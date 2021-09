RETACITOS #12Sep

Los empresarios de Lara por fin se decidieron alzar su voz de protesta, en torno al caso de la recolección de desechos sólidos y la pretensión de la empresa operadora, de ponerlos contra la pared con el respaldo del burgomaestre achocolatado, quien al parecer ha demostrado un evidente interés en que se mantengan las altas tarifas, en lugar de ponerse al lado de quienes producen y pagan los impuestos para financiar las obras del municipio. En efecto, el pasado miércoles 8 de septiembre un grupo de comerciantes e industriales del Municipio Iribarren del estado Lara, introdujeron por ante el Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región centro Occidental recurso de amparo en contra del Alcalde de dicho Municipio y en contra de la Directora del SEMAT, al cual se le asignó el siguiente número de expediente KP02-O-2021-84, por la vía de hecho desplegada por dichas autoridades de prohibirles el pago del impuesto sobre actividades económicas (patente de industria y comercio) hasta tanto no paguen lo correspondiente a la tasa por recolección de basura, el cual ni siquiera es cobrada por la referida Alcaldía, por cuanto la misma fue delegada a la empresa privada encargada de la recolección, tasas estas que a su vez se encuentran en discusión por el recurso de nulidad interpuesto previamente en contra de la Resolución 2019-026 dictada por el IMAUBAR,, la cual a su vez ya fue admitida por el juzgado Superior en lo Civil y de lo Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, de manera que ha sido tanta la presión que decidieron salir a defender sus derechos. Confiamos que la decisión del tribunal no este mediatizada, sino que se haga justicia.

Al parecer el caso del aumento de la mortalidad materna en la sala de Obstetricia del HCUAMP, que aun cuando hasta estos momentos no se conocen las cifras por parte de las autoridades de salud de la región, pareciera que son bastante altas; sin embargo, de acuerdo con las informaciones que se han estado publicando en los medios de comunicación de la región, pareciera que una situación similar se estaría presentando en hospitales de la ciudad del Morere y, por supuesto, no debería sorprender que sea un caso generalizado, en los distintos centros asistenciales de los nueve municipios de la entidad federal, sobre todo cuando se tiene la certeza, confirmado por dirigentes del sector salud, que es política aplicada en la región, el ocultar aquellas cifras que puedan comprometer o poner en evidencia la ineficiencia o el colapso de algunos de los servicios de salud que se implementan en la entidad. Sin embargo, la sensatez y el deber ser indican que lo más lógico es que se conozcan los males que tenga un organismo para que se puedan aplicar los correctivos, porque no tiene ningún beneficio la Dirección de Salud regional, haciendo creer a las autoridades nacionales, que no hay problemas que solventar en la prestación de los servicios, cuando es público, notorio y comunicacional, que numerosos servicios del HCUAMP están totalmente desasistidos, carecen de los insumos más elementales; la mayoría de los equipos médico-quirúrgicos no funcionan desde hace tiempo; tampoco es un secreto la contaminación de los quirófanos y que la falta de mantenimiento, la reducción de personal tanto de médicos, enfermeras, paramédicos y trabajadores administrativos y obreros es inocultable, porque lo que cobran no les alcanza ni para pagar el pasaje que los lleve a sus sitios de trabajo.

