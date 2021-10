Son titulares jueves #14Oct

La ONU exige una investigación independiente sobre la muerte del general Baduel



guaido: La dictadura con Baduel intenta lo mismo que ya hizo con los casos de Albán y Pernalete



Enfermos oncológicos en Venezuela denuncian alto costo de medicinas y quimioterapias.



Rocío San Miguel: El trato que la revolución da a su generales cuando ya no les son útiles quedó en evidencia con la muerte de Baduel



Afirman que empresarios del interior del país se están mudando a Caracas y andan estableciendo sus negocios aquí debido a las fallas de los servicios y de la inseguridad en las regiones.



Colapsó Puente Guache en la Autopista General José Antonio Páez sentido Acarigua producto de las fuertes lluvias.



Los negocios que tuvo el presidente de Fospuca con empresas chinas revelados por Armado.Info



Vicepresidenta del Parlamento Europeo sobre la Misión Electoral: «Continúa confirmando mis peores temores de que haga más daño que bien»



Baños destruidos, colchones desgastados y aires acondicionados dañados: Hospital Razetti de Barcelona en total abandono



Caída de guaya de alta tensión en Anzoátegui dejó cuatro casas quemadas y dos personas lesionadas



El duro comentario del abogado Omar Mora Tosta: Esta muerte comenzó hace 12 años



Alertan sobre la extrema contaminación en el Lago de Maracaibo



Embalses llenos y ciudades sedientas: ¿Qué pasa con el agua en Venezuela?



Delsa Solórzano exhortó a la CPI a actuar para evitar que la dictadura de Maduro siga dejando morir a presos políticos en Venezuela



Régimen amenazó con torturas al hijo de Baduel para que admitiera que su padre murió por Covid-19



La crisis causa estragos: Mérida es el estado con más casos de suicidios en el país.



Estudiantes que no estén inscritos en el Sistema Patria no pueden acceder al pasaje preferencial



En septiembre, la producción de petróleo de Venezuela fue 527 mbd, según la Opep



Falleció el locutor Porfirio Torres, voz de los microprogramas “Nuestro Insólito Universo”



Más de dos meses sin suministro de gas llevan los habitantes de la Urbanización Jardín Levante en la parroquia Universidad de Puerto Ordaz. Debido a la situación, un grupo de vecinos tomó la decisión de protestar en una de las avenidas del sector



Régimen de Maduro llevará ante la CPI al presidente Iván Duque por «el delito de exterminio y persecución» contra los migrantes venezolanos



Colombia: Amenazarnos con la CPI busca desviar la atención de la muerte del general Baduel



«No queremos verlos asesinados, queremos cuidarlos y atenderlos»: Maduro pide a los migrantes venezolanos en Colombia regresar a Venezuela



Borrell acusa a «los partidos de Leopoldo y Guaidó» de querer «dinamitar» la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea



Periodista Roberto Deniz denuncia que la dictadura de Maduro emitió orden de allanamiento contra vivienda de su familia en Caracas



Por revelar la trama de Alex Saab, Fiscalía de Maduro pedirá orden de aprehensión contra el periodista Roberto Deniz



Urbanización Los Castores, en San Antonio de Los Altos, está llegando a 24 horas sin luz.



Niños venezolanos trabajan en las calles para poder subsistir



Encovi: No existen datos que permitan determinar con precisión el número de venezolanos que han migrado



Diferida por quinta vez la audiencia preliminar contra activistas de Fundaredes



Tarek Saab fue más allá y acusó de mentirosos a familiares del general Raúl Baduel



Saab insiste en que Baduel falleció por COVID-19



«Mi papá no tenía COVID»: Hija Baduel acusa al Gobierno de asesinato del general



Andrés Izarra: A Baduel lo mató el madurismo



Ulises Rojas: Parece que la idea es acabar con las universidades autónomas.



Trabajadores de la salud son obligados a laborar en condiciones inseguras según informe del MSV



En Macías Mujica en Lara, hay 980 familias sin agua desde hace más de 2 meses



Registrar el título universitario es imperativo para ejercer5912:20

Venezuela confirma 1.441 nuevos casos por COVID-19 y 15 fallecidos



Borrell ignoró las claras advertencias de sus expertos al autorizar una misión electoral en Venezuela



Diagnosticados con Covid-19 los activistas de FundaRedes Rafael y Javier Tarazona



Se destapa el millonario guiso del chavismo con las chatarras



Presidente del TSJ dio inicio a la Navidad en el Poder Judicial



Suspenden por quinta vez audiencia preliminar para activistas de FundaRedes.



Personal del hospital de Ocumare denuncia reutilización de insumos médicos para trabajar.



ONU descartó enviar misión electoral a Venezuela ante ausencia de solicitud oficial



Estudiantes de la UCLA no respaldan posición de los docentes de no volver a las aulas



Conductores de Cubiro denuncian lentitud en distribución de Gasolina



Con marchan exige libertad para funcionarios de Corposalud detenidos



El 85% de los planteles carece de condiciones para regreso a clases en Zulia



¡Auxilio piden familiares de pacientes renales de la clínica de hemodiálisis La Fe en la ciudad de Coro!



¡Agua, agua, agua! Piden habitantes de Moruy y todo el Municipio Falcón



Venezuela transita tercera ola de COVID-19: cuestionan llamado a clases presenciales y flexibilización



La avenida 4 de mayo en Porlamar, isla de Margarita, estuvo congestionada la mañana de este miércoles por una protesta Representantes, docentes y allegados a la Unidad Educativa Instituto Educacional Nueva Esparta, protestaron contra las acciones que se han emprendido contra una docente



Usuarios del Metro de Caracas residentes de varias parroquias de la capital, tomaron las puertas del Centro de Operaciones (CEO) del subterráneo, ubicado en La Hoyada, para protestar por lo que consideran el cierre técnico del sistema.



