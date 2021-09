José Guerra: De las asignaciones del FMI corresponden US$ 5.000 millones a Venezuela y hay que recuperarlos #8Sep

En torno a las ayudas que está otorgando el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre los Derechos Especiales de Giro, a Venezuela le corresponden US$ 5.000 millones, pero como no hay reconocimiento a Maduro, no hay desembolso, pero es un dinero de la Nación y hay que recuperarlo, afirma el economista, José Guerra en las redes sociales.

Señaló que sobre la reunión de México y los Derechos Especiales de Giro. Estos son la moneda de cuenta del FMI. “Al país le correspondería cerca de $5.000 millones. Como no hay reconocimiento a Maduro no hay desembolso pero ese dinero es de Venezuela y hay que recuperarlo”, aseguró.

Recordó que en el 2004 Chávez echó de Venezuela a la Misión del FMI (el jefe era el amigo Tito Arburu) y amenazó con retirarse del organismo. Afortunadamente la locura no llegó a tanto. Ahora si necesitan del FMI, según ellos el agente financiero del imperialismo.

“Hay que obtener los $ 5.000 millones, pero estemos claros que Venezuela entre 1999 y 2020 recibió por petróleo más de $ 950.000.000.000. Por tanto el problema no ha sido que no haya habido plata, sino el despilfarro y un modelo político que arrasó con Venezuela. He dicho”, señaló el especialista.