Aseguran que en el ente recaudador Tutifruti ha comenzado a “menear la mata” y de acuerdo con los comentarios que se escuchan por los pasillos de la Torre de David, dizque ha decapitado de un solo tajo al jefecito de fiscalización, sorprendiendo a mucha gente, porque al parecer era uno de los más cercanos a su entorno, y aseguran que supuestamente fue defenestrado, porque dizque no cuadraron los números de unas cuentas que tenía que enterar; mientras que otros aseguran que le habían montado un procedimiento de inteligencia a nivel político, porque en las recientes elecciones del PSUV para elegir a los candidatos del PSUV a ser postulados para las elecciones del 21N, no pudo demostrar en forma convincente que había sufragado de acuerdo con la “chuleta”. Lo cierto es que ahora son muchos los que andan ocultándose, no dejándose ver mucho, porque hay más de uno que tiene su “cable pelado” y están conscientes que si los registran siquiera un poquito, también corren el riesgo que los siquitrillen sin derecho a pataleo. Por otra parte, aseguran que la guardia pretoriana que rodea a Tuturuto , no permiten que la gente que requiere de una consulta, o por alguna gestión relacionada con las actividades propias del ente recaudador, le cierran el paso y afirman que estarían cobrando $ 40 sólo por permitirle el acceso al jefe. Por cierto, ante el anuncio de la apertura de tres casinos en Barquisimeto, ya los muchachones están pensando en hacer negocios y se están inventando elaborar un “Instructivo” para el funcionamiento de las salas de juego, instrumento que estamos seguros que tendrá todas las “conchas de mango” y los “peines” para sacarle dinero a los casinos, deberían saber que quienes han obtenido los permisos son militares, algunos de ellos activos que no se van a dejar extorsionar.

A pesar de las enormes trabas a las que se enfrentan los productores agrícola venezolanos, sobre todo con la falta de insumos, fertilizantes, agroquímicos y ahora con los combustibles como diésel y gasolina, se ha observado como se viene produciendo una tímida pero firme recuperación en algunos sectores como la caña de azúcar, el maíz y el arroz y al parecer esto ha sido como consecuencia de una sabia decisión adoptada desde las organizaciones gremiales como Fedeagro y Fedenaga, donde han acordado deslastrarse del inestable respaldo oficial, el cual incluso llegó al extremo de eliminar la cartera agrícola, y comenzar a buscar otras vías, incluso a través de contactos con organizaciones gremiales del países vecinos, que se han mostrado dispuestas a cooperar con darle el apoyo necesario para que los productores nacionales salgan adelante. En tal sentido, se tiene la información que han estado recibiendo semillas certificadas de varios rubros, de proveedores internacionales de Brasil y de Colombia, con las cuales han comenzado a obtener excelentes rendimientos que les permiten, no solo cumplir con sus obligaciones, sino obtener alguna rentabilidad, no la que desearían, pero han dejado atrás las cifras en rojo y esto ha generado un gran optimismo entre los productores del campo, que ante un Estado quebrado, con deudas multimillonarias, no está en condiciones de atender los requerimientos del campo venezolano, empeñado en impulsar la producción nacional, lamentablemente los equipos y maquinarias están obsoletos, más de un 70% han cumplido con su vida útil, una gran cantidad están parados por falta de repuestos, cauchos, baterías, lubricantes y como tampoco hay financiamiento bancario, resulta verdaderamente cuesta arriba para cualquier agricultor, pensar en la adquisición de un tractor nuevo, una cosechadora o una rastra. La buena noticia es que los agricultores ya no están dependiendo del Estado venezolano.

Lara sigue figurando entre los estados en los cuales no han terminado de decantarse las opciones, para escoger los candidatos que estarna participando en las elecciones por parte de los partidos de oposición, mientras que ya el oficialismo tiene a sus candidatos para la gobernación y la alcaldía de Iribarren en plena campaña y dando claras y evidentes muestras de ventajismo, porque al decir de los voceros políticos están visitando los barrios, al parecer llevándole regalos a los vecinos, los cuales supuestamente están siendo adquiridos con dineros del erario público, lo cual es un delito contemplado en la normativa vigente. Aseguran que el Gober estuvo visitando la parroquia Juan de Villegas, y cuando los vecinos le exponían la grave problemática que estaban padeciendo por la falta de agua, el personaje dizque se lavó las manos como Pilatos, dijo que este no era un problema de su competencia, sino de la empresa de servicios Aguas de Lara o Hidrobarro, como la hemos llamado siempre en esta sección. Ante esta torpe respuesta, que pone en evidencia una gran irresponsabilidad, es de suponer que el achocolatado tampoco se responsabilizara de la problemática de la basura, de las calles llenas de huecos, de la falta de iluminación en calles y avenidas y del deterioro de plazas y centros de esparcimiento en la capital musical de Venezuela. En todo caso, el tiempo sigue pasando y como ya lo señalamos en anteriores oportunidades, si la oposición va dividida a las elecciones, saldrán con las tablas en la cabeza, no digan luego que no fueron advertidos.

