VIDEO Trabajadores del aseo en Palavecino exigen dotación e insumos para trabajar #3Sep

Este viernes, trabajadores del Instituto Municipal de Aseo Urbano de Palavecino, se concentraron frente a la Alcaldía de esa localidad para exigir dotación de uniformes, insumos y equipos para poder laborar.

Giovanni López, representante sindical de los trabajadores del aseo, comentó que desde el 2020 no se les dan recursos para poder prestar el servicio, por lo que al menos 136 empleados son afectados.

«No nos han dado la dotación de uniformes. Tienen una deuda desde 2020 hasta ahora. Nos han pedido plazo hasta el martes para que nos digan de que forma nos van a pagar», precisó el dirigente sindical.

Detalló que han sostenido reuniones con representantes de la Alcaldía, pero hasta los momentos no se les ha dado respuestas efectivas.

Entre las exigencias de estos trabajadores se encuentran la dotación de compactadoras y una nueva sede de trabajo, pues la actual se encuentra en condiciones deplorables, sin baños y otros espacios óptimos para quienes allí hacen vida.

«El sitio donde estamos no es adecuado. No tenemos baños, no tenemos agua potable. Hay un sólo compactador nada más en el municipio. La gente nos culpa a nosotros, pero no tenemos la manera de hacerlo», concluyó.