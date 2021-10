OPINIÓN Red de Instituciones Larenses: ¿Incongruencia absurda? #13Oct

“No puedes ayudar a los pobres destruyendo a los ricos. No puede fortalecer al débil debilitando al fuerte. No se puede lograr la prosperidad desalentando el ahorro. No se puede levantar al asalariado destruyendo a quien lo contrata. No se puede promover la fraternidad del hombre incitando al odio de clases. No se pude formar el carácter y el valor mediante la eliminación de la iniciativa e independencia de las personas. No se puede ayudar a las personas de forma permanente haciendo por ellos lo que ellos pueden y deben hacer por sí mismos.”

ABRAHAM LINCOLN (12-02-1809 / 15-04-1865).

Político y abogado estadounidense que ejerció como decimosexto presidente de los Estados Unidos de América desde el 4 de marzo de 1861 hasta su asesinato el 15 de abril de 1865, Abraham Lincoln lideró a los Estados Unidos durante la guerra de Secesión, el conflicto más sangriento y quizás también la mayor crisis moral, constitucional y política que ha sufrido la nación estadounidense. Al mismo tiempo, preservó la Unión, abolió la esclavitud, fortaleció el gobierno federal y modernizó la economía.

Existen sistemas políticos que han resultado nefastos para los países donde se ha querido imponer, la realidad ha demostrado que son sistemas desfasados y fracasados que, apoyados por el populismo devastador, no han llegado más allá de las utópicas promesas con las cuales han llegado al poder y desde allí han manipulado a los sectores de la población más necesitados y, no es cosa de absoluta política, si no mucho más allá, se trata de la violación de las leyes económicas más elementales. Situaciones que comienzan con la verborrea irreal de líderes que se imponen maniobrando entre el hambre, la miseria, la desnutrición, la falta de servicios públicos idóneos y la destrucción de la infraestructura existente.

Ya para mediados del siglo ante pasado, las palabras de Abraham Lincoln resonaron como campanadas proféticas en el país más grande del mundo en lo que a economía y libertad se refiere.

Desde siempre he pregonado que existen leyes que no aceptan impunidad, y estas son:

“Las leyes de Dios, la Ley de la Gravedad y… las leyes económicas.”

A comienzos de mi vida como persona económicamente activa aprendí que:

“Los números no paren.”

Que como expresa aquella canción de la niñez: dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis y dos son ocho y ocho dieciséis… Y si realizamos la operación al revés, de nuevo llegaríamos a cero.

Quien se está ahogando no se puede ayudar si hunde a quien intenta salvarle.

Nadie puede dar lo que no tiene. La debilidad sólo se soluciona adquiriendo fortaleza. El ahorro es el resultado de la productividad que ocasiona el excedente de beneficios y generalmente se utiliza como el capital de reinversión, que amplia y mejora la productividad de la actividad económica, la cual se traduce en mejor calidad de vida para quienes conforman ese sector económico. Es por eso que trabajadores y obreros no pueden mejorar destruyendo a quienes los emplean. La fraternidad está cimentada en las buenas relaciones interpersonales entre patronos, empleados y obreros, sin distinción de clases, religión o raza. El carácter de las personas es la resultante de tener la iniciativa que conlleve a poseer el valor suficiente para lograr la superación personal y profesional independiente e individualmente. La mejor forma de ayudar a las personas no es haciendo lo que ellas deben hacer, sino enseñándoles a hacerlo, enfatizando siempre que, así como se exigen derechos, se tienen deberes que cumplir…

Muchos venezolanos hemos vivido dos periodos diferentes de la economía del país, es por ello que, utilizando la lógica y la razón con mucha sensatez y probidad, tenemos el deber de recordárselo a nuestros contemporáneos y, a los que no lo son, es obligatorio explicárselos. Así mismo, quienes han aceptado la autoridad necesaria para regir los destinos del país, deberían analizar la situación y con positivo pragmatismo deberían rectificar los errores político-económico cometidos, y rectificar, cumpliendo así con la responsabilidad generada por la autoridad aceptada, e imponiendo el “Estado de Derecho” haciendo cumplir el “Estamento Legal vigente”, aboliendo la impunidad.

“No creo que ser rico sea malo…

malo es que no todos podamos satisfacer nuestras necesidades.”

Maximiliano Pérez Apóstol