FOTOS ¿Por qué celebró así? Medvedev explicó qué lo inspiró a realizar este peculiar festejo #13Sep

El intento de Novak Djokovic por completar el primer monopolio de los títulos de Grand Slam en una temporada del tenis masculino desde 1969 se estrelló el domingo contra Daniil Medvedev.

El tenista ruso tuvo una actuación memorable contra Djokovic, quien logró silenciar al público que asistió a la pista central Arthur Ashe Stadium con la esperanza de ver la hazaña histórica por parte de Novak Djokovic.

Luego de un compromiso de mucha tensión, llegó el momento del punto ganador para Medvedev, quien celebró de una manera peculiar: Al notar que ganó el juego, se dejó caer al suelo por unos segundos.

Más tarde, su técnico, Gilles Cervara, que se llevó el trofeo al Mejor Entrenador, reveló que lo que había hecho esta celebración por FIFA, el famoso videojuego de fútbol multiplataforma. «Yo no sabía de qué se trataba, pero después, aún en la cancha, le dije: ‘¿Qué era eso?’. Y me contestó, ‘Nada, el FIFA'». Fue muy, muy divertido».

Según reseñó As, Medvedev brindó más detalles al respecto: «Me gusta jugar al FIFA, en la PlayStation. Se llama la celebración del ‘pez muerto’. Si conoces a tu oponente cuando juegas, muchas veces lo haces. Vas a marcar un gol, estás arriba 5-0, y te sale», continuó. «Hablé con los compañeros, son chicos jóvenes, súper tranquilos. Juegan al FIFA. Y me dijeron, eso es legendario. Todos los que vi que juegan al FIFA piensan que eso es legendario. Así es como quería hacerlo. No es porque quiera salir en los periódicos hablando de la celebración, del FIFA o lo que sea. No me importa. Pero quería que fuera especial para que la gente que quiero, para que mis amigos que adoro y con quién juego al FIFA. Sabía que lo iba a lograr. Me hice un poco de daño, no es fácil hacerlo en pistas duras, pero estoy feliz de haberlo hecho y que sea algo legendario mío», concluyó.

Así fue la peculiar celebración de Medvedev tras ganar el US Open