Por otra parte, los electores en la región deben estar muy atentos en torno a los candidatos que les están presentando, como aspirantes a los cargos de elección popular en la región, gobernador, alcaldes, diputados al Consejo Legislativo y ediles para los concejos municipales, ya que en las primeras de cambio, los nombres que se han dado a conocer por las redes, cuando se jurunga un poquito, para ver sus orígenes, la experiencia, el liderazgo, sus trayectorias políticas, el piso político que los respalda, de inmediato se llega a la conclusión que a la gran mayoría “les falta burdel”, se pueden señalar con los dedos de las manos y sobran muchos dedos, aquellos que han hecho trabajo social, que se han metido a los barrios a ayudar a las comunidades, a contribuir con la solución de los problemas, no en estos momentos en que todos se han movilizado por la campaña, pero incluso algunos de los más nombrados, no tienen mucho que mostrar cuando de labor social se trata. Es por eso que señalamos que corresponde a las comunidades evaluar los candidatos, con la finalidad de seleccionar a aquellos que garanticen, que si llegan a ser gobernadores, alcaldes, diputados al parlamento regional o concejales, les puedan resolver los problemas por los que están atravesando en estos momentos, y no que después del triunfo se olviden de los compromisos que adquirieron, que es lo que regularmente suele ocurrir después de los procesos electorales, de tal manera que hay que ponerle una lupa a cada uno de los candidatos, pasarlos por el cedazo y en función de los resultados, tomar la mejor decisión para llevar a estos cargos a los mejores, no a los bates quebrados tradicionales que han fracasado políticamente a lo largo de los años.

Los partidos políticos no han terminado de entender, a pesar de los señalamientos que hacen todas las encuestas, sobre el deterioro y el rechazo que tienen entre la población y que cada día es mayor la importancia de los independientes que representan más del 70% de los votantes. De allí que llegó hasta nuestra mesa de redacción una posición suscrita por el representante del Frente Amplio Venezuela Capitulo Lara, en la cual exponen: “ Decidieron participar en las elecciones regionales, los apoyamos. Se reservaron la escogencia de todos los candidatos, no consultaron, los apoyamos. Preguntamos por qué el retardo en ponerse de acuerdo sobre las candidaturas unitarias y nos acusaron de practicar la antipolítica. Ah ora tenemos que soportar este lamentable espectáculo y lo que no queda es reclamar espíritu de unidad y recordar que nuestro apoyo es para salir del régimen usurpador y no para que los partidos obtengan cargos burocráticos. Que en nombre de quien hablamos, de un 70 por ciento de electores que quieren lo mismo que nosotros”. Suscribe el categórico pronunciamiento, con tan contundente y definida posición, colocando los puntos sobre las íes y llamando las cosas por su nombre, HELISAUL LISARDO. En representación del componente Sociedad Civil del Frente Amplio Venezuela Libre. Capitulo Lara. Como periodista, me solidarizo plenamente con todas y cada una de las expresiones contenidas en el pronunciamiento del Frente, tienen toda la razón, si bien los partidos han sido fundamentales para la consolidación de la democracia de cualquier país, en la medida en que se desvían de sus objetivos y comienzan a anteponer los intereses personales y partidistas por encima de los de la Nación, es saludable que alguien se atreva a “bajarles la cresta” y a recordarles que deben poner los pies en el piso y de paso tomarse una pastillita de “Ubicated” para que no sigan profundizando en las torpezas, cada día más recurrentes y que les han reducido el apoyo popular a su mínima expresión.

