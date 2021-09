RETACITOS #19Sep

No nos cansamos de repetir que el régimen no es más torpe porque no practica, en estos momentos no se imaginan ni han medido el gran daño que se han hecho al anunciar la incorporación a las negociaciones de México, al Reo de Cabo Verde, a quien burdamente califican como diplomático, algo que nunca ha sido, porque puede haber desempeñado todas las actividades como mercader, comerciante, proveedor de alimentos, negociante, testaferro, pero lo de diplomacia es simplemente una figura nominal para tratar de evitarles los graves problemas a los que se ha venido enfrentando en los últimos meses. La lectura que se le ha dado a esta decisión, es pretender evitar que siga adelante el proceso de extradición hacia los Estados Unidos; sin embargo, ha quedado claro que esta figura no procede, y por lo tanto los trámites continúan adelante y es muy probable que antes de fin de año, el personaje al que todos señalan de haberse enriquecido gracias al hambre de los venezolanos, esté rindiendo declaraciones en el Imperio, que es lo que al parecer le está quitando el sueño a mucha gente dentro del alto gobierno, que dizque se ha gastado más de 60 millones de euros para evitar esta extradición y que sigue haciendo todo lo posible para que el personaje no llegue a territorio norteamericano. Mientras que otros piensan, que es una manera de darle una “patada a la mesa”, ya que el régimen logro meter a la oposición en el proceso electoral, del cual ya no pueden zafarse, de esta manera legitiman al CNE, a la AN y de paso, aseguran que ganaran por lo menos 18 de las 23 gobernaciones, lo cual es probable con una oposición atomizada. Amanecerá y veremos.

En una jugada maquivélica, planificada, con premeditación y alevosía, el gobierno a través del Ministerio de Educación Superior (MEU) y del Consejo Nacional de Universidades (CNU) le montó una burda trampa a la comunidad de la Universidad Simón Bolívar y les designaron unas nuevas autoridades, léase Rector, Vicerrector Académico y Vicerrector Administrativo, en lo que ha sido calificado como una intervención, desconociendo la poca autonomía que aún le quedaba a la casa de Sartenejas, como universidad experimental. Permitieron que el Consejo Académico postulara a 20 docentes calificados para escoger un rector interino, debido a la ausencia permanente del titular, para posteriormente en un plazo de seis meses convocar a elecciones para que la comunidad universitaria, eligiera al nuevo rector, ese y no otro era el objetivo de la convocatoria. Pero todo lo anterior fue desconocido por el ministro y la mayoría del CNU, y no solo designaron unas autoridades ajenas a la comunidad de la USB, vinculadas con el oficialismo, sino que sin ninguna argumentación, defenestraron a los dos vicerrectores Académico y Administrativo, lo que nunca estuvo en la agenda, de tal manera que se trata de una agresión nunca antes vista, porque se estaba tratando una materia académica, no política y el gobierno la convirtió en un evento proselitista, lo llevó a que varios de los rectores de otras universidades autónomas, como la UCV, ULA, UNEXPO y otras salvaran sus votos, ante semejante atropello, acción que por supuesto deja muy mal parada la actuación del ministro, pero mucho más cuestionada la posición del CNU, cuya autonomía e independencia ha quedado totalmente cuestionada, tan poco seria e irresponsable como ha actuado con la elección ilegítima de la autoridades de la USB. ¡Qué vergüenza!.

