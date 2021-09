OPINIÓN Reflexión en positivo: No hay que reinar el infierno para poder servir en el cielo #9Sep

Señalan los antiguos griegos que la verdad es como la amante más infiel que existe porque se acuesta con uno y se levanta con otro; eso se parece mucho a nuestra nación ya que nada que se proponen o apuestan les sale bien y caen en la mentira no se dan cuenta que el peligro es para ellos y que el mentiroso corre el riesgo de no ser creído y que una nación a fuerza de embustes sin pensar y programar sin bases sólidas atenta contra la credibilidad, cuanta ilusión y discernimiento cuando anunciaron que habría abundancia de combustible y las colas pertenecían al pasado, eso es una desconsideración jugar y burlarse de la gente que trabaja y tiene como herramienta de trabajo una moto, un carrito; aparte necesita tres o cuatro días para surtir; esto de seguir así solo servirá para profundizar la crítica situación de la nación, crea confusión y más incertidumbre al ciudadano que solo piensa en trabajar y no aplica de aquello que hay que hacerse rico con la ley del menor esfuerzo; que dicen que es lo que esta reinando en el país; que son tanto los inconvenientes y tropiezos que aparecen las dificultades en la primera línea de producción, lo que era antes el petróleo como la vaca sagrada hoy también tristemente en banca rota y más lejos de repararse mientras no se le aplique seriedad, honestidad, responsabilidad, profesionalismo, trabajo, esfuerzo honesto, tomar conciencia de apostar a el trabajo que Dios lo puso como centinela y virtud y honra a todo aquel que labora considerándolo buen ciudadano y no un pillo.

Cuando escribo esta líneas lo hago con tristeza, mi deseo y costumbre de vida es amar y admirar, no criticar por ello siento dolor al ver que lo positivo se está acabando y la pobreza y miseria nos van pisando los talones y el interés por el bienestar de la nación pertenecen al pasado y adiós nación rica, prospera, triunfadora, petrolera, amistosa, con fronteras amplias, amiga de todo el mundo; tristemente hoy todo lo contrario, nos miran dudativamente con recelo, desconfianza, mal vista como si todos fuésemos unos taimados que solo servimos para buscar camorras y lo demás no importa todo el mundo al foco y que viva y los demás que se mueran de arrechera, necesidades y hambre, tristeza para que vean que somos los jefe y estamos autorizados para destruir y controlar todo hasta la desintegración de la familia por Dios Santo que se den cuenta que no hay que reinar el infierno para poder servir en el cielo .

Se dice que los ojos no sirven de nada si es que la mente no quiere ver, entonces ocupémonos todos por una pronta rectificación y unirnos de forma monolítica para encontrarnos con el país o nación que éramos que hoy extrañamos mucho y junto saldremos de esta confusión, pobreza y miseria temporal en una nación rica es muy difícil entender el por qué esa cadena de miseria aquí descrita y darle paso al respeto a la primera economía del mundo que solo la genera o es pionera la agricultura y la ganadería, y que no hay razón para perder el derecho a vivir en paz y armonía, buscar unidos un país confiable ya que, la confianza es el insumo más importante para poder producir .

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Durán

[email protected]