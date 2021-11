VIDEO Colectivos agreden a coordinadores de Transparencia Venezuela y Red de Derechos Humanos en Lara #21Nov

Un grupo de colectivos, a bordo de veinte motos, persiguieron y rodearon el vehículo donde se trasladaban Yonaide Sánchez y Nelson Fréitez, coordinadores de Transparencia Venezuela y Red de Derechos Humanos en Lara, respectivamente, a quienes agredieron físicamente en las inmediaciones del mercado de La Carucieña, al oeste de Barquisimeto, a las 2:15 de esta tarde.

Los individuos, afectos al régimen, pretendían apoderarse del vehículo y se marcharon cuando al sitio se acercaron vecinos del sector; pero, huyeron después de haber robado la cartera y documentos a sus víctimas.

- Publicidad -

En declaraciones suministradas a Elimpulso.com Yonaide Sánchez, la representante para la región de Transparencia Venezuela, dijo que desde las primeras horas de la mañana comenzaron su jornada de observación del proceso electoral tanto en Cabudare como en Barquisimeto.

En la tarde, cuando hacían su recorrido por el oeste de la ciudad, se acercaron hasta el centro de votación que estaba funcionando en la Unidad Educativa Antonio Pinto Salinas, de El Garabatal. Al precisar que a treinta metros de ese lugar había un punto rojo, donde se encontraban decenas de individuos, decidieron tomar fotos, por cuanto ese tipo de instalación está prohibido precisamente para evitar presionar a los electores.

Al seguir hacia La Carucieña, se percataron de que estaban siendo seguidos por una horda de motorizados y llegando a las inmediaciones del mercado de la mencionada urbanización popular, fueron rodeados y varios de los individuos trataron de hacerlos bajar por la fuerza del vehículo.

Nos golpearon, refirió Sánchez. A mi me halaron por los cabellos y al abrir la puerta me dieron golpes por todas partes, por los brazos y por las piernas, intentando sacarme del carro. Me resistí. Sin embargo, me robaron mi cartera, mis documentos y trataron de quitarnos las llaves del vehículo.

Por su parte, Fréitez reiteró lo expresado por Sánchez e indicó que los agresores les preguntaban por qué habían tomado las fotos.

Ese ataque violento y masivo duró aproximadamente cuatro minutos; pero, los agresores huyeron ante la presencia de grupos vecinales, que protegieron a las víctimas.

Este hecho ya ha sido denunciado a la alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a la misión de observadores de la Unión Europea y a otras instancias.

Yonaide Sánchez y Nelson Fréitez han recibido expresiones de solidaridad no sólo de organizaciones venezolanas, sino del exterior.