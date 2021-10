OPINIÓN Visión de frente: Vamos a votar #28Oct

En artículos anteriores advertimos a los partidos políticos integrantes de la plataforma unitaria que si no había consenso a nivel regional para seleccionar los candidatos a los cargos de elecciones producirían una debacle interna. No atendieron nuestra recomendación, apartaron al componente sociedad civil, luego a los partidos minoritarios y luego se pelearon en la cúpula del G4 hasta terminar con candidatos impuestos por Caracas, sembrando discordias entre los militantes de los partidos que ya tenían camino andado con sus candidaturas propias. Eso ha perjudicado mucho a la unidad democrática, ha puesto en riesgo la posibilidad de un triunfo. Pero sin importar estas consideraciones, sin reclamar que nuestra alerta fue desatendida como buenos demócratas y ciudadanos amantes de una ruta pacifica para salir de esta crisis monumental, nosotros vamos a votar.

También analizamos las posibilidades de ir a elecciones en Lara con una oposición dividida. Con una votación dura del régimen que está por arriba de los 300 mil votos quedando un resto que deja un margen estrecho para la victoria democrática. Manifestamos que debía explorarse la posibilidad de presentar una sola candidatura ante el PSUV, lo cual nos daría la primera opción. Esta propuesta no tuvo éxito y pensamos que es un error ir divididos, no obstante, vamos a votar por la tarjeta de la manito porque de esta manera también se respalda el esfuerzo que están​ haciendo en México los negociadores del Acuerdo de Salvación Nacional. Vamos a votar por la manito no para que se obtengan cargos sino para sumar nuestro voto a al rechazo del pueblo venezolano contra la oclocracia que nos oprime.

- Publicidad -

Nosotros creemos que con todo y que Juan Guaidó ya no es el líder aclamado por multitudes sigue siendo nuestra principal referencia en el apoyo que nos están dando los países aliados de la democracia. Nuestra principal fortaleza continúa siendo el que la democracia más sólida y poderosa del planeta, Estados Unidos, se la está jugando en el ajedrez político militar del mundo con Juan Guaidó como líder esencial que le haga contrapeso a Maduro y su nomenclatura.

Juan Guaidó ha dado tres alternativas para apoyar el Acuerdo de Salvación Nacional. Una es la protesta de calle. En Lara hay partidos y dirigentes importantes que la promueven y la concretan, ellos tienen nuestro apoyo y solidaridad siempre y cuando no descalifiquen a quien han decidido participar, La protesta de calle es buena y es parte de la movilización que solicita Juan Guaidó. También se apoya el Acuerdo de Salvación Nacional mediante la negociación que se está haciendo en Méjico, actualmente en receso pero que todos sabemos continuará. Estas negociaciones precisamente tienen como agenda el Acuerdo de Salvación Nacional. Nosotros apoyamos abierta y decididamente esta negociación.

Como tercera alternativa de apoyo al Acuerdo de Salvación Nacional está el voto y nosotros, por coherencia democrática y para no dejar el campo libre al adversario, también apoyamos el participar y vamos a votar por la tarjeta de la manito, más que por la esperanza de ganar, que por supuesto la albergamos, sino mas allá, como testimonio de lealtad a los compañeros de ruta, a esa incansable militancia de los partidos amigos que sin descanso ni tregua, sin miedo a la represión, sin temor a la pandemia, venciendo dificultades grandes y pequeñas, sale todos los días a patear la calle para luchar por el objetivo de rescatar la democracia, Por ellos votaremos por la tarjeta de la manito .

No somos ilusos, sabemos que la cuesta es empinada y gravosa, sabemos que incluso ganando el panorama será igual de complicado. Pero también sabemos que nuestro voto sumado a los millones de votos opositores será un gran grito de rechazo a la dictadura, por ello no importa tampoco si perdemos por ir divididos porque sumados los votos opositores haremos demostración de fuerza ciudadana y quedará registro numérico del tamaño real de la oposición democrática ante la tiranía. Nosotros vamos a votar en apoyo a Juan Guaidó, vamos a votar como un acto de protesta, vamos a votar por la unidad. No importa el resultado, vamos a votar porque es parte del camino. Vamos a votar porque le somos leales a la unidad democrática por la cual hemos luchado por varios años en el Frente Amplio Venezuela Libre, capitulo Lara. Vamos a votar.

Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez