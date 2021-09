Ramos Allup: Acción Democrática ha sido protagonista de los mejores momentos de la historia contemporánea de Venezuela #13Sep

Acción Democrática ha sido protagonista de los mejores momentos de la historia contemporánea de Venezuela, aseguró el secretario general nacional de la tolda blanca, Henry Ramos Allup, en acto realizado este lunes, en la cancha techada de la Escuela Lino Clemente en Baruta para conmemorar el 80 aniversario del partido socialdemócrata, donde se congregaron centenares de militantes del partido del pueblo.

“La mejor parte de la historia contemporánea de Venezuela, sus mejores logros, fueron obtenidos gracias a las luchas de AD y a sus gobiernos. Por supuesto que, como toda historia, la historia de los grandes, ha sido una historia accidentada, y a nuestros innumerables aciertos, nosotros aspiramos a que se evalúe nuestra gestión objetivamente. Los herederos del gomecismo no perdonan que cuando llegó AD por primera vez con un golpe de estado, llegamos para transformar a Venezuela y con la llegada de la Junta Revolucionaria de Gobierno, AD pasó la llave y abrió las puertas de la modernidad para que los venezolanos de a pie y los que siempre fueron ignorados pudieran tener futuro. Ustedes, todos nosotros, le debemos lo mejor de nuestras existencias a AD y a los gobiernos de AD. Los adecos somos una raza inextinguible”, señaló Ramos Allup.

Desmintió a los “opinadores oficiosos” que recientemente han dicho, equivocadamente, que AD tenga intención alguna de presentar candidaturas a las regionales con estafadores al servicio del régimen.

“No he conversado ni conversaré sobre presentación de candidatos comunes a gobernadores y alcaldes, con los estafadores al servicio del régimen que usurparon la tarjeta de AD. Los candidatos de AD serán postulados en la tarjeta de la MUD UNIDAD con los demás partidos integrantes de dicha unidad. A ningún régimen se le había ocurrido confiscarle la tarjeta del partido para entregársela a unos ratacranes y mercenarios que de paso son baratos…a ninguno de esos ratacranes le dieron silla en México y esa es la demostración más clara del desprecio. Muy merecido, por cierto”, advirtió .

En su intervención recordó que la salida a la crisis que atraviesa Venezuela debe ser constitucional.

“Yo les repito lo que decía Rómulo: Una cosa es estar en la candela y otra distinta decir desde lejos como se apaga. El que tenga la fórmula mágica que se venga para acá. Si usted dice que la salida es la invasión, invada. Si usted dice que es la bomba atómica, estállela, vénganse para acá y no sigan decretando guerras civiles, el que lo haga tiene que ponerse en primera fila y traer a los familiares del exterior y ponerlos en primera fila para que echen los primeros tiros. Vamos a seguir en la ruta de las conversaciones con el régimen, que por cierto no fue ninguna vagabundería del G4. El reino de Noruega, EE.UU., Canadá, la Unión Europea, han estado montados exigiéndonos que participemos porque el conflicto de Venezuela pasa por una solución que tiene que ser democrática y no de guerra».

Sobre las candidaturas unitarias camino de las elecciones regionales programadas en noviembre, Ramos Allup aseguró que la dirigencia trabaja para que haya “unidad perfecta” en los nombres presentados, y recomendó a quienes no resulten favorecidos “dejar la necedad”:

“El mapeo para lograr la unidad perfecta para las elecciones de 2015, nos llevó 1 año y lo logramos. Les quiero decir que en apenas dos meses prácticamente tenemos todos los acuerdos listos en todo el país y en aquellos casos en los que todavía no hemos logrado la solución, hemos postulado gente de confianza para reversar la tarjeta y cuando resolvamos el problema de quién va a ser en definitiva el candidato, lo cambiamos. Tengan fe y confianza que la dirigencia no está perdiendo el tiempo. Yo no soy candidato pero con todo mi corazón, coraje y esfuerzo voy a hacer campaña por los candidatos de la unidad”, aseguró el líder adeco.