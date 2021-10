OPINIÓN Reflexión en positivo: Coalición del sector ganadero venezolano #14Oct

Como una demostración de que en la unión esta la fuerza se unieron de forma monolítica tres poderosas organizaciones para celebrar sus asambleas anuales en Maracaibo Estado Zulia, en el Hotel Tibisay, la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela está ya con conocimientos arraigados y constancia internacional por sus sobrada aceptación, su formación bien cimentada y su organización de dirigencia sobre cargada de inteligencia, seriedad, ética y trabajo a tiempo completo sin pérdida de tiempo, normas firmes de trabajo, respuestas rápidas y discursos fáciles como lo he visto y presenciado durante muchos años, esta Federación de ganaderos (Fedenaga) no se cansa ni se cansara de trabajar en la nación y para la nación, sus aportes son los más sagrados para el país porque son los alimentos, proteína sustanciosa, exportando fuerte por sobre muchos obstáculos, se ha impuesto por su seriedad inocultable y su arduo trabajo, aportes asertivos programados por muchos y no la ley del menor esfuerzo para hacer rico a costilla ajena; como se dice que es el modo vivido hoy en día; la directiva de hoy que preside el señor Armando Chacín debe sentirse orgullosa de presentar un balance positivo, su capacidad de buenos dirigentes no está en discusión ni en duda, han tenido este noble gesto de acompañarlo al presidente Chacín, guapear y no aflojar antes las adversidades, con mucho aplomo y guáramo ante cualquier tsunami por fuerte que sea, será bienvenido que aquí la voluntad, es que la gente del campo y la fortaleza del campesino está por encima de todas las fuerzas y más en estos días que leí muy lindo documento que somos y seguimos siendo la nación más rica del planeta en petróleo, minerales, bellezas naturales y tierras fértiles actas para la ganadería y la agricultura, señores asambleístas de FEDENAGA, FEGALAGO Y CRIABUFALOS, tomemos esto como buena noticia , es cuestión de un poco de paciencia y de tiempo para que la nación consiga su rumbo.

Roguemos a Dios para que bendiga estas tres potencias en su unión y alianza estratégica que sean portadores de bienestar y de fuertes ideas realizables, asertivas y que solo lleven a la atracción de una mejor nación donde todo sea productivo, rentable y se acabe el desagüe, respetando la iniciativa propia, que los gremios sean el mejor aliado en el crecimiento del país, que sean soporte de la seriedad y de la ética, que sirvan como una lección de honestidad y crecimiento espiritual, esto como un agregado indispensable para una Venezuela que adora la paz y convivencia y no desea más confrontaciones porque ya tenemos la triste experiencia que eso no es forma de vida, debemos estar conscientes que si se unen los esfuerzos y se empuja la carreta hacia un mismo sentido, estamos seguro que vamos en la autopista del progreso, en la tierra pueden ser crueles pero jamás deben pensar que en la tierra no hay Dioses.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Durán

[email protected]