OPINIÓN Reflexión en positivo: Pensar y actuar en positivo #11Nov

Sobrada voluntad entonces porque no pensar y actuar en positivo y ponerle corazón y de inmediato nos daremos cuenta que la razón se impone, somos mejores y mayoría los que buscamos bienestar para todos, que los malos buscando hacer lo contrario.

Pero como todos estamos conscientes que la agricultura, la ganadería es la primera economía y más confiable que existe en el universo, entonces no hay que desmayar y darle un voto de confianza y abrirle el corazón a todo el que desea producir, crear puestos de trabajos y compartir con todo el que genere riqueza por medio de sus ideas, mención especial a los agricultores, ganaderos, cafetaleros, arroceros y maiceros por nombrar algunos pero todo el que está en el campo debe tener un tratamiento especial y merecer el apoyo, no dadivas, sólo que los dejen trabajar y no invirtiendo su tiempo en busca de los implementos e insumos para sus sembradíos, recordemos de lo que mando a decir el autor Mexicano Hipólito “ Si no hay maíz no hay país”; con toda fe y ruego a Dios y a la Divina Pastora que ilumine a estos Héroes de la ganadería y agricultura para que todos sus propósitos y deseos se les multipliquen, todo les salga bien y que tengan menos obstáculos, les quintuplique su producción, que sus ideas y mente coordinen muy firmemente su creatividad y sean privilegiados y benditos en sus quehaceres y el trabajo que realizan con la dignidad que los caracteriza; Afiancemos la dignidad y respeto para tener fuerzas y defender nuestros derechos y hacer respetar nuestro sentir.

Tal como se esperaba los resultados de la reciente asamblea realizada de Fedenaga, Fegalago y Criabufalos, realizada el pasado 14 de Octubre en la Ciudad de Maracaybo, fue doble éxito y con resultados positivos, como fue programada, tanto que los asambleístas salieron con los bríos renovados, mas convencidos en que hay que trabajar o seguir trabajando o reinventarse, esforzarse o dispuestos a trabajar hasta el cansancio y aportar hasta donde más les duela en bien del rescate y la recuperación de la nación, convencidos de que esta sin equivocarme es única y porque no pensar que es la mejor del mundo; si ha sido y ha quedado demostrado en todos los sentido que no hay otra; si todas las condiciones están dadas para que todo el mundo o habitantes de esta bendita tierra vivan cómodos, felices y disfrutar de todas las bondades que Dios nos doto y que por circunstancias que todos conocemos hemos caído en esta situación tan triste y lamentable y que todos sabemos de qué parte vienen y hasta el momento sin control; pero no hay duda, créanlo que así va a hacer, la propia patria como madre golpeada lo reclama, lo resiente y por ello se abre la esperanza de que todo no va a seguir siendo bondades y premiar a quienes nos hundieron en lo más profundo a la nación, cada día no puede haber tanta maldad acumulada para seguir haciendo todo lo contrario a lo que un país necesita; si todas las formas y maneras lo indican que así debe ser pero si es que se olvidan se los recuerdo de nuevo, primero somos gente buena, noble y trabajadora, somos el primer país del mundo, el más rico en petróleo, minerales y tierras fértiles…

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Durán

[email protected]