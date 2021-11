Emilin Piña: La educación es clave para erradicar violencia contra la mujer #25Nov

En el marco del día Internacional de la Erradicación de la Violencia Contra la Mujer, la presidenta de la Fundación Mujer Tu Voz Tiene Poder, Emilin Piña, sostuvo que la educación en niñas y adolescentes es clave para frenar los hechos violentos.



La abogada indicó en una entrevista para Elimpulso.com que una mujer educada en el tema de la violencia puede identificar los signos de agresión e inmediatamente establecer límites o por otro lado, solicitar la ayuda necesaria para poner a salvó su integridad física y mental.



Asimismo, indicó que el tema de la violencia no debe ser una moda, sino una prioridad tanto en las organizaciones no gubernamentales como en las instituciones del Estado.



“Son las organizaciones las que actualmente promueven estrategias y programas de promoción para la mujer. En el caso de la fundación Mujer Tu Voz Tiene Poder, se manejan programas educativos para la población femenina enmarcados en el emprendimiento, la ciudadanía, la familia, el crecimiento humano y mental”, enfatizó.



La abogado, señaló que todos deben sumar a la erradicación contra la violencia, motivo por el cual, expresó que el hombre también debe ser educado, pues generalmente es señalado por cometer los actos en contra de la mujer.



El hombre requiere recibir una educación, en la que pueda aprender a tratar a la mujer con igualdad en los derechos. Respecto a este tema, dijo que es un trabajo que comienza en el hogar y se debe reforzar en las escuelas.



Cuestionó la educación machista que se ha inculcado en Venezuela a través de los años, en la que, por lo general, se enseña al hombre a ser fuerte, a no permitirle llorar porque significa «debilidad».



«No llores, no seas niña, es una frase inconscientemente que promueve el machismo, además, se le está privando de su derecho de manifestar sus emociones», expresó Piña.



Señaló, que la violencia del hombre contra la mujer comienza generalmente en la crianza que reciben los niños, por lo cual, subrayó la importancia de activar programas de sensibilización en la familia y la educación dónde prevalezca la equidad.



Día para sensibilizar

Este día de la erradicación contra la violencia, es una oportunidad para exigir a los gobiernos a ser garantes de las leyes que protegen a la mujer.



Piña agregó que en Venezuela, desde el año 2007 se cuenta con la Ley Orgánica sobre el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, una ley que pocas mujeres conocen.

Señaló para esta casa editorial que este año, la organización ha atendido a mas de 240 mujeres con edades comprendidas entre los 17 y 65 años de edad, en las que predominó la violencia psicológica, física y sexual.

La activista por los derechos humanos de la mujer, afirmó que ahora más que nunca las organizaciones deben reforzar sus programas preventivos y educativos para ayudar a la mujer a reconocer sus derechos.



De igual manera, sentenció que el Estado debe brindar cifras oficiales de los femicidios en el país a fin de conocer la gravedad actual en Venezuela y tomar los correctivos necesarios.