Por supuesto, aun cuando no se ha anunciado nada oficialmernte, luego que se ha conocido la renuncia de la profesora Nelly Velásquez a su condición de rectora en cargada, y concretada la intervención de la Universidad Simón Bolívar que estaba acéfala debido a la falta permanente del titular del rectorado por muerte, ahora vienen por la UCLA tomando en consideración que presenta las mismas características y además allí se han venido creando las condiciones para que les impongan las autoridades y se concrete la intervención. De acuerdo con las informaciones de personas de la Universidad, altamente confiables, se da como un hecho la profesora Dulce Marrufo, quien forma parte del Decanato de Ciencias Empresariales y Económicas; también tienen previsto designar a una Vicerrector (a) Académica y al parecer pretenden ratificar al profesor Edgar Alvarado como Vicerrector Administrativo y se llevarán en los cachos al Secretario, Edgar Rodríguez León, siendo estos los movimientos que pretende implementar, aun cuando extraoficialmente, el Ministerio de Educación Universitaria, conjuntamente con el CNU, tal como lo implementaron en la USB. Aseguran que la comunidad universitaria se mantiene a la expectativa en torno a lo que pudiera pasar en los próximos días; afirman que existe preocupación entre los trabajadores sociales, porque la mayoría son del Zulia y tienen que pagar residencias, lo cual no pueden costear debido a los bajos salarios, quedándose sin empleo, pero la Universidad nada les dice, pero la dirigencia laboral les recomienda que no renuncien, porque esto tarde o temprano tiene que llegar a su final. Lo cierto es que como ya se los habíamos advertido en varias oportunidades, el objetivo del régimen meterle mano a todas las universidades, y están tramando cualquier trampa para poner como autoridades a gente vinculada con el proceso, lo cual hasta ahora están logrando.

De nuevo vuelve ponerse sobre el tapete de la opinión pública, el caso del Triángulo del Este y del conjunto de edificios del complejo Plaza Mayor, caso que lleva un proceso superior a los diez años y los 1.000 propietarios de los apartamentos y de los locales comerciales, aún no han podido recibir sus inmuebles. Sin embargo, en forma subterránea se siguen haciendo negocios y manipulaciones por sujetos que todos conocen, que tienen un largo pedigrí y que toda su vida han vivido desplumando a los incautos en la región. En efecto, unos lo llaman el tuerto, otros ahora le aplican el remoquete del cojo ilustrado, afirman que es de Yaracuy, participó en los trinquetes de las tarjetas de crédito (dólares), en el fraude de la entidad de ahorro y préstamo y en el caso de la azucarera, pero ahora al parecer arremete contra los propietarios de de Plaza Mayor, al ofertar sus derechos a “cara e crimen”, rubrica que se estaría realizando en la Isla de Curazao, con lo cual los propietarios se quedarían con los ojos claros y si n vista; aseguran que le consultaron a Nandito y este comentó “es grande”, porque los propietario solamente tienen una servilleta para reclamar sus derechos y caerán en la centrífuga de “care e crimen”, están advertidos los propietarios, deben ponerse los patines y comenzar a moverse, de lo contrario los van a bailar y ni siquiera se darán cuenta, porque la jugada que preparan es maquiavélica y quienes están en el guiso también son maquiavélicos, como lo han demostrado a lo largo de sus trayectorias, no tienen moral y a la hora de meterse unos buenos reales en el bolsillo, no miran para los lados, además son capaces de llevarse por delante a cualquiera que se interponga en el camino para lograr sus objetivos.

Sería interesante averiguar quiénes son los que están invadiendo los terrenos aledaños a la Ribereña, hacia la vía de Santa Rosa, lo que al parecer ha venido ocurriendo en los últimos días, donde al parecer se observa grupos de personas con niños menores de edad, también ancianos, bajo la excusa de no tener vivienda, tampoco lo recursos para adquirirlas, ocupando largas franjas de tierras, todo esto ante la mirada indiferente de las autoridades que saben que las invasiones constituyen un delito, pero como se afirma que los invasores forman parte del proceso, son apoyados por los colectivos, nadie se atreve a hacer cumplir con la normativa legal vigente; pero como además el gobernador y el burgomaestre achocolatado andan en campaña electoral, se hacen de la vista gorda y se están haciendo los ciegos, sordos y mudos ante algo que se está haciendo a plena luz del día y a la vista de todo el mundo. Parece que esto de las invasiones en distintos municipios de Lara se ha venido haciendo costumbre, ya hemos denunciado como en Palavecino, los casos de invasores oficialistas es cada vez más recurrente y al final del día, no pasa nada, aun cuando todos están conscientes que se está cometiendo un delito, de acuerdo con la normativa legal vigente. Indagando por varias vías, se asegura que detrás de estas invasiones hay gente con mucho dinero, que le están pagando a los invasores para que se apropien ilegalmente de los terrenos, que por la zona donde están ubicados, a futuro van a ser puro lomito, con la finalidad de comprárselos luego, registrarlos a su nombre o de algún testaferro, para lo cual deben tener asegurada la complicidad en las dependencias catastrales de la Alcaldía, luego de cumplidos estos requisitos y legalizar los terrenos, se los compra a los invasores y los envían para otro lugar que también resulte atractivo, en una especie de circuito vicioso, pero para el que está manejando el negocio, es un circulo virtuoso, que le garantizarán unas buenos cobres.

