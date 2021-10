Son titulares martes #19Oct

Alex Saab fue imputado por ocho cargos de lavado de dinero y conspiración



El Fiscal recomendó al juez no aceptar la libertad bajo fianza para Alex Saab.



Duque advierte que hay empresas colombianas salpicadas en lavados de Saab



Iván Duque espera que Alex Saab deje en evidencia la “narcodictadura” de Maduro



«Cobardes y corruptos»: Maduro perdió la cabeza y arremetió contra Cabo Verde



Rusia expresó preocupación por suspensión del diálogo tras extradición de Alex Saab.



El Canciller de Irán calificó la extradición de Alex Saab como «un acto de piratería».



EEUU criticó a Nicolás Maduro por suspender diálogo tras extradición de Alex Saab.



Los cargos contra Alex Saab no tienen relación con las negociaciones de México.



La última «perlita» que lanzó Hugo «El Pollo» Carvajal sobre la plata que recibió Podemos de Cuba y Venezuela



Maduro busca reescribir la historia del regreso de Chávez al poder para borrar a Raúl Baduel



Abogada de Baduel expuso todas las solicitudes de traslados médicos que fueron rechazadas



Fuertes lluvias azotan nuevamente a Caracas este 18 Oct



Biden revisa política de sanciones para aumentar la presión sobre regímenes autoritarios.







Maduro se burló otra vez del CNE con su precampaña en VTV.



«Luego veremos qué pasa»: Maduro se negó a precisar si el chavismo regresará al diálogo.



Motorizados de delivery denuncian múltiples robos en Barquisimeto y Cabudare



Palacios: Falcón, Meléndez y Pereira son los responsables de la crisis del agua en



UE desplegará 46 observadores electorales en el país el próximo 28 de octubre



Vacunación contra el covid-19 en niños venezolanos debe estar basada en ciencia y no en «política»



Reportaron que varios sectores de Caracas se encuentran sin luz este 18 Oct



Aplazada la audiencia de Alex Saab; dos semanas por solicitud de la defensa



guaido enfatizó que la justicia llega, aunque a veces implique una larga lucha



EEUU instó a Maduro a liberar a ex ejecutivos de Citgo de forma inmediata e incondicional



Leopoldo López presentará una querella contra Humberto Calderón Berti por difamación



CNE confirma que queda superado el impasse con Borrell



Foro Penal ratifica 259 presos políticos en Venezuela hasta la fecha; 127 civiles y 132 militares



La aerolínea venezolana Conviasa inaugura su primera oficina en Rusia



El cáncer de mama representa el 86% de los casos oncológicos en Venezuela



ONU informó que hasta agosto 2.7 millones de personas recibieron algún tipo de ayuda humanitaria en Venezuela.



habitantes del sector El Paraíso, en Puerto La Cruz estado Anzoátegui, tomaron las calles en modo de protesta debido a las fallas en el servicio telefónico.



Llegaron al país 430 mil nuevas dosis Sputnik-V



Casos de COVID-19 en Venezuela 1.299 nuevos casos y 15 Fallecidos



Capturaron a dos integrantes del Tren de Aragua vinculados al asesinato de un sargento que compraba vehículo en Marketplace



Dólar: 4,15 Bs/$ / -Promedio Paralelo: 4,13 Bs/$ / Bitcóin 62,182.40 $



Petroguía: Precio del petróleo venezolano aumentó 40,50% en nueve meses de 2021.



Dip. González: Régimen está desmantelando empresas estatales para venderlas como chatarra.



Superpetrolero iraní zarpó de Venezuela con 2 millones de barriles de crudo pesado



Sectores de Rafael Urdaneta en Valencia estuvieron casi 12 horas sin electricidad



En el occidente del país, el tradicional transporte público ha ido desapareciendo como consecuencia de la crisis económica, dándole paso a las carretas con bicicletas y con burros para transportar pasajeros, hacer mercado, incluso ir a trabajar



Miranda, autobuseros de Los Teques anuncian Hora «0» ante negativa de aumento del pasaje.



En Falcón, Pacientes renales exigen prioridad en suministro de gasolina.



Impagos de deudas genera tensión en contratistas de transporte de CVG Bauxilum en Los Pijiguaos4406:25

La Unimet entre las universidades del mundo donde egresan los mejores profesionales, según ranking internacional



Comercios informales de Táchira hicieron caso omiso a la prohibición de ventas de refrescos colombianos



Visitas a centros comerciales disminuyen un 80 % por pandemia



Inac prorrogó por 30 días más las restricciones de vuelos internacionales



La economía china creció al 4.9% durante el tercer trimestre del año, frente al 5,1% estimado por los economistas, y desacelerando respecto al 7,9% del trimestre anterior



El etf sobre futuros del Bitcoin, Proshares Bitcoin Futures (BITO), comenzará a cotizar en el NYSE este martes según New York Times.



