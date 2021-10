FOTOS Mal servicio del aseo urbano sigue siendo una calamidad para los larenses #12Oct

Habitantes de las diferentes comunidades que conforman el centro de la ciudad de Barquisimeto denuncian que viven entre desperdicios y malos olores debido a la irregularidad en la recolección de basura.

En un recorrido que realizó Elimpulso.com por las diferentes sectores de la ciudad se pudo evidenciar en las esquinas la acumulación de bolsas negras, llenas de desperdicios, que a juicio de los vecinos, es clasificada por los trabajadores del aseo para poder recogerla.

«Si son escombros y monte hay que cancelar dinero, además, regalar algún producto de la cesta básica para que puedan recogerla”, explicó Liliana Montes, habitantes de El Barrio Chino.













Por su parte, Carmen Julia Sánchez, residente del sector El Malecón, confirmó que hace algunos meses el camión de aseo pasaba dos veces a la semana, pero últimamente los vecinos se ven en la necesidad de sacar las bolsas hasta la calle 29 con avenida Venezuela porque «los choferes del aseo no ingresan al sector«.

Es importante recordar que el pasado mes de agosto Frank Sánchez, presidente de Instituto Municipal de Aseo Urbano (Imaubar), indicó para esta casa editorial que la falta de combustible afectaba directamente la operatividad de los camiones destinados a la recolección de desechos.

«Antes teníamos la posibilidad de sacar hasta 6.000 litros de gasoil que es lo que necesito para mantener los 32 camiones operativos, esa carga me la estaban suministrando diariamente, pero hace más de un mes comenzó la merma, me bajaron de 6 mil a 2 mil litros de gasoil y no me la dan todos los días sino interdiario”, aseveró.