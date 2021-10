La Vinotinto enfrentará a Chile en un ambiente de polémica y tensión #14Oct

Este jueves 14 de octubre a partir de las 8:00 de la noche, Venezuela se enfrentará a Chile por un partido correspondiente a las Eliminatorias Mundialista para Catar 2022. Para este compromiso, La Vinotinto llegará en un ambiente de tensión, ya que en las últimas horas han surgido diversas polémicas que son -en su mayoría- extrafutbolísticas.

Luego de haberle ganado a Ecuador 2-1 el pasado 10 de octubre, La Vinotinto encontró un poco de luz en medio de un túnel repleto de tinieblas. Sin embargo, la alegría por los tres puntos duró muy poco, ya que horas después, surgió una polémica referente a actos de indisciplina por parte de Josua Mejía y Yeferson Soteldo, las cuales habrían sido el motivo para que este último quedara fuera de la convocatoria de Venezuela.

Hasta los momentos, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) no se pronunció de manera oficial al respecto. Al contrario, desde la institución indicaron que la ausencia de Soteldo en la convocatoria de La Vinotinto se debe a «molestias físicas«.

Por si fuera poco, Venezuela viajó a Chile para prepararse de cara al compromiso con «la roja«, pero los protocolos no salieron como los tenían pensados: El martes 12 de octubre La Vinotinto tenía programado un entrenamiento en tierras chilenas, pero las autoridades del país no otorgaron el permiso a la selección venezolana de fútbol, apelando a que no cumplían con los procesos correspondientes por temas del coronavirus. Ante esto, la FVF emitió un comunicado expresando el descontento por la decisión desde Chile.

Tras este inconveniente, Venezuela pudo entrenar el día siguiente (13 de octubre) para preparar el juego ante Chile. Todo esto, en medio de una nueva interrogante: ¿Será este el último juego que dirija Leonardo González? Cabe destacar que el técnico interino mencionó que continuaría a cargo de La Vinotinto como seleccionador interino hasta este compromiso, pues considera que para seguir en el timón de Venezuela, tendría que hacerlo desde el cargo oficial.

Pese a esto, desde la FVF no se han manifestado al respecto. Algunos especulan que la dirigencia de la federación estaría en contacto con quien podría ser el próximo seleccionador nacional, mientras que otra fuentes afirman que estas conversaciones no han avanzado, y para la fecha, la FVF no tiene a un sucesor para Leonardo González.

Todos estos temas, polémicos, y en algunos casos extrafutbolísticos, pasaron a ser la primera plana del ámbito de La Vinotinto, que dicho sea de paso, se encuentra de última en la tabla CONMEBOL, muy alejada de los puestos para clasificar al Mundial.