Maduro: «En 10 años nos vamos a liberar totalmente de la economía petrolera»



Asamblea chavista aprobó la Ley para el Fomento y Desarrollo de Nuevos Emprendimientos



Maduro dijo que hay 95% de abastecimiento de medicamentos



Maduro: ‘Venezuela tiene la capacidad para llevar el sector farmacéutico al más alto nivel y convertirse en un sector exportador’



La trasnacional japonesa Inpex Corp, que recientemente vendió a la empresa Sucre Energy Group su participación en Gas Guárico, anunció su retiro total de Venezuela tras abandonar la empresa mixta Petroindependencia y otros dos proyectos relacionados con crudo y participación gasífera.



Industria del cemento en Bolívar produce solo 5% de su capacidad.



Dólar: 4,18 Bs/$ / Promedio Paralelo: 4,13 Bs/$ / itcoin: 58,044.10 $/Btc



Producción petrolera venezolana se montó en 650 mil barriles diarios



Certificado de vacunación será obligatorio desde diciembre en Costa Rica



Papa Francisco anuncia beatificación de Juan Pablo I



Los rebeldes cubanos mantienen la marcha cívica del 15-N pese a la prohibición del Gobierno.



Oposición de Chile presenta acusación constitucional contra Piñera por Papeles de Pandora



El Banco Central de Chile realiza un alza histórica a la tasa de interés que trepa hasta el 2,75 %



EEUU reabrirá sus fronteras terrestres en noviembre



La lava del volcán de La Palma ya cubre 656 hectáreas tras destruir 1.458 edificios



Al menos 19 muertos y 13 desaparecidos tras el paso de la tormenta tropical Maring en Filipinas



Italia pedirá a partir de este viernes pase sanitario a todos los trabajadores



Disminuyen las cifras de muertes por COVID -19 en el mundo



Haití devolverá miles de dosis de vacunas anti covid porque no ha podido aplicarlas y ya están por vencerse



La propaganda del régimen de Kim Jong-un aprovechó “El Juego del Calamar” para criticar a Corea del Sur: “Una sociedad bestial”



La inflación en EEUU volvió a crecer por encima de lo previsto y llegó al 5,4% anual



Aumenta la tensión entre entre China e India tras un masivo despliegue de tropas del régimen de Xi Jinping



La isla de La Palma registró 20 nuevos sismos mientras continúa la erupción del volcán Cumbre Vieja



Activistas cubanos marcharán en noviembre pese a la prohibición de la dictadura5412:20

Es un gobierno asesino: Reguetonero Osmani García quema su pasaporte cubano ante las cámaras



Estados Unidos suspende las redadas de inmigrantes en lugares de trabajo



Iván Duque entregó la primera tarjeta del Estatuto de Protección Temporal a migrante venezolano



La OMS anticipó que podría aprobar la vacuna Sputnik V antes de fin de año.



Estados Unidos anuncia que desde Noviembre abrirá sus fronteras terrestres con Canadá y Mexico para quienes estén totalmente vacunados con las 2 dosis requeridas.



Agentes de inteligencia del Reino Unido creen que Rusia robó secretos de la fórmula de AstraZeneca para desarrollar la vacuna Sputnik V.



Daniel Ortega arranca con insultos su farsa electoral.



El pavo de Navidad, amenazado en el Reino Unido por la falta de mano de obra



Nuevo récord: Rusia se acerca a las mil muertes al día por Covid-19



La tormenta tropical Pamela va a llegar a México como un huracán de fuerza mayor



Suiza acredita que venezolanos del caso Morodo invirtieron 5,3 millones en inmuebles



“Que lo manden rápido para EEUU, es lo que necesitamos”: La posición de Iván Duque sobre Alex Saab



Detuvieron a sujeto que mató a varias personas con arco y flechas en Noruega



Activistas cubanos Mitzael Díaz y Arianna López, Premio Boitel 2021



Revelaron la existencia de un pasaje secreto entre un palacio de Isabel II y su bar preferido



Eurodiputados exigen a la UE que rompa relaciones con la dictadura cubana por las atrocidades cometidas contra la población



CAF concede a Argentina préstamos por más de 2 mil 670 millones de dólares



El final se acerca: Netflix calienta motores y lanza un nuevo teaser de “La casa de papel”



Cápsula de Blue Origin aterriza tras pasar varios minutos en el espacio



«Fue increíble»: Las palabras de William Shatner tras convertirse en la persona con mayor edad en ir al espacio



FVF presentaría al nuevo entrenador de la Vinotinto este jueves



Los Astros avanzaron a la Serie de Campeonato apoyados en Altuve



Wilfredo Romero dirigió su primera práctica con el Magallanes



Con Altuve inspirado! Astros de Houston eliminan a los Medias Blancas de Chicago al derrotarlos 10×1 y son finalistas de la Serie de Campeonato ante Boston.



Dodgers derrotan a San Francisco 7×2 y empatan la serie para definirla hoy: Logan Weeb por los Gigantes y Julio Uria por los Dodgers.



Astroboy José Altuve amplía su leyenda como jonronero venezolano en la postemporada.



Chile y Venezuela jugarán por el sueño mundialista



La FIFA plantea en Israel un Mundial 2030 coorganizado con países de la región



Dinamarca, segunda selección clasificada a Qatar 2022 a través de la Eliminatoria.



Federer saldrá del top 10 mundial en la próxima clasificación ATP.



Portugal goleó 5-0 a Luxemburgo con triplete de Cristiano Ronaldo.