RETACITOS #17Oct

La sorpresiva e inesperada muerte del General en Jefe, Raúl Isaías Baduel, tras permanecer detenido por más de 12 años, por el supuesto delito de “Traición a la Patria”, por un régimen que defendió en todos los terrenos, ya que todos recuerdan que fue el responsable del retorno del Comandante Galáctico al gobierno cuando fue obligado a renunciar en el 2002, lo que fue motivo para que expresara en un video que circulo profusamente, que Baduel era un defensor de la soberanía, de la Patria y de la Revolución, colocándolo para el momento, en el tope del pedestal como un ejemplo a seguir. El General Baduel era un oficial que gozaba del respeto y la consideración de la alta oficialidad de las FAN, pero siempre muy “leal” al Comandante en Jefe, pero esta actitud no fue obstáculo para que conjuntamente con las manipulaciones intrigas a las que en forma recurrente se recurre en el estamento castrense, comenzara a minar la confianza que antes le tenían, cayendo en desgracia sin que ni siquiera sus compañeros de promoción, salieran en su defensa una vez que lo colocaron tras las rejas, sin ningún tipo de privilegios, por el contrario, nunca se recordó que gracias a sus gestiones, el barines retorno a Miraflores. Pero no satisfechos con tener al jefe de la familia tras las rejas, comenzó la persecución contra sus hijos, quienes también permanecen tras las rejas en las cárceles del régimen. Han sido múltiples las denuncias de las esposa y las hijas del General denunciando que “lo tenían aislado”, que no le permitían el acceso para que pudieran verlo y comprobar su estado de Salud, pero ahora se convierte en el 10 preso político que muere estando bajo el resguardo del Estado venezolano. ¿Qué talco?

Las reacciones nacionales internacionales no se hicieron esperar, sobre todo por la forma atípica como se dio a conocer la información por parte del titular del Ministerio Público, ni siquiera fue tomado en consideración el rango, la jerarquía y los “servicios prestados a la Patria”, no se emitió un comunicado o una declaración formal, sino que simplemente a través de su cuenta oficial en Twitter dijo que lamentaba informar la muerte del General Baduel, como consecuencia de un paro broncorrespiratorio, post Covid-19, mientras se le prestaba la asistencia médica correspondiente, y que ya había recibido la primera dosis de la vacuna contra la enfermedad. La familia desmintió esta versión de in mediato y afirmaron tener una fe de vida, donde quedaba en evidencia que nunca estuvo contagiado con el coronavirus, lo que se convierte en una de las razones de mayor peso para que diversos organismos e instituciones estén solicitando una investigación sobre las verdaderas razones que le ocasionaron la muerte al alto oficial, llegando algunos dirigentes políticos a expresar que presuntamente “Baduel fue asesinado por la dictadura”, mientras que Guaidó declaró que en este caso el régimen pretende aplicar la misma manipulación que hicieron con las muertes del concejal Fernando Alban y de Juan Pablo Pernalete. Delsa Solorzano está solicitando la actuación inmediata de la CPI para evitar que otros presos políticos corran la misma suerte que el General Baduel, por cuanto es muy alto el número de militares, unos 135 de distintos rangos y fuerzas que están tras las rejas, como son los casos del Capitán Caguaripano, el General Rodríguez Torres, quien también ha sido víctima de la persecución del régimen y muchos otros que resulta imposible enumerar pero que hoy más que nunca están corriendo alto riesgo, porque según comentan los defensores de los derechos humanos, si se llevaron por delante a Baduel, que queda para los demás.

Sería interesante averiguar si es cierto que una alta funcionaria de la Contraloría del Estado Lara, a quien en medios judiciales la conocen como “el ombligo”, ya que todos saben dónde está pero nadie sabe para qué sirve, supuestamente habría adquirido muy recientemente una casa en Palavecino, a todo meter y con todas las comodidades de acuerdo con los comentarios de su entorno, para obtener los recursos habría estado jugando “Bolsos” por elevados montos durante varios años, lo cual de ser cierto resultaría muy meritorio. En todo caso, mucha gente que ha seguido de cerca el caso, recuerdan que durante su pasantía por el MP dizque salió por la puerta de la cocina por abuso de autoridad, retardo procesal y presunta utilización de recursos del Estado para beneficio propio, lo cual es un hecho que no debe sorprender a nadie, porque si en este país se llegara a realizar una investigación seria y objetiva, sobre todo entre los integrantes de algunos de los Poderes Públicos, si no hubiese tanta complicidad y mediatización en la aplicación de la justicia en el país, muchas “vacas sagradas” estarían en estos momentos sentadas en el banquillo de los acusados, pero lamentablemente se ha demostrado que el proceso revolucionario da para todo y para todos. De tal manera que este no será más que otra historia para comentar tras bastidores y por los pasillos, pero que no pasará de allí.

