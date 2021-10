Cecilia Sosa: La imagen de Maduro queda ahora al mismo nivel de Alex Saab #18Oct

La reacción del régimen de Nicolás Maduro al calificar de secuestro la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos y de complicidad a Cabo Verde, donde el empresario colombiano se encontraba detenido desde el 12 de junio de 2020, en palabras de la jurista Cecilia Sosa es “sintomática» de su estrecha vinculación con el mencionado delincuente.

Por una parte, está tratando de hacer un gran despliegue publicitario a favor de Saab al utilizar la mesa de negociaciones entre el oficialismo y la oposición, para darle categoría diplomática a ese sujeto.

Y por la otra, demuestra una proyección de gran temor y compromiso que tiene Maduro y su régimen en las negociaciones fraudulentas que ha mantenido con Saab, desde los tiempos en que el empresario comenzó sus relaciones con Hugo Chávez en la presidencia de Venezuela.

La ex presidenta de la desaparecida Corte Suprema de Justicia explicó para Elimpulso.com que Maduro está buscando espacios para reafirmar que Saab “es un funcionario venezolano y, al mismo tiempo, distraer el grave tema de la corrupción, que en definitiva es el objeto propio de la extradición”.

1- ¿Incurre o no el gobierno de Maduro en delito al defender al empresario colombiano alegando que es un funcionario diplomático venezolano?

Para hacerlo partícipe de la mesa de negociación no importaría que fuera colombiano. Y para haber hecho los negocios fraudulentos con el gobierno venezolano tampoco necesitaba la nacionalidad venezolana. Ahora, si fuimos capaces de tapar la situación de Maduro en relación a su nacionalidad colombiana, obviamente, este es un régimen perfectamente capaz de alegar que este señor es venezolano y para ello preparar un documento en el que aparezca como diplomático. No sabemos cuál es la naturaleza de la representación del pasaporte diplomático, el cual se lo pueden dar para un objeto determinado. Evidentemente, hay una situación muy oscura de doble nacionalidad, que sería de la misma índole del usurpador Maduro.

2- Sin embargo, ¿No fue muy descarado que se le asignará categoría diplomática cuando al ser detenido era un empresario que andaba haciendo negocios?

Eso es correcto. Y no se ha visto ese pasaporte. Ahora, ¿Cuál es el problema que un régimen como éste fabrique un pasaporte con fecha anterior? No nos podemos hacer preguntas lógicas ante un régimen que no actúa de acuerdo a las normas y no tiene responsabilidad propia, Estamos hablando aquí de un compromiso de la cancillería, de quienes afirman que el mencionado individuo ahora tiene un pasaporte diplomático, cuyo fin es distraer la atención. Tenemos un gobierno que violenta la ley todos los días. Aún más: para este régimen no hay ley.

De Saab se viene a saber de su detención –le decimos a la doctora Sosa, pero ella riposta:

Hay un video en el cual se aprecia que el primer contrato que él firma con el gobierno aparecen Chávez y Maduro como canciller. Y fue para la construcción de viviendas por una empresa que, después se supo, fue creada días antes de esa firma, que fue en un acto de gran boato. Ahí se ve cuando él presenta sus respetos (a Chávez) y firma ese contrato. Esto quiere decir que él está desde la época de Chávez en contacto permanente y es mano derecha del gobierno, primero, de la construcción y, después, con los alimentos (del Clap). Ese es punto que dará pie para que todo esto salga a la luz pública y se sepa quiénes son las personas que hicieron negociaciones, si Chávez estaba o no en cuenta de lo que ocurría o de si lo estaban utilizando para que saliera en la mesa de la firma. Por cierto, ya se veía que Chávez aparentaba estar enfermo.

3- ¿No constituye un asunto muy delicado la acusación de secuestro a los Estados Unidos y de complicidad con Cabo Verde por la extradición de Saab?

Este régimen usa cualquier palabra para cualquier cosa. ¿Y los delitos que acusa a los presos políticos? En el caso de una persona que tenía en su contra un alerta por la justicia estadounidense, cayó detenido en Cabo Verde y se procedió de acuerdo a las leyes. Pero, lo que pasa es que ellos llaman las cosas de cualquier manera para defender lo indefendible. Hablar de secuestro nos lleva a preguntar:¿cuántas personas tiene secuestradas Maduro y todo su grupo? En otras palabras: “yo veo esto como un secuestro, pero no veo los secuestro que hago”, si es que se quiere utilizar esa palabra.

4- ¿Cómo aprecia las acusaciones que tiene Saab en el tribunal del sur de la Florida, tomando en cuenta que se habla, entre otros delitos, de lavado de dinero?

Extremadamente graves y seguramente implica a muchas personas que están en este momento desempeñando cargos públicos en un régimen de facto como el de Maduro. Todo eso afecta más y más a este régimen que está corrompido. La realidad es que ese expediente va a demostrar dónde está la cadena de corrupción, al menos en los casos que se le están imputando a Saab. Sabemos que hay otros muchos casos que no han salido a la luz pública, que sí saldrán, como este. El robo de los recursos económicos, financieros, es de tal naturaleza que todos quedan pequeños ante la magnitud de la red de corrupción y lavado de dinero que hubo en Venezuela con el boom del petróleo. El tema no es identificar a los corruptos, sino que todos los venezolanos tomemos conciencia de que no queremos gobiernos corruptos.

5- ¿Cómo queda la imagen de Maduro ante la opinión mundial al defender a Saab?

Queda en el mismo nivel de ese individuo.