VIDEO #FOTOS ¡Lo volvió a hacer! Daniel Dhers ganó medalla de oro en Extreme Barcelona #26Sep

🏆 El olímpico @danieldhers gana de nuevo la medalla de oro en BMX M en el Extreme Barcelona 2021!

Congrats to all the BMX riders, especially 🥈 @malignobmx and 🥉 @ernestszeboldsbmx!#jointheawesomeness #extremebarcelona #BMX pic.twitter.com/sFLqR7nEt3