Muchas reacciones generaron en el mundo político de la región los comentarios que adelantamos, sobre las actividades de la campaña electoral y ello ha generado como consecuencia, por ejemplo que el candidato a la gobernación de Lara, por la organización Puente, cuyo líder es Hiram Gaviria, nos haya enviado parte de su bitácora de actividades, donde afirma que el hecho de que un “Rector de una reconocida universidad privada” postule su nombre en estas elecciones, ha tenido una respuesta muy satisfactoria de la población independiente, sobre todo aquella que ya no cree mucho en los partidos políticos, afirmando que el proyecto que está levantando con los profesionales de la universidad, “está anclado a la Agenda 2030 de la ONU con los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, también le aclaré que no puedo comentar si no tengo informaciones de primera mano, como me la envían los demás candidatos. También se reportó René Rivas, quien colocó en mi correo una serie de actividades que viene desarrollando en el municipio Palavecino, donde ha postulado su nombre para la Alcaldía, el personaje tiene muchos seguidores e incluso algunos nos han escrito para informarnos que viene realizando un trabajo constante y permanente en varias comunidades de la zona; por supuesto allí tendrá que medirse con la candidata postulada por el Sargento de Nirgua, María Rivero, heredera de Toño Rivero y Aura de Rivero, según los datos que llegan a esta sección, quien según comentan le serrucho el piso a Sepulveriza, dejándolo por fuera como la guayabera, sin que se conozcan los intríngulis de la negociación; también se menciona a Goyito el perifoneador del Cardenales; una niñita que firma Mérida y el PSUV que inscribió como a 20 candidatos entre hombres y mujeres. Así que no va a estar fácil.

Por cierto que esta campaña está dando para todo y para todos, además ha permitido que algunos personajes mediáticos, esta especie de “divos” quienes porque tienen la posibilidad de sentarse frente a un micrófono y hablar bonito, esos de los que dicen que tienen mucha labia se colocan en el mercado para ver quien hace la mejor oferta, pero cuando no satisfacen sus aspiraciones, entonces se ponen a resollar por la herida. Esto nos hace recordar las estrategias que utilizaba aquel personaje recientemente fallecido, después de estar medrando enquistado en los gobiernos de la IV República y después en la V, período en el asegura dizque se convirtió en multimillonario, quien tenía una columna en un diario capitalino, donde comenzaba a despotricar de todo aquel que no estuviese dispuesto a satisfacer sus necesidades económicas, o a quienes no le compraran a precio de oro, las “obras” que elaboraba su costilla. Por cierto que también se habla en la región de una personaje también de los medios audiovisuales a quien identifican, tras bastidores y por los pasillos como “Vestida para matar”, quien presuntamente aprovechándose de su posición, le ha sacado el jugo no solamente a altos funcionarios de los gobiernos regionales, sino también a los candidatos que andan haciendo regalos a cambio de comprar conciencias, gracias a lo cual tiene techo y mobiliario obtenidos mediante la aplicación de tretas y artimañas, lo cual al parecer es vox populi entre muchos colegas que no la digieren por este tipo de actitudes. Lo único cierto es que aquellos candidatos que hayan caído por primera vez en las garras de personajes de este tipo, quienes en todo momento, andan pescando en río revuelto, pueden tener la seguridad que los estarán martillando permanentemente, ya que al igual que los seguidores del proceso, se han acostumbrado a la vida fácil y sin mayor esfuerzo.

Continuando con el tema, pareciera que el achocolatado lo dejaron sin el principado, aseguran que durante la reciente concentración realizada en el municipio Unión, el muchachón de la dinastía de Los Reyes, dizque ha recibido muchos templones de orejas desde la dirigencia del PSUV en Caracas, debido al deterioro de los barrios totalmente abandonados, la basura, huecos, vías sin demarcar los pasos peatonales, la oscuridad en la ciudad es total.