Volcán de La Palma en su quinta semana de erupción.



Falleció el exsecretario de Estado de EEUU Colin Powell a causa del Covid-19



El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso decretó el estado de excepción en todo el territorio nacional “con especial énfasis aquellas provincias donde los indicadores de violencia lo justifican”.



Miles de salvadoreños protestan contra Bukele, mientras se acerca a la mitad de su mandato



La Administración Biden solicita a la Corte Suprema de EE.UU. suspender la ley de abortos de Texas



Defensa de Jeanine Áñez rechaza la interpretación del Gobierno sobre sucesión en 2019



EEUU acusa a Maduro de poner por encima del «sustento de millones» de venezolanos el caso de Alex Saab, tras suspender diálogo con la oposición en México



Reportan 430 muertes y más de 3,000 nuevos casos de coronavirus en Florida



Incautan 5,2 toneladas de cocaína en Portugal procedentes de Colombia y Venezuela.



Jefe del Hezbolá libanés reveló que tiene a 100 mil terroristas bajo su mando



Rusia suspende su representación ante la OTAN a partir del 1 de noviembre



UE: 70% de la población mundial debe estar vacunada en 2022



Detienen a tres personas involucradas en ataque a migrantes venezolanos en Chile.



Lasso declara estado de excepción en Ecuador para frenar la delincuencia y el narcotráfico.



Seúl dice que Pyongyang ha disparado un misil balístico en su última prueba al mar de Japón



Embajador de Rusia anunció envío de nuevo lote de vacunas Sputnik V a Venezuela



La Fiscalía peruana pidió impedir la salida del embajador de Castillo a Venezuela.



Guardacostas de EE.UU. repatrían a 45 cubanos interceptados en aguas del Caribe



Con saqueos culminó la «conmemoración de protestas» en Chile



Colombia registró la cifra más baja de muertes por Covid-19 en 17 meses



Congresistas de EEUU pidieron a Amazon que aclare si Bezos mintió bajo juramento



Richard Rojas, nuevo embajador de Pedro Castillo en Venezuela, investigado por la justicia peruana por lavado de activos



Los talibanes prometen reabrir «pronto» las escuelas femeninas en medio de críticas



Tragedia en Ecuador: Al menos once fallecidos al precipitarse un autobús a un abismo en una ruta hacia los Andes



Juzgan por corrupción a cinco colaboradores del expresidente francés Nicolas Sarkozy



La vida de lujos de Camilla Fabri, la esposa de Alex Saab investigada en Italia por presunto lavado de dinero.



Alex Saab: de vendedor de llaveros a socio comercial de un gobierno.



La Guardia Civil de España desmantela la mayor plantación de marihuana en Europa



La junta birmana libera a miles de presos que protestaron en contra del golpe de Estado mientras crece su aislamiento internacional



Encuestadora afirma que el sandinismo en Nicaragua alcanzó su punto más bajo en 30 años.



Bolivia denuncia que un grupo vinculado al magnicidio en Haití intentó matar al presidente Arce en el año 2020.



EEUU presentó un vehículo robótico terrestre capaz de portar medio centenar de drones kamikaze



Un implante cerebral que elimina los pensamientos negativos genera controversia en la comunidad científica



Maite Delgado, anunció de forma sorpresiva a través de sus redes sociales, que tomó la decisión de romper lazos con la marca de productos de limpieza CLIC, una empresa con la cual ha estado trabajando por largos años como imagen.



Telegram sobrepasa los 1.000 millones de descargas en la tienda de Google Play4506:25

Youtube retira de su plataforma el video “Perra” de J Balvin, tras el fuerte rechazo desde distintos sectores por su carácter sexista.



The Beatles tienen ahora una cuenta en TikTok y se pueden grabar videos con sus canciones



Racismo, misoginia y sexismo: la controversia detrás de la eliminación del videoclip de J Balvin y Tokischa en YouTube



Baloncesto venezolano tendrá 40% de aforo en sus estadios



La llama olímpica de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 se encendió en la Antigua Olimpia, Grecia, el lunes.



Vinotinto femenina inició sus entrenamientos en Caracas



UEFA sanciona Inglaterra con dos partidos a puerta cerrada



Bravos vuelven a ganar en el último inning y ponen la Serie 2-0



Futbolista venezolano Rafa Romo fue víctima de un petardo y perdió 70 % de su audición



Debut de James Rodríguez: seguidores colapsan canal de Youtube del Al-Rayyan y hacen caer la cuenta.



Academia Puerto Cabello golea al Carabobo 3×0 en la Liga Futve .



Deportivo Lara vence a La Guaira 2×0.



La árbitro venezolana, Doris Marrero, será exaltada al Salón de la Fama de la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas el próximo mes de noviembre.