OPINIÓN Reflexión en positivo: La esperanza es el sueño del hombre despierto #12Ago

Quien no se siente bien no puede hacer nada bien y así deben sentirse quienes toman las decisiones del País; ya que no dan en el blanco o pie con bola a la hora de tomar delicadas decisiones como manejar el estado ; decisiones por ejemplo sobre el sistema económico, las relaciones perdidas con casi setenta (70) países, el permanente pleito y las incuantificables confrontaciones viscerales en constante permanencia , las marcadas diferencias y nunca una alianza que anime o de señales de convivencia que pueda unirnos por el bienestar; como en las peleas a cuchillo donde la señal a la paz es mostrarse los dientes como lobos y ver quien tiene más poder de destruir porque da la impresión de que nadie con más visión pueda advertirle al otro que está cometiendo un error en lo que está haciendo y el otro no tiene humildad para aceptar el asesoramiento por ello ni se sienten bien ni nada le sale bien.

“Antes de hacer algo debes ser alguien” dijo Goethe; entonces rectifiquen, será posible que gente tan pilas como se la dan no se den cuenta de la gravedad de un país que dice a voz populi que la estampida de venezolanos pasa de los siete millones según dicen siete millones trescientos; eso es una barbaridad y un dolor colectivo, ver a nuestros paisanos dando barquinazos, sufriendo vejámenes, golpes y porrazos en tantos rincones del mundo obligados, teniendo su país tan rico y bello , donde todo el mundo quería vivir son los mismos que hoy hablan mal y tratan mal a quienes se les recibió con cariño y se les apoyo con amor en forma de hermandad, sabemos lo triste que es irse de su país a un destino incierto pensando en mejoras ,una cosa en verlo, oírlo y otra es vivirlo; por ello repito quien no se sienta bien nada le sale bien.

Este comentario nada positivo saben ustedes que no es mi estilo sino que es tanta la presión y decepción por ser el clamor del alto porcentaje de compatriotas que estamos sufriendo las consecuencias y pagando pecados sin cometerlos e inconformes y preocupante porque por culpa de otros nada sale bien y todo se atrasa; caso de los insumos ejemplo el maltrato en las estaciones de servicios hasta ocho y más días para surtir la gasolina, si es que se tiene suerte, el gasoil para el sector primario como la agricultura, la ganadería y todo lo que significa sembrar para comer; recordemos al poeta mexicano “ Si no hay maíz no hay país” caso de las empresas Constructoras que dicen y documentan que tienen un bajón del noventa y nueve por ciento (99%) por el atropello que sufren, el agricultor al trasladar sus productos al mercado es de terror, sobre todo el trato que reciben por el solo hecho de trabajar, producir, compartir y generar trabajo; pero por todos estos tropiezos muy dañinos por supuesto no dejemos de ser buenos ciudadanos, debemos seguir produciendo y hacerle caso a Sócrates “la esperanza es el sueño del hombre despierto.”.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Durán

