Fedecámaras Lara: Muchas empresas podrían cerrar en los próximos días por altas tarifas de servicios públicos #30Ago

En los próximos días muchas empresas en el estado Lara pudieran cerrar debido al incremento de las tarifas de los servicios públicos, en especial del aseo urbano, alertó el presidente de Fedecámaras Lara, Pablo Chirinos.

Reveló que en el municipio Iribarren están llegando las tarifas con incrementos de hasta 42.000 %, una cifra que no se consigue en ningún índice hiperinflacionario.

“La Alcaldía aclaró que quien no esté al día desde el 1 de septiembre no podrá pagar su patente o licencia de actividad económica, por ende no se podrá seguir con la actividad”.

El dirigente empresarial, dio a conocer que los gremios en el estado ya se han reunido con Luis Jonás Reyes y mantienen instaladas varias asambleas para hacer una contraoferta en el municipio y mejorar la problemática.

“La cuenta que están cobrando es de alrededor de 19 facturas, por un promedio de $1.000 cada una, es decir que el pasivo es grande, aunque la tarifa se haya bajado un 50 %, hay una cantidad que relevante”.

Por otra parte, Chirinos sostiene que el sistema 7+7 no ha permitido que se desarrolle la actividad comercial en la entidad.

“Entre el esquema 7+7 y la escasez de combustible que hay en todo el país, han ocasionado que algunas empresas del sector comercio estén trabajando un 25 % y en el sector industrial entre un 5 % y 10 %, la mayoría están cerradas esperando que ocurra un cambio que reactive la economía”, agregó el líder gremial regional.

Comentó que el sector agropecuario es otro de los se ha visto afectado, en especial por la escasez de combustible, debido a que los productores no cuentan con el respectivo riego para sembrar.

Los empresarios reclaman que les faciliten más combustible para ofrecer soluciones, advirtiendo que no se conseguirá una reactivación económica si no hay financiamiento en la producción y financiamiento en el consumo y en este momento no se cuenta con ninguno de los dos, dijo en Fedecámaras Radio.