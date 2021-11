Representantes que también merecen un Récord Guinness: Gracias a ellos existe «La Orquesta Más Grande del Mundo» #14Nov

Más de 12 mil músicos del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela dejaron en alto el nombre del país, al reunirse en Caracas para optar por el Récord Guinness como «La Orquesta Más Grande del Mundo«, un hecho histórico y sin precedentes.

Aunque los protagonistas de esta maravillosa hazaña son los miles de niños, jóvenes y adultos de Venezuela, también es importante mencionar a esas personas que -desde las sombras- hicieron que este evento artístico se hiciera realidad: los padres y representantes de todos los músicos.

- Publicidad -

Vea también: ¡Orgullo! 796 músicos larenses participaron en el concierto de Venezuela: La Orquesta Más Grande del Mundo #14Nov

Formar parte del Sistema Nacional de Orquestas y de los Coros Juveniles e Infantiles del país no es una tarea sencilla. Para eso, cada integrante debe dar lo mejor de sí, con esfuerzo, dedicación, disciplina, constancia y mucha pasión. Justamente allí es que toma mayor valor la confianza y el apoyo de los padres y representantes, pues, de no existir, probablemente las aspiraciones y las posibilidades de estos niños y jóvenes serían limitadas.

Ejemplo de ello es Johanny Escalona, representante de Alanis Sánchez, una joven violinista del estado Lara, quien estuvo presente en el evento histórico de este sábado. Escalona -quien también es músico- comentó a Elimpulso.com que todos los representantes hacen sacrificios para apoyar a sus hijos en sus sueños artísticos.

Alanis tiene casi 12 años estudiando música en el Conservatorio Vicente Emilio Sojo de Barquisimeto, y durante este tiempo, han atravesado por «altibajos» en su proceso de formación. Johanny Escalona comentó que durante algunos años tenían carro y era más fácil llevar a su hija al conservatorio, pero durante otro lapso, han tenido que hacerlo «en ruta o a pie«. Un hecho que calificó como «un peligro«, porque no es sencillo exponer el violín en los transportes públicos.

Sin embargo, Escalona recalcó que las mayores dificultades las enfrentan los representantes de otros municipios, quienes -a pesar de que existen otros núcleos en sus zonas- deciden llevar a sus hijos hacia Barquisimeto: «Los de Quibor, Duaca y El Tocuyo, agarraban primero un carro hacia el terminal y luego hacia el conservatorio«.

Asimismo, mencionó que no todos los representantes están seguros de acuerdo que sus hijos sean músicos, pero al notar la pasión de sus representados, deciden apoyarlos. De hecho, aseveró que el apoyo «es fundamental para la proyección de los chamos».

Por otra parte, Johanny Escalona hizo referencia a las decenas de músicos larenses que por situación país tuvieron que abandonar sus tierras, y actualmente están en otros países de América, Europa y Asia, ejerciendo la música. «Lara pudo haber tenido a más representantes en este concierto«, acotó.

Al recordar las horas extensas acompañando a su hija en las prácticas del conservatorio y los largos recorridos caminando o en transporte público para llegar a las clases, Johanny Escalona explicó lo que significa para los representantes de estos músicos, la hazaña recientemente conseguida.

«No tengo palabras porque es algo que es inexplicable, es un sinfín de emociones, que ella como músico está experimentando, y yo como madre estoy feliz porque sé la magnitud de este evento». Y agregó: «Nunca había estado tan hinchada de orgullo«.

Finalmente, Johanny Escalona y la violinista larense Alanis Sánchez, son tan solo una muestra de la disciplina y la pasión de los 796 músicos larenses y los más de 12 mil músicos venezolanos para alcanzar sus metas, las cuales dependen -en gran parte- del apoyo de sus seres queridos.