También la dirigencia y el liderazgo político regional del municipio Urdaneta, del estado Lara, alzó su voz de protesta ante la decisión de la Plataforma Unitaria de imponer un candidato al dedo por ciento, en forma inconsulta y sin considerar las posibilidades reales de otras candidaturas de la zona, por lo cual acordaron emitir un pronunciamiento público, que entre otras cosas expresa: “ Hoy a los 04 días del mes de septiembre del 2021, previa convocatoria de los coordinadores y representantes de las Organizaciones Políticas, integrados a la Plataforma Unitaria en el Municipio Urdaneta del estado Lara, Rechazamos Categóricamente la selección del candidato inscrito a la alcaldía de este municipio, por ser inconsulta y unilateral, omitiendo criterios del juego democrático, por cuanto esa decisión, requiere de la opinión y voto mayoritario de las partes integradas al bloque opositor”, agregan asimismo: “Consideramos una imperiosa necesidad la revisión urgente de esa candidatura, la cual, debe corresponder a la realidad política del municipio y a las posibilidades electorales de los cargos de elección popular a ser elegidos, en las próximas elecciones regionales en el mes de noviembre del presente año. Nuestra petición, tiene el objetivo de estudiar un mecanismo de selección de candidatos que cumplan con las reglas del libre juego democrático, donde las fuerzas políticas y sociales participan en una decisión que es trascendental para el futuro in mediato del Municipio”. Cierran la comunicación expresando: “En base a estas condiciones, nosotros los abajo firmantes y coordinadores Municipales y Parroquiales de los partidos políticos: Acción Democrática (AD), Un Nuevo Tiempo (UNT), Copei, Nuvipa, Movimiento por Venezuela (MPV; Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP), Encuentro Ciudadano (EC) y Convergencia, hacemos pública esta declaración en función de la integración y demás acuerdos establecida por la plataforma unitaria, la cual, tiene su razón de ser en la restitución de la libertad y el orden democrático en Venezuela”. Después de este pronunciamiento, ¿Qué no entendieron, quienes pretenden seguir imponiendo el caudillismo político?.

Jhon Magdaleno es un analista al que necesariamente, quienes se mueven en el mundo de la política, tienen que escuchar con mucha atención y atender a sus sugerencias y recomendaciones, porque en 98% de los casos, le asiste la razón y como docente universitario, explica las cosas con tal propiedad y claridad, que cualquier ciudadano de a pie entiende su mensaje sin mayores dificultades. De allí que no sorprendió cuando afirma que la participación de la mayoría de la oposición en las elecciones del 21 de noviembre, es acertada porque le permite salir de la inercia. Asegura que la medida del éxito no es el número de gobernaciones, alcaldías, concejos municipales o consejos legislativos regionales que pueda ganar el 21N, sino es si la oposición recupera las capacidades organizativas y las capacidad de movilización, que ha perdido durante cuatro años consecutivos, esa es la medida del éxito para el analista. Estima que es una decisión correcta haber vuelto a ese camino, un poco tardíamente, si ciertamente, que surgen problemas en algunos estados donde no se han terminado de acordar en las candidaturas que se van a respaldar eso es correcto, “pero yo prefiero mil veces eso, a que se mantenga la inercia en la cual la oposición n o pueda echar mano de su fuente de poder potencial. Estoy perfectamente consciente que n o se va en las mejores condiciones a las elecciones del 21N, de repente la coordinación que se requería y se sigue requiriendo para este proceso no está absolutamente asegurada, pero sale de la inercia, porque a la postre yo veo la utilidad de las elecciones del 21, para el analista la medida del éxito de esas elecciones es que la oposición recupera las capacidades organizativas y las capacidad de movilización.

