FMV: Sí es aplicable vacuna china a falta de segunda dosis de Sputnik V #12Ago

Cuando al doctor Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, le consultó Elimpulso.com, acerca de la aplicación de la vacuna china a quienes ya recibieron la primera dosis de la vacuna rusa y no existe posibilidad de que les inyecten la segunda, su respuesta es la del viejo adagio: “Lo peor es lo que no se hace.”

“Tenemos dos vacunas probadas y aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, expresó el galeno refiriéndose a la rusa Sputnik V y la china.

Seguidamente, comentó que el régimen de Nicolás Maduro y los “matraqueros” rusos hicieron un negocio que éstos no van a cumplir, “porque no van a traer, hasta nos llega la información, la segunda dosis de la Sputnik V”.

Ante esta circunstancia, el especialista indicó que “es preferible que las personas que recibieron la primera dosis de la Sputnik V reinicien el proceso de inmunización con la vacuna china, aplicándose las dos dosis”, pero, eso sí, “tras un mes de haber sido inyectadas con la rusa”.

¿Queda sin efecto la primera dosis de la vacuna rusa cuando no se aplica la segunda dosis?

La primera dosis tiene un efecto importante, que se refuerza con la segunda dosis con un virus parecido, pero no igual. La número uno la trabajan con un ADN 26 y la 2 con un ADN 5, que son diferentes. Es un refuerzo para cubrir la primera dosis, ya que con ésta puede la persona estar protegida, incluso sin la segunda.

Pero, para asegurarse las personas que han recibido la primera dosis rusa, es preferible que se hagan poner las dos dosis chinas, reiteró el dirigente gremial de los médicos.

¿Cuántas dosis realmente han llegado al país y cuántas de ellas se han aplicado hasta el momento?

El desorden que ha montado el gobierno del señor Maduro es para decir cifras que no se compadecen con la realidad. Si dicen que todos los días hay 1000 o 1100 casos de contagios y sabemos que no es así, es una caja negra el cúmulo de datos que hay en el país. Las cifras son inciertas. Llaman a vacunar a unas 200 personas en determinado sitio y después corre la voz que fueron 2000. Y mucho más, porque puede ser que hayan sido vacunadas otras 50 personas y, luego, dicen que fueron 2.500; es decir, no se sabe a ciencia ciertas cuántas dosis han sido colocadas. Los porcentajes que sacamos es que no llegan a 2 ó 2,5 de la población en general. Al mismo tiempo, las cifras que ha divulgado el régimen es que han llegado 2 millones 500 mil dosis, pero no se compagina con el número de las que han sido colocadas, porque según ellos han sido más de 3 millones 200 mil. Aquí se les agarra la mentira y se descubre la gran falsedad.

¿Se puede saber cuál es el porcentaje del personal del sector salud que ha sido vacunado?

Eso forma parte de la caja negra, porque a estas alturas del proceso de vacunación, ya debía haber sido vacunados todos los activos, retirados y jubilados. No ha sido así. En lugar de haber sido aplicada al equipo de primera línea, que es la del sector salud como son médicos, enfermeras, bioanalistas, camilleros y todas las personas que trabajan en hospitales, comenzando por los que laboran en emergencia, ya que son los que corren el mayor riesgo de contagio, no se hizo. El peligro es permanente, desde que los trabajadores entran hasta que salen de los hospitales. Fue invertida la pirámide, puesto que los primeros en ser vacunados fue la gente del régimen, empezando por la pareja presidencial, ministros, diputados, gobernadores, alcaldes, alto mando militar, jefes de comandos y demás oficiales, diputados, alacranes, etcétera. Dejaron por fuera al equipo de salud y después, para justificar, lo hicieron en algunos hospitales y el desorden fue total. Mucha gente fue a los centros de vacunación, pero no pudieron vacunarse porque ya no había dosis. Ahora, a cuentagotas, están aplicando la vacuna china.

¿Logró usted ser vacunado?

Después que me rechazaron, logré que me vacunaran con la Sputnik V.

¿Es cierto que se está seleccionando a las personas para ser vacunadas, a través del carnet de la patria?

Esa es una discriminación, porque han politizado la vacuna. Además, esa es parte de la caja negra que maneja el régimen desde Miraflores. Colocar la vacuna, en primera línea, a quienes tienen el carnet de la patria y, por supuesto, al producirse la crítica, dijeron que no es así, pero esa es la práctica.

¿Qué puede decir en torno a la denominada vacuna cubana, de la cual se ha anunciado que han sido adquiridas 12 millones de dosis?

El vocero principal del régimen anunció esa cantidad del producto, pero esas no son vacunas, porque ni siquiera el centro de investigación de los cubanos lo ha aprobado. Si no ha sido aprobada en su territorio, ¿Cómo es posible que el régimen venezolano la está comprando a un precio superior a la AstraZeneca, que cuesta tres dólares y la Abdala, que son tres dosis es vendida a quince dólares por dosis? ¿Otro negocio entre el régimen venezolano y el cubano? Nuestra recomendación es que sea rechazada, porque esa no es vacuna y no sabemos lo que es.