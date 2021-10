Fundamama: Tocarse no es suficiente, hay que hacerse la mamografía #19Oct

Este martes 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la lucha contra el cáncer de mama, una enfermedad que es considerada como una de las más mortales a nivel mundial.

Francys Díaz, coordinadora de educación de Fundamama, la organización no gubernamental sin fines de lucro que se dedica a colaborar y educar sobre el cáncer de mamas, comentó a Elimpulso.com que es necesario que todas las mujeres se cuiden y realicen sus respectivos chequeos desde que son jóvenes.

«Las mujeres tienen que aprender a cuidarse, con solo tocarse no es suficiente, hay que hacerse la mamografía«, explicó Francys Díaz. Puntualizó que aunque el método del tacto es efectivo, este no funciona para detectar un cáncer de mamas de forma precoz.

Asimismo, manifestó que mientras más rápido es detectado un cáncer de mamas, es más fácil disminuir los porcentajes de mortalidad. «La mujer después de los 35 años es necesario que se haga una mamografía anual con eco mamario«, acotó.

Con respecto a su trabajo en Fundamama, dicha organización que opera desde el año 2002, manifestó que se siente complacida al saber que puede brindarle información a las mujeres venezolanas sobre una enfermedad que es «una difícil realidad«.

Incluso, aseveró que en el país existe un alto porcentaje de mujeres que no tienen conocimiento sobre el cáncer de mamas, y es allí donde surge la importancia de los talleres de información que puedan darse en estas fundaciones. De hecho, resaltó que a las adolescentes hay que educarlas al respecto, pues considera que ellas servirán para ser agentes multiplicadoras de la información, lo que representará a la larga una salvación para cualquier paciente.