Una gran molestia entre los vecinos del municipio Urdaneta del estado Lara, ante el poco interés que han puesto las autoridades del municipio y de la región para “ponerle los ganchos” al sujeto con apellido de africano, que el pasado 29 de agosto intentó asesinar a una niñita de apenas 3 añitos y su madre al intentan protegerla, recibió un disparo que la mantiene delicadas condiciones de salud. Sin embargo, lo más grave de esta situación, es que hasta esta fecha los organismos de seguridad del Estado no han emitido la orden de captura contra este sujeto que anda armado y que representa un grave peligro, para cualquiera que se le atraviese, porque es uno de esos sujetos inadaptados, que con un arma de fuego en la mano se consideran invencibles y son capaces de cualquier atrocidad, como esta de atentar contra una inocente criatura que salvo su vida gracias a que su progenitora se interpuso, de allí que el femicida frustrado sigue en libertad acechando a la víctima y a sus hijas menores de edad, situación que es intolerable en cualquier sociedad donde se respeten las leyes, porque para nada puede considerarse como normal que un individuo de esta catadura transite libremente por el pueblo, dándosela de “Juan Charrasqueado” arremetiendo en forma abusiva contra cualquier persona que tenga la desgracia de encontrárselo en su camino cuando le haya pegado la luna y quiera demostrar que es un “valiente” con una pistola en la cintura, demostrándolo con criaturas indefensas. La verdad que no hay derecho a que se permita este tipo de abusos, sin que haya un severo castigo para los responsables.

La semana pasada reseñamos que por fin los organismos económicos del estado Lara, habían decidido no seguir poniendo la otra mejilla y decidieron alzar su voz en contra de los cobros exagerados de las tarifas de servicios públicos, en este caso específico se trata de la recolección de desechos sólidos. Pues bien, según el portal digital Tal Cual reseña que el Juzgado Superior en los Civil y de lo contencioso administrativo de la Región Centroccidental admitió una demanda de nulidad de la resolución 2019-026, emanada de la alcaldía del municipio Iribarren, en la que se atribuiría funciones que no le corresponden como, por ejemplo, establecer un régimen tarifario reñido con la realidad del servicio de aseo urbano que se presta en la ciudad. Se recuerda que la demanda de nulidad fue interpuesta por la Cámara de Comercio y la Cámara de industriales luego de esperar 536 días para obtener una respuesta que resolviera el problema ocasionado por las elevadas tarifas del aseo urbano y domiciliario en el municipio. Se responsabiliza a la Alcaldía de la situación planteada, debido a que esta se atribuyó funciones que no le correspondía al establecer un régimen tarifario, reñido totalmente con la realidad del mencionado servicio público. Las tarifas tenían que ser fijadas, previo estudio económico, por el concejo del municipio pero, no fue así. Al mismo tiempo, el ayuntamiento, sin ningún tipo de consideración de la prestación del servicio, estableció varios niveles tarifarios, que para el momento oscilaban entre 5 mil y 10 mil por ciento, montos que no soporta ningún negocio que funcione honestamente, sin especular con los precios ni jugar con las necesidades de unos consumidores cuyos ingresos están erosionados por la hiperinflación, de lo cual suponemos que deben estar enterados los economistas y administradores que laboran al servicio del burgomaestre achocolatado. Es importante dejar muy claro que ningún miembro de esas Cámaras se niegan a pagar, sino todo lo contrario, están dispuestos a cumplir con los pagos, siempre y cuando éstos se ajusten a la ley de la basura y el servicio sea eficiente. Por lo que hemos revisado, los parámetros sobre los cuales se han fijado las tarifas, no están ajustados a la realidad económica del país.

