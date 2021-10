Rusos están listos para hacer la primera película en el espacio de la historia #4Oct

En una primicia histórica, Rusia está lista para lanzar a un actor y un director de cine al espacio para filmar un largometraje en órbita, un proyecto que el jefe espacial de la nación ha aclamado como una oportunidad para elevar el prestigio del programa espacial ruso.

La actriz Yulia Peresild y el director Klim Shipenko despegarán el martes hacia la Estación Espacial Internacional en una nave espacial rusa Soyuz junto con el cosmonauta Anton Shkaplerov, un veterano de tres misiones espaciales. Después de 12 días en el puesto de avanzada espacial, Peresild y Klimenko regresarán a la Tierra con otro cosmonauta ruso.

La tripulación planea filmar segmentos de una nueva película titulada “Challenge”, sobre un cirujano convocado a la estación espacial para salvar a un miembro de la tripulación que sufre una enfermedad cardíaca.

En una conferencia de prensa en el centro de lanzamiento de Rusia en Baikonur, Kazajstán, Peresild reconoció que el entrenamiento para la misión fue agotador, pero lo describió como una oportunidad única.

“Es un milagro”, dijo la actriz de 37 años. “Trabajamos muy duro y estamos muy cansados, aunque nos mantenemos de buen humor y sonreímos. Fue psicológica, física y moralmente difícil, pero creo que una vez que logremos el objetivo todo eso no nos parecerá tan difícil y lo recordaremos con una sonrisa”.

Peresild dijo que le resultó difícil adaptarse a la estricta disciplina y las rigurosas exigencias requeridas durante el entrenamiento.

“Aquí en Baikonur, nos hicimos amigos de todo el mundo y todo el mundo se calentó”, contó. “Pero fue bastante difícil al principio, cuando no tienes muchas opciones: solo ve, corre, ve más rápido, espera, continúa. No fue fácil para nosotros y fue bastante inesperado, pero lo hemos superado”.

Dijo que aprender sobre el diseño y el manejo de la nave espacial fue la parte más desafiante de la preparación para el vuelo.

“Para ser honesta, no me resultó fácil”, dijo. “Durante las dos primeras semanas, estudiaba hasta las 4 de la mañana todas las noches. Hay tantos acrónimos, y si no los aprende todos, no entenderás nada más adelante”.

Lo que más le gustó del entrenamiento fue un vuelo que imitaba la ingravidez, en el que un avión desciende en picado para permitir a los que están dentro unos 20 segundos en gravedad cero. Añadió que sabe que la gravedad cero en órbita podría ser completamente diferente y que se está preparando para su primera mañana en órbita.

“Algunas mañanas pueden ser difíciles, incluso en la Tierra”, dijo. “Pensamos mucho en ello y los cosmonautas compartieron algunos trucos de vida”.

Shipenko, de 38 años, ha realizado varias películas de éxito comercial, incluida “Kholop” (“Serf”) de 2019, que estableció un récord de taquilla en Rusia. También describió el entrenamiento como duro.

“Por supuesto que no pudimos hacer muchas cosas en el primer intento y, a veces, incluso en un tercer intento, pero es normal”, dijo.

Una de las películas anteriores de Shipenko, “Salyut-7”, contaba la historia real de una desafiante misión en 1985 de dos cosmonautas soviéticos enviados para resucitar una estación espacial abandonada.

Describió el curso de capacitación de cuatro meses como muy intenso, y agregó que si bien no lo convirtió a él y a Peresild en astronautas profesionales, los preparó bien para la misión.

Shipenko dijo que está encantado de ser el primer cineasta en el espacio y está interesado en experimentar con la iluminación, la configuración de la cámara y otros aspectos técnicos. Una vez en la estación espacial, dijo que se pondrá una camiseta que siempre usa cuando comienza a filmar una nueva película.

Shkaplerov insistió en que sus compañeros de tripulación del mundo del entretenimiento están completamente listos para el vuelo después de entrenarse por la vía rápida.

“Nadie había tenido esa experiencia antes: preparar a personas que no tenían relación alguna con el programa espacial para un vuelo espacial”, dijo, y agregó que podría ser útil en el futuro si surge la necesidad de enviar urgentemente a un experto externo a la órbita.

Dmitry Rogozin, director de la corporación espacial estatal rusa Roscosmos, fue una fuerza impulsora clave detrás del proyecto. Rogozin describió la realización del primer largometraje espacial en el mundo como una oportunidad para elevar el prestigio espacial de la nación.

“Las películas se han convertido durante mucho tiempo en un poderoso instrumento de propaganda”, dijo en junio, argumentando que la nueva cinta ayudaría a contrarrestar lo que describió como esfuerzos occidentales para “humillar” al programa espacial ruso.

Algunos medios de comunicación rusos se mostraron escépticos sobre el plan y, según los informes, también hubo algunas dudas dentro del programa espacial ruso.

Sergei Krikalev, un veterano condecorado de los programas espaciales soviéticos y rusos que realizó seis vuelos espaciales, fue despedido de su puesto como director de las misiones tripuladas de Roscosmos en junio tras lo que algunos medios rusos describieron como su aguda crítica al proyecto cinematográfico.

Krikalev fue reintegrado al puesto de director pocos días después, aparentemente debido a la intervención de sus partidarios de alto rango. Se ha abstenido de hacer declaraciones públicas sobre el proyecto.

El segmento ruso de la Estación Espacial Internacional es considerablemente menos espacioso en comparación con el estadounidense, lo que deja poco espacio para la realización de películas. Se amplió en julio después de la esperada llegada del nuevo módulo de laboratorio, el Nauka, que aún no se ha integrado completamente a la estación.

Una vez que arriben a la estación espacial el martes, los tres recién llegados se unirán a Thomas Pesquet de la Agencia Espacial Europea; los astronautas de la NASA Mark Vande Hei, Shane Kimbrough y Megan McArthur; Aki Hoshide de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón; y los cosmonautas de Roscosmos, Oleg Novitskiy y Pyotr Dubrov.

No se conocen a cabalidad los planes de rodaje, pero Shipenko dijo que Shkaplerov, Novitskiy y Dubrov tendrán papeles en la película. Novitskiy, quien interpretará al cosmonauta enfermo, tomará el asiento del capitán en una cápsula Soyuz para llevar a la tripulación de regreso a la Tierra el 17 de octubre.