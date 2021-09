COLUMNA Soliloquios de café: La solidaridad #12Sep

“Llevadera es la labor cuando muchos comparten la fatiga.”

Homero.

La solidaridad es un sentimiento de unidad que nos mueve a dar sin esperar recibir nada a cambio. Se trata de la base de muchos valores humanos que hemos adquirido desde la infancia y que conjugan aquello que somos: lealtad, compañerismo, empatía, amistad, amor, respeto… Sin embargo, a menudo, resulta más sencillo explicar qué es la solidaridad mediante ejemplos que a través de una definición.

La solidaridad se debe inculcar en cualquier contexto donde se quiera incentivar valores éticos y humanos por excelencia.

Ya en tiempos de Sócrates, Virgilio, Séneca o Apuleyo, la solidaridad era un valor importantísimo, demostrando que se trata de parte indisoluble del ser humano y de las sociedades que este compone.

Por sólo citar uno ejemplos, transcribo lo que, sobre la solidaridad decían:

Lao Tse, también llamado Lao Tzu, Lao Zi, Laozi o Laocio, a quien se le considera uno de los filósofos más relevantes de la civilización china:

“El sabio no atesora. Cuanto más ayuda a los demás, más se beneficia. Cuanto más da a los demás, más obtiene para él”.

Aristóteles, filósofo, polímata y científico de la antigua Grecia:

“¿Cuál es la esencia de la vida? Servir a otros y hacer el bien.”

Séneca, filósofo, político, orador y escritor romano conocido por sus obras de carácter moral:

“No hay bien alguno que no nos deleite si no lo compartimos.”

Apuleyo, también llamado Lucio Apuleyo, quien fue el escritor romano más importante del siglo II:

“Uno a uno todos somos mortales. Juntos, somos eternos.”

Y, Marco Aurelio, quien fue emperador del Imperio romano desde el año 161 hasta el año de su muerte en 180:

“Pues hemos nacido para colaborar, al igual que los pies, las manos, los párpados, las hileras de dientes, superiores e inferiores. Obrar, pues, como adversarios los unos de los otros, es contrario a la naturaleza.”

Soy un ser humano que cumple con el deber de ejercer el derecho de errar, por tanto, considero que no soy el más indicado para dar clases sobre los principios y valores que deberían caracterizarnos, pero me tomo el atrevimiento de llamar vuestra atención atendiendo a las palabras de Rabindranath Tagore, poeta bengalí, filósofo del movimiento Brahmo Samaj, artista, dramaturgo, músico, novelista y autor de canciones que fue premiado con el Premio Nobel de Literatura en 1913, primer laureado no europeo en obtener este reconocimiento:

“Enseña cómo se debe vivir, aunque no vivas como enseñas.”

Los habitantes del valle de Mocotíes necesitan desesperadamente de nuestra ayuda. No debemos ser indolentes ante el sufrimiento que enfrentan familias enteras que han perdido a varios de sus seres queridos, sus viviendas, enseres, artefactos del hogar (cocinas, neveras, camas, etc.), alimentos, vestidos, zapatos, etc. Comunidades que claman por medicamentos

Alimentos no perecederos, leche completa, leche para bebés, enceres de cocina, platos cucharas, etc…

Colchones, colchonetas, zapatos de todas Las tallas, ropa de trabajo y, ropa interior. Medicamentos para hipertensión, diabetes, complejos vitamínicos, antibióticos, antidepresivos, alcohol, tapa bocas para el asma, y contra el Covid, para problemas respiratorios, y analgésicos.

Bolsas plásticas. Enceres cómo sábanas, toallas, cobijas, almohadas, productos de higiene personal, pañales para niños y adultos…

Hasta ahora, “Caritas y la Red de Instituciones Larenses” han establecido los puntos de acopio siguientes:

1.Todas las parroquias de la Arquidiócesis de Barquisimeto

Colegio de ingenieros del estado Lara Colegios de abogados del estado Lara Cámara de industriales del estado Lara Cámara de comercio del estado Lara Universidad Fermín Toro, sede Cabudare- Chucho Briceño. Universidad Yacambú Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), sede Rectorado Sede de los Bomberos universitarios de la UNEXPO.

Los aportes monetarios pueden hacerse en la Cuenta bancaria de Caritas Barquisimeto, en el Banco Occidental de descuento Cuenta Corriente Número:

0116- 0119-73-0181-045559. / RIF. Número: J085127054.

Correo: [email protected]

Notificación (Envío de capture) al teléfono Número: (0424) 5336881.

Hacemos un llamado, muy especial, a los cuerpos de seguridad del Estado, para que colaboren y los insumos recaudados lleguen a su destino sin contratiempos.

Pido a todos, por favor…

¡Ayúdennos… a ayudar!

Maximiliano Pérez Apóstol