Sigue muy activo el mundo político en la región, a medida en que se acerca el 21N, llamando la atención que la Gobernación de Lara y la Alcaldía se han convertido en dos de los cargos más apetecidos de todos los cargos de elección popular que se disputarán en las próximas elecciones. El último en lanzarse a la palestra es Juan Pedro Pereira, rector de la Universidad de Yacambú, a quien agradecemos que nos haya invitado personalmente, a acompañarlo en la presentación de su candidatura, lo cual para nosotros es cuesta arriba por cuando estamos domiciliados en Caracas desde 1965 cuando viajamos a estudiar periodismo en la UCV. Desconocíamos que Juan Pedro tuviera estas inclinaciones políticas, pero le deseo la mejor de las surtes en esta nueva aventura que está emprendiendo de la mano de un bueno amigo con mucha experiencia, como lo es Hiram Gaviria a quien conocemos desde hace más de cuarenta años, cuando daba sus primeros pasos en el mundo de la política. Lo cierto es que se suma, en estas primeras de cambio, a la lista que conforman Alfonso Marquina, Luis Florido, Julio La Cruz, Sobella Mejías y Henri Falcón Fuentes. El Sargento de Nirgua está anunciando que para este lunes ofrecerá una conferencia de prensa, donde dará a conocer los resultados de las encuestas de DatinCorp, de Jesús Seguías y de la encuestadora Delphos, de Félix Seijas donde pondrá en evidencia cuales son las preferencias de los electores en la región. Hay que apurarse, el tiempo apremia y en la medida en que sigan deshojando la margarita, en esa misma medida se le estarán dando más oportunidades a los candidatos del chavismo. Tras bastidores se ha venido señalando que a la hora de la verdad, se anunciará una fórmula en la que Falcón sería el candidato único para la gobernación de Lara que iría contra el gobernador Pereira y Sobella Mejías sería la candidata única contra el achocolatado. Si no se ponen de acuerdo, están perdidos.

Por cierto ha llamado poderosamente la atención la ausencia de las actividades de campaña electoral, de una de las candidatas a la Alcaldía de Palavecino, por cierto muy bien posicionada en las encuestas, sin que hasta estos momentos se haya dado una información oficial al respecto; sin embargo, en las investigaciones que hemos adelantado, supuestamente la ausencia se debe al parecer a haber confrontado algunos problemas de salud, lo cual de ser cierto, esperamos que ya los haya superado, y este nuevamente en condiciones de continuar en el ruedo, luchando por sus aspiraciones, ya que hay otros candidatos que también quieren salir del enorme embarque se echó el municipio con la actual burgomaestre, que ni lava ni presta la batea. Por cierto, aseguran que la visita realizada por el Sargento de Nirgua a parroquia Juan de Villegas esta semana que pasó, para muchos de los observadores quedó en evidencia, que el personaje no está escatimando en gastos, incluso señalaron que más bien parecía un a campaña presidencial, incluso hubo algunos comentarios que a personas verdaderamente necesitadas, dizque hasta que les puso algunos “verdes” en las manos, de tal manera que el mensaje que está dando es que a la hora de la campaña por la gobernación, no se está escatimando en gastos y así también lo observan en las campañas en radio y televisión, ya que cuenta con un equipo comunicacional de primera línea, que saben lo que quieren, pero a la vez la gente se pregunta de dónde están saliendo esos reales. Muy dinámica y movida la visita de Luis Florido por el Tocuyo, con un sabroso ambienta de samba brasileña con unas “Garotas” muy atractivas, aun cuando muchos hubiesen preferido el tradicional golpe tocuyano; sin embargo, al regreso las cosas no salieron como se esperaba, porque dizque los encargados de organizar las cosas por parte de UNT, al parecer no hicieron el trabajo, lo que por supuesto origino la molestia del candidato que está consciente que a estas alturas del partido, no se puede andar perdiendo el tiempo, de tal manera que el consejo es que quien no quiera trabajar que renuncie.