Cuando Diosdiablo no levantó la mano al ex toñeco de la revolución, pero si al actual gobernador y aspirante a la reelección, a pesar de que es muy poco o casi nada lo que ha hecho para merecerlo, aun cuando desde el Comando de la 17, sus compinches concejales intentaron silenciar y sabotear los resultados, porque no favorecieron al que ahora han comenzado a denominar, aun cuando a sus espaldas, como “Cocosette”. Por supuesto que todo este tipo de cosas ocurren, cuando un funcionario pretende hacer creer a las comunidades donde hace vida, que todo está bajo control, que las críticas que se formulan no son reales, sino que tienen intereses políticos; cuando quieres convencer mediante programas radiales, que en Barquisimeto es falso que no hay agua, que los apagones son cuentos de la oposición y que los cráteres de las calles solo existen en la mente de los conductores, cuando son realidades que las viven a diario en los barrios y urbanizaciones, por cuanto se trata de realidades que no puedes tapar con un dedo y tampoco regalándole a la gente una licuadora, o un tanque para recolectar el agua. Así que al parecer no es tan cierto que el burgomaestre tiene la reelección asegurada, por el contrario, si no se pone los patines, se lo pueden comer los “pájaros negros”.

Mucha inquietud y preocupación está generando entre los vecinos de El Manzano, las crecidas que está registrando el Río Turbio, o cenizo como también lo llaman algunas personas, por cuanto como consecuencia de la extracción permanente de arena, delito que siempre hemos denunciado en esta sección, incluso señalando la actitud pusilánime del entonces ministerio del Ambiente y luego del poco interés demostrado por el ministerio de Ecosocialismo y Aguas, ya que presuntamente los accionistas principales de la empresa depredadora del medio ambiente, supuestamente es gente del propio gobierno regional, o de algunos militares de alto rango, a través de terceras personas. Se está alertando que con la crecida del río están corriendo peligro unas bombas que llevan agua hacia Barquisimeto las cuales están en un a casa muy cerca de sus riveras, así como postes de la electricidad que pudieran ser derribados por la fuerza de las aguas, ya que si bien es cierto que no estamos ni frente al Orinoco, tampoco el Neverí en el estado Bolívar, muchos recuerdan los estragos originados hace algunos años atrás con las crecidas del Turbio, donde estuvo a punto de derrumbar el puente de la autopista en Santa Rosa. Hoy los vecinos se están preguntando quien responde por el ecocidio que representa el saque de arenas del rió, cuáles son las razones de fondo por las cuales no se ha abierto una investigación, se han establecido responsabilidades y se han aplicado sanciones a los “Saqueadores del Turbio”, quienes se han enriquecido groseramente, por cuanto esta arena y granzón, presuntamente son exportados hacia las islas del Caribe, cobrados en dólares y nos atreveríamos a apostar fuertes a lochas, a que ni siquiera pagan impuestos, porque también los muchachones del ente recaudador, también se ha hecho de la vista gorda con este caso.

Algunos municipios en el país, no tienen suerte y uno de estos es Palavecino en el estado Lara, las autoridades que les han tocado en suerte en los últimos años, les ha quedado demasiado grande el compromiso adquirido, pero esto no ha sido obstáculo para que sea uno de los más pujantes y dinámicos de la región, desde el punto de vista de su desarrollo y crecimiento, toda vez que aún en la década de los 60 trasladarse desde Barquisimeto a Cabudare, era todo un viaje y la carretera vieja estaba en medio de densos cañamelares, pero la expansión ha sido indetenible y hoy ya están prácticamente unidos Iribarren con Palavecino, pero así como ha crecido el municipio, también se han multiplicado sus problemas, la mayoría de las calles y avenidas están llenas de huecos; los montones de basura se encuentra en cualquier esquina adornando las vías; los problemas del agua no han podido ser solucionados, tampoco los de electricidad, todo lo cual se ha complicado aún más con la pandemia y la profundización de los problemas de salud, lo cual ha sido utilizado como bandera por los gremios de trabajadores, quienes ya no encuentran ante quien reclamar, la mayoría de las veces sin obtener ninguna respuesta positiva. De allí que como si fueran pocas tantas calamidades, aseguran que al parecer se ha observado en la región el peligroso “Caracol Africano”, un animalito que nadie quiere tener en su jardín por lo dañino y destructor, porque haciéndonos eco del dicho que cuando el río suena es porque piedras trae, las autoridades sanitarias deberían echar una pasadita por algunas zonas del municipio, específicamente por los lados de la cancha deportiva de la Urbanización El Recreo, allí se pueden llevar una gran sorpresa, pero se los estamos adelantando para que tomen las previsiones, giren las instrucciones para combatirlo y erradicarlo, evitando que se extienda su proliferación, no solo al municipio, sino a otras zonas de Lara y sea después más difícil su control.

