OPINIÓN 46 años de sagrado matrimonio #12Oct

Propicia es la ocasión cuando mi esposa y yo estamos cumpliendo 46 años de matrimonio para hablar bien de ello, por cuanto el matrimonio es tan sagrado que Dios hizo un paralelismo entre él y quienes serán salvos, por ello, ese evento lo ha llamado las “Bodas del Cordero”. “Regocijémonos y alegrémonos, y démosle a Él la gloria, porque las Bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado” Apoc. 19:7-8

Mis amigos, la peculiaridad del matrimonio consiste en transformar y transfigurar un afecto humano natural entre un hombre y una mujer en una unión eterna de amor, que no puede ser rota ni siquiera por la muerte. El matrimonio es creación divina porque el futuro Reino de Dios está siendo anticipado y representado en esta santa ceremonia. Es por ello, que el matrimonio encuentra su significado definitivo, no en la satisfacción carnal, sexual o en la estabilidad social o en asegurar la posteridad, sino en las “últimas cosas” que el Señor prepara para sus elegidos. Por ello lo llama “Las Bodas del cordero”.

Es bueno saber, que Dios al hacer a la mujer no la sacó de un hueso de la cabeza para que el ser humano no fuera a pensar que estaría por encima del hombre. Ni tampoco la sacó de un hueso de los pies para que su compañero pensara que la tendría pisada. La sacó de la costilla, para que fueran “ayuda idónea”.

El matrimonio es el paso previo para conformar la familia, para construir, no solo una sociedad equilibrada, sino para encaminar al hombre recto a la salvación, por ello es una institución sagrada. Esto lo sabe el Diablo y utiliza infinidad de recursos para torpedear su buena marcha. Dice El Eterno “Dios, ¿no los hizo uno? En carne y en espíritu los dos son de él. ¿Y por qué uno? Porque él procuraba descendientes piadosos. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seréis desleales con la esposa de vuestra juventud. «El Eterno, Dios de Israel dice que él aborrece el divorcio, porque el que se divorcia cubre su vestido de violencia —dice el Eterno Todopoderoso» .Mal.2:15,16.

Mis apreciados, mi esposa y yo como dije al comienzo estamos cumpliendo este 10 de Octubre 46 años de casado. Decir que todo ha sido color de rosa es mentir. Que no hablamos alguna vez de divorcio es falso y que no tenemos diferencias en ocasiones, no estaría ajustado a la realidad. Pero son muchísimos mas los encuentros de amor, delicia, felicidad y retos que juntos hemos pasado, logrado y disfrutado. Muchas veces me he gozado al deponer mi autosuficiencia y oír una recomendación sabia de sus labios. De oírla con atención y valorar su sabiduría.. Ocasiones en donde, con lágrimas en mis ojos, le pedí perdón y supliqué comenzar de nuevo. E incontables fueron las veces que mirando juntos, en una misma dirección, coincidimos y acometimos con éxito empresas familiares. ¿Cómo les parece?..

En mi opinión, pensar en buscar otra pareja o un segundo frente, por alguna causa, es el error más grande donde el diablo nos lleva, por cuanto así fractura una institución hecha por Dios, que puede ser la antesala a la Salvación y la Vida Eterna. Si tan solo pudiéramos deponer el orgullo, la arrogancia y la autosuficiencia. Fuéramos más perdonadores, tolerantes, pacientes y olvidáramos rápido la supuesta ofensa, como lo hacen los niños. Si sometiéramos el yo y cultiváramos una actitud permanente de aprender del otro en nuestras relaciones maritales o de pareja, Eso sería el “lobby” a la verdadera felicidad, paz y prosperidad, por cuanto le estaríamos dando entrada visible a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas.

William Amaro Gutiérrez

[email protected]