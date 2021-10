Son titulares lunes #25Oct

Entonando el Himno del Árbol, caraqueños protestan en rechazo al anuncio de Maduro de instalar una ciudad comunal en El Ávila



Andreina Baduel volvió a pronunciarse: «Mi hermano rogó para que atendieran a mi papá y lo ignoraron»



Aumentó el número de niños en situación de calle en Maturín..“Si no salgo a pedir, no comemos”:



Aprehendidos siete funcionarios de la PNB por hurto y robo de vehículos de la sede Montalbán



Aseguran que el 80% de las instalaciones no están en condiciones para retornar a clases



Maduro celebra reinicio de clases pero advierte que suspenderán actividades «si hiciera falta» en colegios puntuales



Maduro exigió buscar alumnos que dejaron la educación durante la pandemia



El tiempo para que Citgo logre acuerdos que le permitan permanecer en manos venezolanas se está agotando. Un tribunal de Estados Unidos, según Reuters, está preparado para iniciar una subasta forzada el próximo mes.



María Corina Machado: “El propósito del G4 no es desmontar la tiranía, es mantener el Statu Quo”



Guaidó: Quienes colaboran con la democracia saben de la posibilidad de lograr un Acuerdo de Salvación Nacional



Monitor Salud denunció que autoridades del JM de Los Ríos impidieron ingreso de alimentos y de donativos al hospital



«Estamos un pelo rezagado» El «regaño» de Maduro a Delcy Eloína en vivo por no cumplir sus metas



Usarán farmacias, centros comerciales y liceos como centros de vacunación.



La oposición venezolana asegura que la crisis migratoria del país está por convertirse en la peor del mundo. El diputado y comisionado para las Naciones Unidas del Gobierno interino, Miguel Pizarro, atribuyó el desplazamiento de ciudadanos a la emergencia humanitaria que ha ocasionado el régimen chavista.



Banco Mundial calificó a la clase media venezolana como la más pobre de Latinoamérica.



O’Grady: (“El Pollo”) Carvajal afirmó que Venezuela, durante al menos 15 años, había financiado ilegalmente a la extrema izquierda en América Latina. Ofreció nombres, incluidos Nestor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva en Brasil, Manuel Zelaya en Honduras y Gustavo Petro en Colombia. Además, alega que Venezuela financió en secreto al partido populista de izquierda español Podemos.



Cancillería de Maduro recibió al nuevo representante de Unicef en Venezuela.



Falcón. Rotura en tubería de gasoil al vacío causa derrame en comunidades de Amuay.



Tras traslado a cárcel Fénix, familiares denuncian que los tres PM están incomunicados.



«Me dijeron que reutilizara la inyectadora porque no hay»: la insólita recomendación que hicieron en el JM de Los Ríos



ONSA reportó una nueva embarcación desaparecida en las costas de Falcón



«Si se frena por mucho tiempo, la negociación puede caerse»: la advertencia del mediador noruego, Dag Nylander



“Auxilio” piden los habitantes de la Torre A de Residencias Upata en Alta Vista tras tener 20 días sin servicio eléctrico



Un muerto y un herido dejó la explosión de una bombona en San Martín.



En Trujillo Denuncian detención de personas por exigir combustible



Salas de cine registran una disminución de 91,6% de espectadores en los últimos dos años.



Covid en Venezuela: Nuevos Casos: 844 / Fallecidos: 10….Total de Casos: 400.511 / Total Fallecidos: 4.810



Ejecutivo anuncia que campaña electoral arrancará el jueves 28 de octubre



Dólar: 4,23 Bs/$ / Promedio Paralelo: 4,35 Bs/$ / Bitcoin 63,307.40. De $



Sueldo Mínimo: 1.65 $ al mes



Golpe de Estado en Sudán.



Miembros del Clan del Golfo suministraron información para la captura de «Otoniel»



Biden trata de cerrar el pacto sobre su plan de gasto social antes de ir al G20.



Vicepresidenta de Perú será investigada por lavado de activos tras campaña del partido de Castillo



Gobierno argentino hace acuerdos para avanzar en la legalización de niños venezolanos



México se prepara para la llegada del huracán ‘Rick’



Banco Mundial: Fuerte aumento de precios de la energía impulsa riesgos de inflación a escala global6011:42

La Palma registra más de 79 terremotos en las últimas horas



Ecuador: Alud en el volcán nevado Chimborazo, deja al menos 4 muertos



Policía del Vaticano confiscó banderas de Cuba durante la misa del papa Francisco



Cubanos piden intervención del Vaticano en violación a derechos humanos en Cuba.



Fiscal incluye a la vicepresidenta de Perú en un caso de presunto lavado de dinero.



Estudio reveló que el cerebro humano puede generar neuronas hasta los 90 años



Descubren que el virus causante del COVID-19 provoca la muerte de importantes células del sistema vascular cerebral



Nasa restableció contacto con el róver Perseverance tras dos semanas de silencio



Una subasta de 11 obras de Pablo Picasso recaudó más de USD 108 millones en Las Vegas.



Siete detenidos en España por vender cuadros falsos de Goya, José Benlliure y otros artistas



Muere a los 59 años el actor James Michael Tyler, reconocido por interpretar a Gunther en la serie ‘Friends’.



El francés Fabio Quartararo se proclama campeón del mundo de MotoGP



Vendidas por casi 1,5 millones de dólares zapatillas del jugador de baloncesto Michael Jordan.



Verstappen gana GP de EEUU y amplía ventaja sobre Hamilton en Mundial de F1.



Liverpool derrotó y goleó a Manchester United 5-0 en la Premier League



La Vinotinto femenina goleó en amistoso a Ecuador



Cardenales de Lara hace respetar la casa y vence 9-3 a las Águilas del Zulia



El Real Madrid gana 2-1 en Barcelona en el Clásico de LaLiga



Golpe descalificador y gol anulado: las reacciones de Cristiano Ronaldo en la goleada que sufrió Manchester United



Fanáticos del Barcelona acosaron a Ronald Koeman y el club condenó las acciones violentas contra el DT