Desde hace algún tiempo, los habitantes de Guamacire, Sector I de la Parroquia Juáres, nueva mente se dirigen al gobernador encargado, Adolfo Pereira, para que por favor se ponga en el lugar de las personas que viven en esta comunidad y en otras adyacentes , ya que desde el pasado 4 de septiembre están padeciendo con las secuelas de las crecidas del río Río Claro y de la quebrada Guamacire al mismo tiempo, ya que ambos arrasaron la vía de acceso a dichas comunidades, quedando estas comunidades totalmente dañadas las vías de acceso, al extremo que no puede pasar ningún vehículo por esta vía. La situación es tan dramática, que los propios vecinos, en vista de la urgencia de la situación, trataron de resolver colocando troncos y palos para tapar el cráter dejado por las crecidas, lamentablemente la quebrada creció de nuevo y se llevó este “parche” con la fuerza del agua, señalando que aún hasta el 4 de octubre aún seguían sin solventar esta situación, afirman los vecinos que ya tienen tiempo haciendo un llamado al gobernador, por cuanto no es un trabajo que se pueda resolver con un pico y una pala, sino que se requiere de maquinaria mayor, insistiendo nuevamente en pedir el apoyo oficial. Lamentablemente, al parecer en estos momentos el jefecito del gobierno regional anda extremadamente ocupado en la campaña electoral, tratando de buscar los votos que hasta ahora le están siendo esquivos, en su aspiración de ser reelecto, por lo tanto no le queda mucho tiempo como para ocuparse “nimiedades” como una calle rota en un barrio, pero que en estos momentos, cuando estamos a un poco más de mes y medio para las elecciones, tiene una gran importancia.

Nunca hemos podido averiguar si por alguna razón el Instituto Nacional de Parques o la Alcaldía de Iribarren excluyeron al Parque del Este de Barquisimeto, una zona de esparcimiento ubicado en un lugar privilegiado, de sus asignaciones presupuestarias, porque desde hace varios años, de la noche a la mañana, comenzó a deteriorarse, las cercas a caerse y las instalaciones en general a dañarse debido a la falta de mantenimiento. En esta oportunidad queremos hacernos eco de la preocupación de personas, quienes visto el estado de colapso en que se encuentra, están proponiendo acciones de emergencia como una “Operación Cayapa” en un comienzo para iniciar el rescate, y una vez que se hayan recuperado las instalaciones, realizar un estudio entre las comunidades aledañas, con la finalidad de que se establezca una tarifa moderada y solidaria, para el ingreso a las instalaciones, recursos que deberían ser destinado a realizar inversiones de mejoramiento dentro del propio parque, idea que no es descabellada, ya que por ejemplo, en el Parque Zoológico Bararida, cobran una tarifa por ingresar. Aseguran que el deterioro es tal, que el agua sucia que en estos momentos está en la laguna, convertida en un criadero de zancudos, ha sido dejada por las lluvias recientes. Allí les dejo esa inquietud, creo que toda la zona y sus alrededores, se beneficiaría con su recuperación.