Aseguran en los predios de la UCLA que ante lo que ha venido ocurriendo en la Universidad Simón Bolívar, donde ante la ausencia permanente del rector, por loa muerte del titular, el régimen al parecer, sin esperar siquiera a que pasara la última noche, acordó designar un nuevo rector, en forma inconsulta y unilateral, sin solicitar siquiera la opinión de la comunidad universitaria, sino que fue haciendo uso de su poder, de manera que no les permitieron ni siquiera el derecho a pataleo, y tomando en cuenta el viejo dicho, que cuando veas las bardas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo, han comenzado a hacer reuniones con distintos sectores, para tratar de evitar que les apliquen la misma receta. Pero parece que han estado esperando demasiado, mirando con indiferencia el deterioro de la institución, que en estos momentos se está cayendo a pedazos, llegando a la conclusión muchos de los docentes y de la propia comunidad universitaria, que si no se estuviese dando la crisis en la USB donde le han salido al frente a la intención de imponerles las autoridades en forma inconsulta y unilateral, pisoteando el poco de dignidad que hay entre el personal gerencial, docente, administrativo y de obreros, tal vez en la UCLA ni siquiera se hubiesen dado por enterados del asunto. Se nos ha dicho que hemos sido muy severos en las críticas que hemos formulado, específicamente contra quienes han estado asumiendo posiciones y tomando decisiones en forma personal, muchas de ellas en contra de los intereses de la universidad y su personal, como fue la entrega de la nómina de pago al Sistema Patria, lo que se ha convertido en una verdadera calamidad, pero a la hora de establecer responsabilidades, todo el mundo se lava las manos como Pilatos y nadie fue, aun cuando allí saben quiénes estuvieron en la reunión donde se trató el tema, quienes votaron en contra y quienes a favor. Confiamos en que se imponga la sensatez y la cordura y se adopten algunas decisiones que impidan la intervención de la UCLA, que sería lo peor que le pudiera pasar a esta casa superior de estudios, por la que tanto han luchado los larenses desde sus inicios, hasta convertirla en la primera universidad de la región, los profesionales egresados de sus aulas son recibidos con los brazos abiertos, en cualquier lugar del mundo.

Alegrón de tísico era lo que le decían los adultos mayores a los muchachos, cuando se emocionaban a la espera de algún juguete, regalo de cumpleaños o cualquier promesa que nunca se cumplía, y esto es lo que estamos percibiendo quienes recibimos hace tres meses la vacuna rusa Sputnik V, nos mantuvimos en una especie de limbo, porque no se sabía si venía o no una asegunda dosis, ya que al parecer los subalternos de Putin tenían problemas para la elaboración del producto e incluso se llegó a decir que 9 países de América Latina estaban en las mismas condiciones esperando por la respuesta de los rusos. Sin embargo, en días recientes un funcionario de la embajada de Rusia en Venezuela adelantó la buena noticia, si llegaría la segunda dosis de la vacuna en cualquier momento y esta noticia bajo un poco la presión entre quienes estábamos colgando sin ser racimo. El lunes 6 de septiembre, a primeras horas de la mañana, arribó al aeropuerto de Maiquetía, un avión de Conviasa con las anheladas y esquivas segundas dosis, que una vez inyectadas, si bien no nos pondrían a salvo del Covid-19, nos mantendría al margen de una situación de gravedad o de peligro real de muerte, aun cuando no exentos en un 100%. Lamentablemente, teníamos como fecha para la segunda dosis, el martes 7 de septiembre y puntualmente a las 5 de la mañana estaba, con mi esposa en la cola respectiva para quienes venían por esta segunda dosis; por supuesto, tomando en consideración que estamos en Venezuela, nos parecía que no encajaba el hecho que la vacuna llegara el lunes 6 y el martes 7 ya la hubiesen distribuido a los centros de vacunación, así que acudimos a unos los “milancianos” que se encargan de dar la información y cuando le explicamos que veníamos por la segunda dosis de la Sputnik V, nos despacharon con un destemplado “esa no ha llegado acá todavía, venga dentro de una semana a ver si ya le tenemos”, de tal manera que perdí la mañaneada y me quedé con mi alegrón de tísico”.