Por cierto, no ha sido posible que el Consejo Nacional Electoral haga cumplir la normativa vigente, para impedir que los gobernantes aprovechándose de sus posiciones, estén utilizando los recursos del Estado, de la gobernación o de la alcaldía para hacer proselitismo político, en función de promocionar sus candidaturas. En medios políticos de la región se advierte que el burgomaestre achocolatado, al parecer está utilizando los programas que tiene en varias emisoras de radio en Barquisimeto, única y exclusivamente para promocionar su candidatura a la reelección, lo cual viene ocurriendo a la vista de todo el mundo, pero el CNE-Lara al parecer no se ha dado por enterado o se ha venido haciendo de la vista gorda para no tener que sancionar, que es mucho pedir, o al menos sancionar a quien está cometiendo este tipo de abusos en nombre de la revolución. También denuncian que el encargado anda haciendo campañas y repartiendo regalos a los habitantes de los barrios para comprometerlos a darle el voto, también en torno a este caso, ha habido una reacción de este convidado de palo en el que se ha convertido la representación del Poder Electoral en la región. Aseguran que en el caso del burgomaestre, el problema es más inquietante, porque esos espacios radiales que utiliza, son gratuitos no los paga, de manera que el abuso es doble. Allí les dejo esa inquietud, para ver si tienen al menos la buena voluntad de ordenar que se haga una averiguación al respecto.

Una dosis de interesantes pildoritas nos hace llegar el buen amigo, Alberto Domínguez, dirigente del Sutivss-Lara, las cuales se inician con el anuncio que indica que el ministro del Trabajo habría introducido ante el TSJ una solicitud para eliminar las convenciones colectivas retroactivas, acción que se considera inviable por cuanto va en contra del derecho positivo y la progresividad de los Derechos laborales, atentando además contra la clase trabajadora, advirtiendo que la dirigencia sindical se mantiene alerta ante estas nefastas arbitrariedades para darles respuestas en favor de los afiliados. Asimismo se alerta en torno a una información que indica que presuntamente, a trabajadores honestos y a sus familiares, dizque se les estaría cobrando en dólares por la atención medica en centros de salud pública, en especial con los tales operativos, recomendando a los organismos competentes que cumplan con su labor de contraloría e investigar este hecho, que aparte de lo señalado por el dirigente sindical, en varias oportunidades hemos denunciado en esta sección, y cuando profundizamos incluso con médicos de la región, me dijeron que era una práctica usual, debido a los bajos salarios que cobran en la administración pública. Se alerta como se ha convertido en una verdadera odisea para las madres parir en el estado Lara, la falta de insumos, ausencia de especialistas y las innumerables infecciones en algunos centros hospitalarios, que implique un alto riesgo dar a luz una parturienta, incluso son muchas las que han perdido la vida. Es lamentable esta situación la cual se denuncia casi a diario, mientras que las autoridades siguen de espaldas al pueblo , llámese Dirección Regional de Salud, Defensoría del Pueblo, Contraloría o cualquiera de esos elefantes blancos. Para la próxima semana les seguiremos informando.

Soy muy poco dado a recoger en esta sección cuestiones personales, pero este es un motivo muy especial, debo participar a todos los amigos, amigas y lectores, que el pasado jueves 16 de septiembre, en horas del mediodía, nacieron en Buenos Aires, Argentina, Juan Pablo Salas Rodríguez e Ignacio José Salas Rodríguez, dos nuevos nietos que me garantizan que el apellido va a perdurar, quienes se unen a Sofía Valentina Salas Rodríguez, quien sigue siendo la princesa de la casa. Muchas felicidades para mi hijo Raúl Armando y para la madre de las criaturas, Yennimar Rodríguez de Salas.