No mejora el enfermo. Lo que a diario se evidencia en el hospital del seguro social Pastor Oropeza es de pronóstico reservado. Allí falta de todo como lo denuncian el propio personal y las bajas son a diario. Al parecer esta semana murió un joven de la zona noroeste, de Pavia, porque no había una bombona de oxígeno y sus familiares no tenían como pagar el insumo. En la emergencia no hay ni alcohol para rociarse las manos, no hay camillas, el ascensor no tiene puerta y pare de contar; sin embargo a pesar de las denuncias constantes, las autoridades de salud de la región, no han dado respuesta a estas necesidades, cada día más apremiantes. Por otra parte, a pesar de las constantes denuncias y de las muertes lamentables de ciudadanos producto de mordeduras de serpientes, debido a la inexistencia de suficiente suero antiofídico en los centros hospitalarios, tampoco hay respuesta; cuentan que hace pocos días se repitió esta triste cuando una señora del municipio Urdaneta, no recibió el suficiente suero requerido para seguir viviendo y falleció víctima de una picadura de serpiente, en las instalaciones del HCUAMP. Los trabajadores de la salud se niegan a acostumbrarse a estos hechos, por eso alzan sus voces de protestas, porque es lamentable que estos hechos formen parte de la cotidianidad de los larenses. El Estado está obligado constitucionalmente a dotar a los centros hospitalarios de estos insumos y para esto debe existir una supervisión y control. Este es un “menaje a García” para la Defensoría del Pueblo, para la Dirección de Salud y para la Contraloría del Estado.

Sería interesante averiguar si es cierto, que el general hermano de la almirante, dizque estaría haciendo una posada en la ciudad madre. El personaje que quiere asegurar su retiro y vejez, viene desde hace rato, pidiendo a diestra y siniestra a cuanto contratista de la gobernación y pequeño empresario conoce para que le «donen y colaboren» para llevar a feliz término su proyecto, lo cual desde el punto de vista de pensar en el futuro, no tendría nada de repudiable; sin embargo, lo cuestionable es que el hombre pide, pide y pide y no quiero pagar ni un bloque. Mientras tanto, aun cuando tratan de negarlo por todos los medios. la dirigencia y militancia aurinegra sigue engatillada y sin activarse para las elecciones del 21N. La procesión va por dentro y ya casi nadie atiende la arrogancia y a las malcriadeces de los jefecitos, sobre todo al jefe mayor, a quien no se le termina de pasar el guayabo por la no inscripción de su nombre a ningún cargo de elección popular, aun cuando él personalmente lo niega, pero lo que comentan por la capital, es otra cosa muy distinta.

Un golpe bajo parece haber recibido el Sargento de Nirgua de la gente de AP en Carora, ya que mientras horas antes llegaba a mi mesa de redacción los resultados de la “exitosa” gira realizada por las tierras del Morere, nos informan que se está anunciando públicamente que parte de la dirigencia de la organización en Torres, así como también parte de la militancia, habrían saltado la talanquera y habían anunciado su respaldo a la Plataforma Unitaria, pero no se trata de anunciar el respaldo, es que públicamente se comprometieron a hacer campaña por Luis Florido para la Gobernación y Sobella Mejías para la Alcaldía de Iribarren y a trabajar intensamente por la tarjeta de La Manito. Quisimos hacer contacto con el “paisano” para conocer en forma directa su versión de esta historia, pero no obtuvimos respuesta, hasta el viernes 15 a las 5:00 pm cuando enviamos este material a Barquisimeto. Nos llegaron a través de terceros, versiones ante las supuestas razones que habrían tenido estos seguidores de Falcón, para “dejar el pelero”; sin embargo, por respeto a la objetividad de esta sección, preferimos darles la versión oficial y esperar que el candidato explique el porqué de este descalabro en la tierra del Morere.

“Memorias de Geo-Adamo”. Sultana del Lago Editores, firma que dirige el poeta Luis Perozo Cervantes anunció la publicación de su último lote de libros en este trimestre. La editorial más prolija de Venezuela ha incluido la voz de 41 escritores en 43 libros. Narrativa, poesía, memorias, historia, política, libros infantiles y muchos otros géneros se hacen presentes en la lista, que condensa un esfuerzo único en Venezuela y ayuda a la editorial a cumplir su sueño de editar 100 libros en un año. En el grupo de títulos figura “Memorias de Geo-Adamo” del columnista de la gaveta azul, Pedro J. Lozada. Este sólido y hermoso texto es el cuarto libro publicado por el escritor. Nunca antes una editorial privada había hecho un esfuerzo de esta magnitud por mantener vivo el mundo editorial venezolano y por abrir puertas al nuevo mercado del libro a autores de toda Latinoamérica. Muchos éxitos Pedrito.

JBS