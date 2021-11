FOTOS Escuela Estadal «Las Camelias» en Lara funciona en condiciones precarias #6Nov

La Escuela Estadal Las Camelias, ubicada en la parroquia San Miguel del municipio Urdaneta del estado Lara, funciona en condiciones precarias. En sus deterioradas instalaciones no hay servicios básicos y los gastos de operatividad son asumidos por los representantes que luchan por mantener este centro educativo abierto.

«Hay muchas cosas que le faltan a la escuela, se necesita un techo nuevo porque cuando llueve las aulas se inundan, las paredes no se pinta desde hace mucho tiempo, las puertas están oxidadas, los pupitres no están en buen estado, la mayoría de sillas y mesas están dañados», expresó a Elimpulso.com Davilet Camero, madre de un estudiante.

Explica que la institución solo cuenta con 4 salones y los baños están inoperativos, por lo que los alumnos deben ingeniárselas para hacer sus necesidades.

Añade que tampoco tienen comedor, pues el que estaba en construcción no se culminó.

«Esta semana el gobierno mandó la comida y esta se cocina en casa de una señora. Como no hay gas la preparan a leña y se le suministra una vez al día a los estudiantes. Por lo general dan arroz, pasta y frijoles chinos», agrega la representante.

En cuanto al personal docente, de 4 que prestan servicio solo uno está graduado como docente, el resto se está preparando para tal fin e ingresaron a laborar a la escuela por medio del «Plan Chamba Juvenil«.

La señora Camero indica que esta situación se debe a los bajos salarios que perciben los maestros, los cuales han hecho que la institución se quede sin profesionales de la educación.

Reinicio de actividades académicas

La entrevistada por el equipo periodístico contó que aproximadamente 50 niños asistieron al reinicio de clases, gracias a que los representantes realizaron jornadas de limpieza con sus propios medios.

«Esta escuela atiende a toda la comunidad Las Camelias, en el inicio de actividades asistieron solo 50 niños, no van todos los alumnos porque no tienen uniforme ni útiles. Tampoco hicieron jornadas de vacunación en el lugar», dijo.

Según la señora Davilet Camero, la escuela también padece la falta de electricidad.

«Hasta ahora no hay luz en la escuela pero si en la zona, no se ha conseguido un cable que haga conexión y suministre el servicio. Iniciamos las clases en estas condiciones. Hemos metido proyectos y no nos aprueban ni la pintura, no nos traen nada», denuncia.

«Los representantes pedimos una ayuda para la escuela pero por ahora lamentablemente tenemos que poner todos los implementos, entre ellos los que garantizan la bioseguridad», concluyó.