de 1.330%.

“Debemos considerar que a un establecimiento comercial al cual se le impidió abrir durante muchos meses, y luego se le permite abrir 7 días sí y 7 días no, difícilmente tiene maneras de recuperarse con estas cifras, porque ha tenido que seguir pagando nóminas, servicios y se le han incrementado los impuestos de esta forma, esto por supuesto, tiene una repercusión en el manejo del negocio, no olvidemos que los negocios no disponemos ni siquiera de créditos para poder de alguna forma de enfrentar estos pagos y toda esa inciden de problemas que tienen una repercusión muy fuerte”, afirmó Polesel.



Admite que algunas alcaldías, de alguna forma, por la presión que han ejercido las Cámaras de Comercio de las zonas, han accedido a dar descuentos, incluso hasta del 50%, señalando que esto es dramático, porque si una alcaldía después de los reclamos de los empresarios, acuerdan hacer descuentos hasta de 50%, el problema no se soluciona porque se trata de un descuento, que pueden eliminar en cualquier momento, lo cual no es ni oportuno ni justo, porque lo san o y saludable sería, antes de haber fijado las alícuotas, sentarse y conocer cómo funciona el comercio en la zona, advirtiendo que se conoce de casos como el de Delta Amacuro, donde se están pagando impuestos superiores a los del estado Miranda.



Tarifas exageradas en el servicio de AU



Por otra parte, al referirse al impacto que ha tenido en el comercio, el aumento del servicio de recolección de Basura, explicó que mientras en Toronto (Canada) se paga 0,66% del ingreso de las empresas y en Madrid (España) se paga 0,42%, en Caracas antes de la pandemia pagaba 8% y en este momento en promedio paga entre 22% y 29%.



“Entonces estamos hablando de cantidades que llaman profundamente la atención y esto, si se quiere, es un llamado a las alcaldías, la responsabilidad de la contratación de las empresas recolectoras o la responsabilidad de ejecutar el servicio por las propias alcaldías, los hace a ellos responsables de una medida como está directamente, porque son ellos los que deciden cómo va a ser el proceso de recolección de la basura, quien lo va a hacer y las tarifas, de manera que es muy importante que se tome conciencia de lo que significa, para un establecimiento comercial y de servicios, esta desproporción, incluso dentro de estándares internacionales de lo que significa el cobro de los servicios”, afirmó.



Ratificó que de acuerdo con las cifras, en Venezuela se está pagando

un servicio que está entre los más caros del mundo, en un país que está en el lugar número uno de establecimientos cerrados en este momento; tenemos uno de los indicadores más bajos de movimiento comercial en el mundo con pandemia, ya que la mayoría de los países ya ha ido incorporando todas las actividades comerciales a la operatividad, mientras que en Venezuela, lamentablemente, por una medida como la del 7+7 no está siendo posible hacerlo.



Hizo referencia también al caso de las empresas que comercializan sus propios desechos, explicando que en otros países donde esto ocurre, no se les factura el AU, porque ellos mismos están sacando los desechos y por lo tanto no requieren el servicio de recolección, lo que no ocurre en Venezuela, donde les siguen cobrando la tarifa como si les prestaran el servicio, lo que implica que hay un pago doble, advirtiendo que esto no es justo.



Denunció que en algunos municipios se les han aplicado multas a las empresas que no han pagado el aseo, mientras que aquellos que no están solventes con el pago de AU no pueden declarar impuestos, lo que de paso contraviene disposiciones legales, pero sin embargo ocurre en algunos municipios.



Polesel también hizo referencia al caso de aquellas empresas que laboran 7 días sí y siete días no, pero les siguen cobrando la tarifa full como si trabajaran en forma permanente, lo cual también califica como injusto, exigiendo que si esto se aplica por una disposición oficial, debería haber una cierta comprensión de lo que esto significa.

Señaló que mientras las residencias tienen un tratamiento distinto, en cuanto a las tarifas del aseo urbano, ya que se les aplican tarifas preferenciales, lo cual se compensa con las tarifas elevadas a los comercios y servicios, no en tendiendo la comunidad, que se trata de una medida populista, incluso algunos alcaldes han hecho de esto su mensajes de campaña, afirmando que no han tocado las tarifas del aseo en las residencias, engañando de esta manera al consumidor, porque al final del día son ellos los que son afectados negativamente, por son los que pagan los aumentos de tarifas en las empresas, con la gran diferencia de que no lo percibe, y esto de alguna forma es engañar al consumidor.



“Consideramos que las alcaldías deben tomar conciencia en esto y entender, que tenemos que cambiar una cultura como esta, debemos reconocer que hay que pagar los servicios, queremos buenos servicios y sabemos que eso cuenta, pero aquí hay una desproporción entre quienes están pagando ese servicio de manera directa y de manera indirecta se le está escondiendo al consumidor, que ese servicio lo está pagando de manera indirecta”, afirmó.



La presidenta de Consecomercio insiste en la necesidad de la eliminación del esquema del 7+7, advirtiendo que hay empresas que no pueden operar bajo este esquema, indicando que desde Consecomercio van a seguir luchando para que esta medida sea levantada, a la vez que recomienda al gobierno utilizar su plataforma comunicacional para impulsar campañas orientadas a que se profundice el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, señalando que en las empresas y comercios se cumplen a cabalidad con estas normas y se ha demostrado que la mayoría de los contagios se producen en reuniones familiares.



Destacó asimismo, que es importante que se le diga a la población que la vacunación sobre previene que la enfermedad solo reduce la gravedad, pero no hace a la persona inmune a la COVID-19.